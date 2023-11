La guerre entre Israël et le Hamas fait rage alors que le tollé grandit face à la crise à Gaza : mises à jour en direct

7 h 28 HE, le 7 novembre 2023

Que se passe-t-il au lendemain de la fin de la guerre entre Israël et le Hamas ?



Analyse d’Elliott Gotkine



« La Bible dit qu’il y a un temps pour la paix et un temps pour la guerre. » entonné Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, le 30 octobre : « L’heure est à la guerre. »

Mais que se passe-t-il lorsque ce n’est plus le cas ? Au milieu de la mort, de la destruction, des déplacements et du désespoir à Gaza, l’accent a naturellement été mis sur la réponse d’Israël au pogrom qui a frappé l’État juif il y a un mois jour pour jour.

Personne n’a beaucoup parlé de la suite. Lundi, Netanyahu nous a donné son avis. “Je pense qu’Israël aura, pour une durée indéterminée (…), la responsabilité globale de la sécurité (de Gaza)”, a-t-il déclaré. a déclaré à ABC News“parce que nous avons vu ce qui se passe lorsque nous ne l’avons pas.”

Cependant, en ce qui concerne les plans, c’était probablement délibérément vague. Cela pourrait signifier des troupes militaires israéliennes sur le terrain. Cela pourrait impliquer une coordination avec une sorte de force de maintien de la paix. En théorie, cela pourrait signifier réoccuper Gaza comme Israël l’a fait de 1967 à 2005, même si cela semble peu probable, bien que cela soit soutenu par certains ministres de droite.

La solution la plus pratique pour Israël et la seule, le secrétaire d’État américain Antony Blinken apparaît privilégier serait de rétablir le contrôle de l’Autorité palestinienne (AP) sur la bande de Gaza – ce qui a été violemment arraché à l’Autorité palestinienne par le Hamas en 2007.

Mais cela n’arrivera probablement pas à court terme. Le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, qui en est aujourd’hui à la 19e année d’un mandat de quatre ans, manque déjà de légitimité parmi les Palestiniens de Cisjordanie occupée par Israël.

Il est difficile de le voir améliorer sa position en se dirigeant métaphoriquement vers Gaza dans le sillage des chars israéliens – du moins pas sans la « solution politique globale qui inclut toute la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est et la bande de Gaza », a-t-il déclaré. dit serait nécessaire. Encore une fois, cela semble au mieux fantaisiste.

Bien entendu, tout ce qui précède repose sur deux hypothèses. Premièrement, Israël remplit son objectif de détruire militairement le Hamas et de le chasser du pouvoir. Et deuxièmement, Netanyahu restes aux commandes une fois la guerre terminée – et c’est loin d’être probable.