Alors que le conflit fait rage entre Israël et le Hamas, la Russie et l’Ukraine, les analystes politiques affirment que l’attention des puissances occidentales a été détournée d’un autre problème géopolitique « purulent » – un problème qui pose un « grave problème de sécurité » à la fois pour les Balkans et pour l’Europe dans son ensemble.

Leon Hartwell, chercheur principal non-résident au Centre d’analyse des politiques européennes (CEPA), a déclaré que l’escalade des tensions entre la Serbie et le Kosovo nécessitait une vigilance accrue, même si une récente flambée de violence était largement « passée sous le radar des médias occidentaux ».

“Les exigences incessantes qui pèsent sur notre attention collective, notamment la guerre entre la Russie et l’Ukraine, et maintenant la résurgence des tensions sur le théâtre israélo-palestinien, ont accaparé la part du lion de notre bande passante diplomatique et militaire”, a déclaré Hartwell par courrier électronique à CNBC.

“Par conséquent, la discorde entre la Serbie et le Kosovo, bien que s’envenimant, se retrouve à languir dans l’ombre de ces défis plus immédiats et ayant une résonance mondiale.”

Il met en évidence un défi majeur pour les décideurs politiques : accorder une attention quasi constante aux conflits en cours, tout en continuant à surveiller d’autres risques stratégiquement importants.

Hartwell a déclaré que lorsqu’un nouveau conflit éclate sur la scène mondiale, « cela met naturellement à rude épreuve la capacité d’une nation à gérer efficacement les conflits préexistants ». Essentiellement, la marge de manœuvre diplomatique et militaire a ses limites, et les États sont obligés de faire des choix calculés quant à la destination de leurs efforts.