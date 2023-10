C’est la couverture en direct du Guardian sur la guerre entre Israël et le Hamas avec moi, Helen Sullivan.

Des avions de combat américains ont lancé vendredi matin des frappes aériennes sur deux sites de l’est de la Syrie liés au Corps des Gardiens de la révolution iraniens, a annoncé le Pentagone, en représailles à une série d’attaques de drones et de missiles contre des bases et du personnel américains dans la région qui ont commencé au début de la semaine dernière.

Et les dirigeants de l’UE ont unanimement appelé à des couloirs humanitaires et à des « pauses » pendant la guerre entre Israël et le Hamas. Une déclaration officielle sera publiée après un sommet de deux jours des dirigeants à Bruxelles.

L’accord a été conclu jeudi soir après de nouvelles concessions à l’Espagne, qui souhaitait mentionner un « cessez-le-feu », considérant qu’il s’agissait là d’un message plus fort de la part de l’UE.

Voici les autres développements récents clés :

L’aide arrive « à peine » à Gaza, a déclaré le chef humanitaire de l’ONU. Le chef des affaires humanitaires de l’ONU a déclaré que l’aide « arrivait à peine » à Gaza malgré les « meilleurs efforts » de l’agence. Dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux, Martin Griffiths a déclaré que les bombardements sur Gaza « s’aggravent, même dans les zones censées être plus sûres ».

Le ministère de la Santé de Gaza a publié un document de 212 pages contenant des listes de noms et de numéros d’identification de 7 028 Palestiniens que les autorités du Hamas, qui contrôlent Gaza, disent avoir été tués par les bombardements israéliens depuis le 7 octobre.

Joe Biden a mis en doute la fiabilité des informations du ministère sur le nombre de personnes tuées et blessées lors de l’attaque israélienne sur Gaza. – parce que le ministère de la Santé est dirigé par le Hamas. Dans le passé, le rapport annuel du Département d’État américain sur les droits de l’homme s’appuyait indirectement sur les chiffres des victimes du même ministère en citant les statistiques de l’ONU tirées des données palestiniennes. Le Conseil sur les relations américano-islamiques a appelé Biden à s’excuser pour son «choquant et déshumanisant” remarques. Omar Shakir, directeur de la division Israël et Palestine à Human Rights Watch, a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que ces chiffres aient été manipulés. « Nous surveillons les violations des droits humains dans la bande de Gaza depuis trois décennies, y compris plusieurs séries d’hostilités. Nous avons généralement trouvé que les données provenant du ministère de la Santé étaient fiables », a-t-il déclaré.

L’infanterie israélienne, appuyée par des chars et des bulldozers blindés, a attaqué des cibles du Hamas lors d’un raid terrestre nocturne qui a duré plusieurs heures. dans le nord de la bande de Gaza. L’armée a déclaré que l’opération était « une préparation aux prochaines étapes du combat » et que « les soldats ont depuis quitté la zone et sont retournés sur le territoire israélien ».

La branche militaire du Hamas, les Brigades al-Qassam, a déclaré que « près de 50 » otages détenus dans la bande de Gaza ont été tués à cause des frappes israéliennes.

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont déclaré avoir tué le chef adjoint de la direction du renseignement du Hamas, Shadi Barud, lors d’une frappe dans la bande de Gaza.

Les dirigeants des 27 États membres de l’UE ont appelé à l’unanimité à « des couloirs humanitaires et des pauses » dans les bombardements à Gaza. pour permettre à la nourriture, à l’eau et aux fournitures médicales d’atteindre les Palestiniens. Dans un texte de compromis, convenu après des heures de discussions, les chefs d’État et de gouvernement des 27 membres de l’UE ont déclaré que l’UE « réitère l’importance d’assurer à tout moment la protection de tous les civils, conformément au droit humanitaire international » et « déplore tous les perte de vies civiles ».

Les nations arabes se sont associées aux pays du Sud pour défier Israël et ses soutiens occidentaux de mettre fin aux bombardements sur Gaza. au début d’un rare débat d’urgence de deux jours à l’Assemblée générale de l’ONU. Dans un avertissement féroce jeudi, le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que si ce qu’il a décrit comme un génocide ne mettait pas fin, les États-Unis « ne seraient pas épargnés par cet incendie ».

Cinquante-quatre ressortissants thaïlandais font partie des plus de 200 otages détenus par le Hamas à Gaza, selon de nouveaux chiffres publiés par le gouvernement israélien.

Une déclaration commune signée par les ministres des Affaires étrangères de neuf pays arabes a condamné ce qu’elle décrit comme le ciblage de civils. et les violations du droit international à Gaza.

Une délégation du Hamas se rend à Moscou pour des négociations sur les otages étrangers à Gaza. Une délégation de haut rang du Hamas s’est rendue à Moscou pour rencontrer des responsables du ministère russe des Affaires étrangères, dans le cadre de la première visite internationale de haut niveau de l’organisation depuis le lancement d’un raid dans le sud d’Israël le 7 octobre. La délégation était conduite par Mousa Abu Marzook, fondateur et dirigeant politique du Hamas, qui a rencontré le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhaïl Bogdanov.

Un diplomate israélien à Miami a rejeté jeudi une affirmation de l’administration de Ron DeSantis selon laquelle ils s’étaient coordonnés pour faciliter l’expédition de munitions et d’armes vers Israël. Plus tôt jeudi, un porte-parole du gouverneur de Floride a déclaré que le bureau du gouverneur avait engagé des avions cargo pour envoyer des drones, des gilets pare-balles et des casques en Israël et qu’il avait travaillé pour « acheminer des armes et des munitions vers Israël par l’intermédiaire de parties privées ».

Le nombre confirmé de personnes retenues en otages dans la bande de Gaza depuis les raids transfrontaliers du Hamas du 7 octobre a augmenté de deux pour atteindre 224, selon l’armée israélienne. Jusqu’à présent, quatre les otages ont été libérés.

Rishi Sunak a déclaré que les équipes des forces frontalières britanniques étaient « prépositionnées » en Égypte pour aider les citoyens britanniques qui tentent de quitter Gaza.

L’UE s’apprête à appeler à des « couloirs humanitaires et à des pauses » dans les bombardements à Gaza pour permettre à la nourriture, à l’eau et aux fournitures médicales d’atteindre les Palestiniens, selon son dernier projet de texte.