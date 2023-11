La guerre entre Israël et le Hamas fait rage alors que le tollé grandit face à la crise à Gaza : mises à jour en direct

6 h 18 HE, le 10 novembre 2023

Le chef des droits de l’ONU exprime des doutes sur les zones de sécurité israéliennes : « Nulle part à Gaza n’est sûr »



De Zeena Saifi de CNN à Jérusalem



Le plus haut responsable des droits de l’homme des Nations Unies a émis vendredi des doutes sur l’établissement unilatéral par Israël de « zones de sécurité » à Gaza, affirmant qu’aucun endroit du territoire n’était sûr pour les civils.

« Les demandes visant à ce que les civils soient transférés dans une zone de sécurité désignée par les forces de défense israéliennes sont également très alarmantes », a déclaré Volker Türk, Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme. a déclaré lors d’une conférence de presse à Amman, en Jordanie. « Une soi-disant « zone de sécurité », lorsqu’elle est établie unilatéralement, peut accroître les risques pour les civils et soulève de réelles questions quant à savoir si la sécurité peut être garantie dans la pratique. À l’heure actuelle, nulle part à Gaza n’est sûr, car des bombardements sont signalés dans toutes les parties de la bande. »

Israël a annoncé vendredi une nouvelle fenêtre de six heures pour permettre aux civils d’évacuer le sud du nord de Gaza. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, John Kirby, a déclaré jeudi qu’Israël « commencerait à mettre en place des pauses de quatre heures chaque jour dans les zones du nord de Gaza », mais il n’est pas encore clair s’il s’agit simplement d’une formalisation de ce que Tsahal a déjà fait. , ou quelque chose de nouveau.

Türk a déclaré qu’il pensait que l’occupation israélienne était à l’origine de la violence entre Israéliens et Palestiniens.

« La solution à cette situation est la fin de l’occupation et le plein respect du droit à l’autodétermination des Palestiniens. Comme je l’ai dit à maintes reprises, pour que la violence cesse, il faut que l’occupation prenne fin. Les États membres doivent investir tous les efforts nécessaires pour trouver une paix durable pour tous les Palestiniens et Israéliens.

Avant de s’arrêter en Jordanie, Türk était en Égypte où il a déclaré avoir visité l’hôpital El-Arish, l’un des hôpitaux traitant les Palestiniens gravement blessés évacués de Gaza. Il a raconté avoir vu de nombreux enfants blessés par les bombardements israéliens, des enfants aux jambes cassées et gravement brûlés.

“Il s’agit d’enfants “chanceux” qui ont terriblement souffert mais sont toujours en vie et reçoivent des soins médicaux appropriés”, a-t-il ajouté.

S’exprimant du côté égyptien du terminal de Rafah plus tôt cette semaine, T ürk a déclaré qu’Israël et le Hamas avaient commis des crimes de guerre au cours de la guerre.

« Les bombardements israéliens massifs sur Gaza, y compris l’utilisation d’armes explosives à fort impact dans des zones densément peuplées, détruisant des dizaines de milliers de bâtiments, ont clairement un impact dévastateur sur le plan humanitaire et sur les droits de l’homme… Israël doit immédiatement mettre fin à l’utilisation de telles armes. méthodes et moyens de guerre, et les attaques doivent faire l’objet d’une enquête », a-t-il souligné.