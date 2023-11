La guerre entre Israël et le Hamas fait rage alors que le tollé grandit face à la crise à Gaza : mises à jour en direct

13 h 34 HE, le 8 novembre 2023

Human Rights Watch appelle à enquêter sur l’attaque contre une ambulance à l’extérieur de l’hôpital de Gaza, la qualifiant de « possible crime de guerre »



De Jomana Karadsheh et Kareem El Damanhoury de CNN



L’organisation non gouvernementale Human Rights Watch demande une enquête sur les actes commis par l’armée israélienne. attaque contre une ambulance devant le plus grand hôpital de Gaza la semaine dernière comme un « possible crime de guerre ».