La guerre entre Israël et le Hamas fait craindre une hostilité croissante des États-Unis

Une agression mortelle au couteau dans l’Illinois, une arme pointée sur des manifestants en Pennsylvanie, des actes de vandalisme dans des synagogues et le harcèlement du personnel d’un restaurant palestinien font craindre que la guerre entre Israël et le Hamas ne déclenche des violences aux États-Unis.

Les tensions font suite à un schéma familier de crimes contre les communautés juives et musulmanes qui augmentent lorsque le conflit éclate au Moyen-Orient et que des Américains sont tués ou pris en otages.

« Nous avons une double menace pour les communautés religieuses américaines », a déclaré Brian Levin, directeur fondateur du Centre d’étude de la haine et de l’extrémisme à l’Université d’État de Californie à San Bernadino.

Bien qu’il soit trop tôt pour dire avec certitude si les crimes anti-musulmans et anti-juifs ont augmenté pendant la guerre, les crimes haineux ont globalement augmenté aux États-Unis l’année dernière. Dans son rapport annuel publié lundi, le FBI estime que les crimes haineux ont augmenté de 7 % à 11 634 cas en 2022 par rapport à l’année précédente. Avec 1 124 incidents, les attaques anti-juives constituent le deuxième crime de haine le plus signalé, après les affaires anti-Noirs. Selon le rapport, 158 incidents d’attaques anti-musulmans et 92 cas anti-arabes ont été signalés.

Les organisations de défense des droits civiques estiment cependant que même avant les attaques du Hamas en Israël, les données sur la criminalité ne reflétaient pas la réalité en raison d’un manque de participation des services de police locaux et d’une peur intériorisée au sein de la population musulmane, a déclaré Robert McCaw, directeur des affaires gouvernementales de le Conseil sur les relations américano-islamiques. En 2021, l’Othering & Belonging Institute de l’Université de Californie à Berkeley a publié une étude dans laquelle 85 % des personnes victimes d’islamophobie ont déclaré ne pas l’avoir signalé aux autorités.

« Le nombre réel reste à connaître », a déclaré McCaw.

Dans l’un des incidents récents les plus troublants, un propriétaire de Plainfield, dans l’Illinois, est accusé d’avoir attaqué samedi une locataire américaine palestinienne et son fils avec un couteau, prétendument en raison de leur foi musulmane, poignardant à mort le garçon de 6 ans. et blessant la mère. Le shérif, les procureurs et la famille ont tous déclaré que le garçon et sa mère étaient visés parce qu’ils étaient musulmans. Plus précisément, les procureurs ont déclaré que le propriétaire était « en colère… à cause de ce qui se passait à Jérusalem » et sa femme a déclaré à la police que son mari craignait qu’ils ne soient attaqués par des personnes d’origine moyen-orientale.

En Pennsylvanie, un homme a été accusé d’intimidation ethnique après que la police a déclaré qu’il avait pointé une arme à feu et crié des insultes aux participants d’un rassemblement pro-palestinien près du Capitole de l’État vendredi. À Boston, le mot « Nazis » a été peint à la bombe sur le panneau indiquant le Centre culturel palestinien pour la paix.

« Il y a beaucoup de peur. Il y a beaucoup d’anxiété et d’incertitude dans tout ce qui se passe », a déclaré Abed Ayoub, directeur exécutif national du Comité américano-arabe contre la discrimination. Il a déclaré que le groupe avait reçu plus de 100 signalements, notamment du harcèlement verbal, des menaces, des intimidations et des agressions physiques.

« Cela rappelle beaucoup les premiers jours de l’après-11 septembre, où les gens ne voulaient pas sortir, ils ne voulaient pas envoyer leurs enfants à l’école », a-t-il déclaré. « Ils ont juste peur d’être en public et d’être approchés. »

À Dearborn, dans le Michigan, qui compte la population musulmane par habitant la plus élevée du pays, les dirigeants communautaires et religieux se sont réunis lundi devant le service de police de la ville. La ville a été témoin de multiples menaces de violence ces derniers jours, notamment de la part d’un homme accusé d’avoir demandé sur les réseaux sociaux si quelqu’un dans la région métropolitaine de Détroit voulait « aller à Dearborn et chasser les Palestiniens ».

