La guerre entre Israël et le Hamas est un « nouvel horizon qui assombrit » l’économie mondiale, prévient le FMI | Actualité économique

La guerre entre Israël et le Hamas est un « nouveau nuage » à l’horizon qui menace d’assombrir des perspectives économiques mondiales déjà sombres, a prévenu le chef du Fonds monétaire international.

Kristalina Georgieva a déclaré que les chocs graves sont devenus « la nouvelle norme » dans une économie dominée par une croissance faible.

S’exprimant lors des réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale à Marrakech, elle a confirmé qu’elle « surveillait de près l’évolution de la situation », notamment en ce qui concerne les prix du pétrole.

Israël coupe l’électricité à Gaza – mises à jour en direct

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:51

Bombardement à l’aube dans la ville de Gaza



Même si certains mouvements de marché ont déjà eu lieu, Mme Georgieva a souligné qu’il était trop tôt pour prédire le plein impact économique du conflit.

« Très clairement, il s’agit d’un nouveau nuage sur l’horizon qui n’est pas le plus sûr pour l’économie mondiale, un nouveau nuage qui assombrit cet horizon », a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse.

De nombreux dirigeants financiers ont exprimé leur inquiétude face à l’éruption soudaine de violence dans ce conflit de longue durée, qui a déjà fait plus de 2 500 morts.

Mme Georgieva a déclaré : « C’est navrant de voir des civils innocents mourir. Qui paie le prix ? Ce sont les innocents qui paient le prix. »

Le ministre français des Finances, Bruno Le Maire, qui est également au Maroc, a déclaré aux journalistes que toute extension régionale du conflit entraînerait des « conséquences économiques problématiques » sur les prix de l’énergie et la croissance mondiale.

Avant même que le Hamas ne lance son attaque sans précédent le week-end dernier, le FMI prévenait que la croissance mondiale resterait timide cette année et l’année prochaine.

Il prévoit une croissance de 3 % en 2023 et de 2,9 % en 2024, soit bien en dessous de la moyenne historique de 3,8 % observée entre 2000 et 2019.

Dans un communiqué publié jeudi, l’agence a déclaré : « Le FMI pleure profondément la perte tragique de tant de civils en Israël et à Gaza.

« A ceux qui ont perdu des êtres chers, aux collègues et partenaires de la région, et à ceux qui s’inquiètent pour leur famille et leurs amis, vous êtes dans nos pensées. Nous espérons que la paix et la stabilité prévaudront. »

En savoir plus:

Pourquoi le Hamas est-il en conflit avec Israël ?

Analyse : quelles sont les options d’Israël ?

Les compagnies aériennes suspendent leurs vols à Tel Aviv

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:59

Qu’est-ce que le Hamas ? En 60 secondes



Ailleurs lors de sa conférence de presse, Mme Georgieva a averti que les taux d’intérêt devront rester élevés plus longtemps car l’inflation reste élevée dans de nombreux pays.

Le FMI a récemment publié un nouveau rapport suggérant que le Royaume-Uni aura le taux de croissance économique le plus lent du G7 : 0,6 % contre 1,2 % dans l’UE et 1,5 % aux États-Unis.

Mais selon Ed Conway, rédacteur en chef de l’économie et des données de Sky, ces sombres prévisions doivent être prises avec des pincettes.