La guerre entre Israël et le Hamas fait rage dans la bande de Gaza malgré les appels croissants au cessez-le-feu

Jérusalem — Malgré la pression croissante, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a catégoriquement rejeté les appels à un cessez-le-feu dans son pays. guerre avec le Hamasrefusant d’accepter même une « pause » humanitaire vaguement définie dans les combats, à laquelle les États-Unis ont appelé, à moins que et jusqu’à ce que le Hamas libère les plus de 240 otages qu’il détiendrait dans la bande de Gaza.

Les frappes aériennes incessantes lancées par Israël immédiatement après Attaque terroriste sans précédent du Hamas sur le sud d’Israël, le 7 octobre, n’ont fait que s’intensifier depuis que les forces terrestres israéliennes ont pénétré dans le territoire palestinien densément peuplé. Israël a été choqué par l’ampleur de l’attaque, au cours de laquelle les combattants du Hamas ont tué plus de 1 400 personnes.

Nuit après nuit, les bombes ont continué à pleuvoir sur Gaza en réponse, avec notamment un barrage de quelque 450 frappes au cours des dernières 24 heures, selon les Forces de défense israéliennes (FDI). L’armée israélienne a déclaré ce week-end qu’elle avait encerclé la ville de Gaza, la métropole décimée à partir de laquelle le Hamas dirige la bande depuis près de 20 ans, et des rapports ont indiqué que des troupes pourraient entrer dans la ville – ce que le Hamas a fait. construit un réseau de tunnels élaboré — dans les 48 heures.

Un homme transporte son enfant blessé à l’hôpital d’Al-Quds, dans la ville de Gaza, le 5 novembre 2023, au milieu de la guerre aérienne et terrestre en cours entre Israël et le groupe militant du Hamas à Gaza. MOHAMMED ZAANOUN/Images du Moyen-Orient/AFP/Getty



Mais partout dans le monde, les gens sont horrifiés devant le nombre effarant de victimes civiles et les appels à un cessez-le-feu se font de plus en plus forts, non seulement dans les territoires palestiniens, mais aussi dans les capitales du monde entier et aux Nations Unies.

Signe de la colère croissante face à l’ampleur des morts civiles à Gaza, le gouvernement sud-africain a annoncé lundi qu’il retirerait tous ses diplomates de Tel Aviv “pour consultation”.

Le plus haut diplomate américain, le secrétaire d’État américain Antony Blinken, a poursuivi lundi sa navette diplomatique frénétique autour du Moyen-Orient après une visite la veille avec le président Mahmoud Abbas de l’Autorité palestinienne, basé dans la ville de Ramallah, dans la plus grande région occupée par Israël. Territoire palestinien de Cisjordanie.



Les États-Unis font face à des pressions accrues sur leurs relations avec Israël

Dans les rues de Ramallah, la visite de Blinken a suscité une colère croissante contre les États-Unis pour leur soutien à l’offensive israélienne, avec laquelle Netanyahu a juré de « détruire le Hamas ». Mais alors que le ministère de la Santé du Hamas à Gaza affirme que plus de 10 000 personnes ont été tuées par les bombardements israéliens, la foule à Ramallah a scandé que Blinken avait du sang palestinien sur les mains.

Le nombre de morts à Gaza ne peut être vérifié de manière indépendante, mais les responsables américains ont reconnu que le nombre de morts parmi les civils dans le territoire palestinien se compte en milliers.

Les Nations Unies estiment que 1,5 million de Palestiniens ont été déplacés à l’intérieur de Gaza, et de nombreux civils tentent de tenir compte des avertissements répétés de l’armée israélienne de fuir vers la partie sud de l’enclave. Mais le voyage vers le sud peut être tout aussi périlleux.

Les gens sont tellement terrifiés à l’idée d’être pris entre deux feux que tout le monde, jeunes et vieux, marche les mains en l’air, selon un Palestinien qui se dirigeait vers le sud.

“Nous avons vu des corps qui traînaient, beaucoup d’entre eux en décomposition”, a-t-il crié. “S’il vous plaît, ayez pitié de nous !”



Les civils palestiniens souffrent de la mort et de la famine alors qu’Israël continue de bombarder Gaza

Mais la miséricorde est rare à Gaza, où des ambulances bondées continuent chaque jour de s’arrêter devant des hôpitaux surpeuplés et sous-financés.

L’Organisation mondiale de la santé de l’ONU affirme que plus d’un tiers des 35 hôpitaux de Gaza ne fonctionnent pas du tout et que ceux qui sont encore en service sont confrontés à de graves pénuries de carburant. Pourtant, le personnel médical s’empresse de faire de son mieux pour soigner les milliers de blessés, enfants et autres, qui se retrouvent pris au milieu de cette guerre.