« Nous devons comprendre que ces problèmes qui se posent à l’étranger ne sont pas seulement des problèmes à l’étranger, ils sont également des problèmes ici », a déclaré Imran Salha, l’imam du Centre islamique de Détroit.

Historiquement, les crimes haineux anti-juifs ont augmenté lors des violents conflits israélo-palestiniens, a déclaré Levin, professeur émérite de l’État de Californie.

En mars 1994, il y a eu une augmentation des crimes de haine anti-juifs, passant de 79 incidents à 147 un mois après qu’un extrémiste américano-israélien a ouvert le feu sur des musulmans palestiniens dans une mosquée, a-t-il déclaré, citant des statistiques du FBI. En octobre 2000, les crimes haineux anti-juifs aux États-Unis sont passés de 81 à 204 par rapport au mois précédent, après une série de violentes manifestations dans des villages arabes du nord d’Israël. Levin a observé une tendance similaire en mai 2021, en particulier dans les villes à forte population juive comme New York et Los Angeles.

En Californie la semaine dernière, des tracts diffusant une rhétorique anti-juive ont été déposés dans les quartiers et sur les véhicules de la ville d’Orange. Et à Fresno, la police a déclaré qu’un homme soupçonné d’avoir brisé des vitres et laissé un message anti-juif dans une boulangerie était également une « personne d’intérêt » dans le vandalisme d’une synagogue locale.

Julie Platt, présidente des Fédérations juives d’Amérique du Nord, a déclaré que les synagogues et les centres communautaires juifs à travers le pays ont renforcé leurs programmes de sécurité, mais qu’elle ne veut pas voir les membres de sa communauté se cacher.

« Je pense que le but de tout cela est de nous terroriser psychologiquement », a-t-elle déclaré. « Tant que je n’entends parler d’aucune menace crédible, je crois que nous devrions vivre notre vie juive. »

Plusieurs Palestiniens-Américains interrogés vendredi dans un quartier de Brooklyn à forte population arabe ont déclaré que l’atmosphère avait été tendue la semaine dernière.

Jumana Alkaram a déclaré qu’elle n’avait pas été personnellement menacée, mais que : « Je sais que si je devais montrer mon héritage ou le drapeau palestinien, il y aurait une sorte de menace. Parce que la majorité bénéficie du soutien d’Israël et n’a pas toute la vérité sur ce qui se passe à Gaza.»

À New York, un restaurant palestinien, Ayat, a été contraint de débrancher son téléphone après avoir reçu des messages vocaux menaçants « en continu », selon le copropriétaire, Abdul Elenani. La devanture du magasin présente une fresque représentant un Palestinien en pleurs et son menu comprend des appels à « mettre fin à l’occupation ». Vendredi, un homme est entré dans la salle à manger en criant « terroriste » aux personnes derrière le comptoir, a déclaré Elenani.

Pourtant, l’accueil hostile a été éclipsé par le soutien qu’il a reçu de ses voisins, dont beaucoup sont juifs et partagent son point de vue sur la nécessité de minimiser le nombre de morts parmi les civils, a-t-il déclaré.

« A New York, nous vivons tous ensemble, nous travaillons ensemble, nous grandissons ensemble », a déclaré Elenani. « Et nous voulons tous que cette violence cesse. »

___

Ramer a rapporté de Concord, New Hampshire. les écrivains d’Associated Press Joey Cappelletti à Dearborn, Michigan ; Deepa Bharat à Los Angeles ; Jake Offenhartz, Noreen Nasir et Ayesha Mir et à New York ; Marc Levy à Harrisburg, Pennsylvanie ; et Jim Salter à St. Louis, ont contribué à ce rapport.

Holly Ramer, Associated Press