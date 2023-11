La guerre entre Israël et le Hamas fait rage alors que le tollé grandit face à la crise à Gaza : mises à jour en direct

5 h 39 HE, le 9 novembre 2023

L’accord sur les otages entre Israël et le Hamas semble insaisissable alors que les négociations se poursuivent



De MJ Lee, Becky Anderson et Alex Marquardt de CNN



Un responsable israélien a déclaré qu’Israël était « prêt à faire une pause » s’il pouvait être certain que le Hamas était « sérieux dans sa libération des otages ». Ce qui n’est pas clair, c’est la durée de la pause qu’Israël serait prêt à accepter, et ce qui équivaudrait à un nombre acceptable d’otages libérés.

Les efforts déployés depuis des semaines pour tenter de faire sortir un grand groupe d’otages ont mis en lumière une myriade de complexités. Les otages, qui sont de diverses nationalités, ne semblent pas se trouver au même endroit et on ne sait pas exactement combien d’entre eux se trouvent à Gaza ; la communication avec le Hamas est lente ; et il existe des inquiétudes quant à la manière de déplacer en toute sécurité un groupe important de civils à travers Gaza alors que la bande est constamment bombardée.

Les responsables ont également souligné que le Hamas est loin d’être un partenaire de négociation typique – et en aucun cas digne de confiance. « Franchement, nous avons affaire au Hamas », a déclaré un haut responsable de l’administration. « Ce n’est pas quelque chose auquel personne ne s’attend [to be conducted in] bonne foi.”