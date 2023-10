Tsahal frappe des cibles du Hamas à Gaza

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel envoyées directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualités

L’armée israélienne a affirmé avoir éliminé au moins 20 combattants du Hamas qui s’étaient barricadés dans des bâtiments et des tunnels à travers la bande de Gaza.

Lors d’un incident, un avion de Tsahal guidé par des troupes au sol de Tsahal a frappé un poste de relais à l’intérieur d’un bâtiment appartenant à l’organisation terroriste Hamas, avec plus de 20 membres terroristes du Hamas à l’intérieur.

Une vidéo obtenue par Associated Press montre un char et un bulldozer israéliens dans le centre de Gaza bloquant l’une des principales autoroutes nord-sud du territoire, que l’armée israélienne avait demandé plus tôt aux Palestiniens d’utiliser pour fuir l’offensive terrestre en expansion.

En demandant si les forces se sont positionnées sur la route, le porte-parole militaire israélien, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré que « nous avons étendu nos opérations », mais n’a pas voulu commenter les déploiements spécifiques.

La vidéo montre une voiture s’approchant d’une barrière de terre de l’autre côté de la route, où un char est garé derrière un petit bâtiment.

Cette décision intervient alors que les États-Unis ont exclu d’envoyer des troupes pour soutenir la guerre israélienne contre le Hamas à Gaza, qui a entraîné la mort de plus de 8 000 Palestiniens.

Au moins 40 pour cent des personnes tuées à Gaza étaient des enfants, a déclaré Save the Children.

« Nous n’avons absolument aucune intention ni aucun projet d’envoyer des troupes de combat en Israël ou à Gaza, point final », a déclaré la vice-présidente américaine Kamala Harris dans une interview à « 60 Minutes ».