Netanyahu affirme qu’Israël « abandonnera le Hamas aux poubelles de l’histoire »

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel envoyées directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualités

Les forces terrestres israéliennes se sont enfoncées plus profondément dans Gaza, avançant avec des chars et autres véhicules blindés vers la principale ville du territoire et libérant un soldat retenu captif par les militants du Hamas.

Cela survient alors que le Premier ministre israélien a rejeté les appels à un cessez-le-feu, déclarant que l’heure était à la guerre, alors que le Royaume-Uni et d’autres alliés continuent d’appeler à une pause humanitaire dans le conflit.

« Les appels au cessez-le-feu sont des appels à la capitulation d’Israël face au Hamas », a déclaré Benjamin Netanyahu lors d’une conférence de presse. “Cela n’arrivera pas.”

Pendant ce temps, le chef de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens a déclaré hier lors d’une réunion d’urgence de l’ONU qu’« un cessez-le-feu humanitaire immédiat est devenu une question de vie ou de mort pour des millions de personnes », accusant Israël de « punition collective » des Palestiniens et de déplacement forcé de civils. .

Plus de 8 300 personnes ont été tuées à Gaza – dont 66 pour cent de femmes et d’enfants – et des dizaines de milliers ont été blessées, a indiqué le bureau humanitaire de l’ONU, citant le ministère de la Santé de Gaza.