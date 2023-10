4 h 36 HE, le 27 octobre 2023

Le ministère de la Santé contrôlé par le Hamas publie les noms de milliers de personnes tuées après que Biden ait exprimé ses doutes



De Eyad Kourdi de CNN



La liste, qui ne fait pas de distinction entre combattants et non-combattants mais indique l’âge et le sexe, fait suite aux commentaires du président américain Joe Biden selon lequel il n’avait « aucune confiance » dans les chiffres des victimes civiles rapportés par le ministère de la Santé de Gaza.

« Ce sont nos chiffres », a déclaré Shtayyeh dans une interview accordée jeudi à Al Jazeera. « Ces chiffres nous parviennent chaque jour des hôpitaux de Gaza (et) sont reçus par notre ministère de la Santé. »

Le rapport indique qu’entre le 7 et le 26 octobre, 7 028 Palestiniens ont été tués, dont 2 913 enfants. Au total, 3 129 femmes et 3 899 hommes ont été tués. Le nombre de personnes non identifiées tuées s’élève à 218, mais elles ne sont pas incluses dans le bilan final, ajoute le rapport.