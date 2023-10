14 h 50 HE, le 26 octobre 2023

Le Hamas discute des otages de Gaza avec des responsables russes à Moscou



De Katharina Krebs de CNN à Londres, Ibrahim Dahman à Gaza et Eyad Kourdi



Une délégation du Hamas s’est entretenue à Moscou avec un haut responsable du ministère russe des Affaires étrangères, selon le média d’État russe TASS et un communiqué du Hamas. TASS a déclaré que les discussions ont porté sur la libération des otages détenus par le Hamas, ainsi que sur l’évacuation des citoyens russes de Gaza.

Mousa Abu Marzouk, chef adjoint du bureau politique du Hamas, et Basem Naim, un autre haut dirigeant du Hamas basé à Gaza, faisaient partie de la délégation en visite qui a rencontré le vice-ministre russe des Affaires étrangères et représentant spécial du président pour le Moyen-Orient et l’Afrique, Mikhaïl Bogdanov, selon à la déclaration du Hamas.