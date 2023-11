La guerre entre Israël et le Hamas fait rage alors que le tollé grandit face à la crise à Gaza : mises à jour en direct

16 h 49 HE, le 6 novembre 2023

Les travailleurs de Gaza expulsés d’Israël accusent les autorités d’abus, notamment de passages à tabac



De Ivana Kottasová, Abeer Salman, Hassan Eslayeh, Céline Alkhaldi, Nada Bashir et Kareem Khadder de CNN



« Ils nous ont brisés et battus avec des matraques et des bâtons de métal… ils nous ont humiliés… ils nous ont fait mourir de faim sans nourriture ni eau », a déclaré à CNN Muqbel Abdullah Al Radia, un autre travailleur.

CNN s’est entretenu vendredi avec Abdullah Al Radia et huit autres hommes qui sont rentrés à Gaza via le terminal de Kerem Shalom, dans le sud d’Israël. Al Radia, originaire de Beit Lahiya, un village du nord de Gaza, a déclaré à CNN qu’il travaillait en Israël – l’un des milliers de Palestiniens de Gaza disposant d’un permis pour le faire – lorsque la guerre a commencé.

“(Les militaires) nous avons pris nos téléphones et notre argent, nous ne pouvions pas communiquer avec nos familles, on nous donnait de la nourriture par terre dans des sacs en plastique », a-t-il déclaré.

Six organisations de défense des droits de l’homme en Israël ont a déposé une pétition à la Haute Cour d’Israël, arguant que ces détentions étaient « sans autorité légale et sans fondement légal ».

CNN a examiné certaines vidéos montrant les abus présumés et ne peut pas les vérifier de manière indépendante. Elles montrent des personnes arrêtées, les mains et les pieds liés, assises au soleil, frappées à coups de pied et traînées partout. Une vidéo montre un bus rempli de personnes qui ont les yeux bandés et les mains liées.