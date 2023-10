Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, dit aux républicains qu’il mène une lutte existentielle contre l’ancienne ambassadrice des Nations Unies Nikki Haley – sans le leur dire.

Les deux candidats sont devenus les principales alternatives à l’ancien président Donald Trump pour l’investiture républicaine de 2024 – un poste que DeSantis occupait autrefois seul. Depuis plusieurs jours, ils sont engagés dans un échange houleux sur la guerre en cours au Moyen-Orient, DeSantis réitérant jeudi une accusation démystifiée selon laquelle Haley voudrait admettre des réfugiés palestiniens aux États-Unis.

Mais l’escarmouche est peut-être moins remarquable pour le fond que pour ce qu’elle dit sur l’état d’une course dans laquelle Trump est toujours la figure dominante, selon des stratèges républicains qui ne sont affiliés à aucune des deux campagnes.

Pendant des mois, DeSantis et ses alliés ont soutenu que le gouverneur était engagé dans une bataille à deux avec Trump pour la nomination. Leur nouvelle concentration sur Haley trahit une préoccupation différente : que DeSantis soit engagé dans une bagarre avec elle pour la deuxième place.

« Il s’agit bien plus d’une question d’élan et de savoir quelle flèche pointe vers le haut et quelle flèche pointe vers le bas », a déclaré Matthew Bartlett, stratège national républicain et originaire du New Hampshire. « Je pense qu’ils essaient d’émousser toute croissance, ascension ou élan supplémentaire. [for Haley] afin d’essayer de conserver la position de n°2.

Le sénateur de l’État de Caroline du Sud, Josh Kimbrell, qui a soutenu DeSantis, a déclaré que la confrontation entre DeSantis et Haley avait toujours l’impression qu’elle allait arriver.

« J’ai toujours eu l’impression que ça allait arriver [a Haley-DeSantis clash] », a déclaré Kimbrell. « Il s’agit de savoir qui sera capable de survivre lorsque le troupeau sera éclairci. »

Il a ajouté qu’il pensait que la controverse autour de la question de savoir si Haley voulait autoriser les réfugiés palestiniens à entrer aux États-Unis « lui ferait du mal avec les électeurs des primaires ». Elle a déclaré qu’elle ne voulait pas admettre de réfugiés palestiniens, une accusation découlant d’une interview sur CNN dans laquelle elle avait déclaré « vous pouvez séparer les civils des terroristes » tout en discutant d’une déclaration générale de DeSantis à propos de Gaza.

Un conseiller de DeSantis a minimisé l’idée que la dispute avait quelque chose à voir avec la capture de l’élan de Haley, mais a déclaré que c’était un exemple de DeSantis repoussant les attaques.

« Le gouverneur DeSantis, comme il l’a fait dans le passé, continuera de corriger les faits en cas d’attaque », a déclaré la personne.

Les deux candidats sont derrière Trump par des marges béantes dans les sondages nationaux et état par état, DeSantis étant actuellement deuxième dans l’Iowa et Haley occupant cette place dans le New Hampshire et la Caroline du Sud. Mais leur relative proximité les uns avec les autres, à un moment où plusieurs autres candidats ont disparu, est le résultat de la montée en puissance de Haley et de la perte de DeSantis au cours de la campagne.

« DeSantis a eu plus de ressources, mais Nikki Haley a quelque chose qu’on ne peut pas acheter et qu’il n’a jamais vraiment eu : l’élan », a déclaré Vinny Minchillo, un agent de longue date du GOP basé au Texas.

Cet élan se reflète dans sa progression dans les sondages et dans la collecte de fonds des deux candidats.

Après avoir collecté 5,3 millions de dollars au deuxième trimestre de l’année, la campagne de Haley a enregistré une récolte de 8,2 millions de dollars dans un rapport du troisième trimestre déposé dimanche auprès de la Commission électorale fédérale. DeSantis a surpassé Haley, mais sa trajectoire va dans la direction opposée : 20,1 millions de dollars au deuxième trimestre et 11,1 millions de dollars au troisième trimestre.

Peut-être le plus important sur le plan financier, Haley a été plus efficace avec son argent et a plus à dépenser pour la préparation du vote anticipé, terminant septembre avec 9,1 millions de dollars de fonds disponibles pour la primaire, contre 5 millions de dollars pour DeSantis. .

Never Back Down, le super PAC pro-DeSantis qui a récolté 130 millions de dollars et 96,8 millions de dollars restants en banque lorsque sa dernière divulgation était due en juillet, donne à l’équipe de DeSantis un avantage financier majeur sur le reste du secteur. Une partie est dépensée maintenant pour tenter d’inverser la montée en puissance de Haley et ramener DeSantis à la possession exclusive de la deuxième place.

Jeudi, le super PAC a commencé à diffuser une publicité dans l’Iowa et le New Hampshire qui suggère fortement et faussement que Haley est ouverte à ce que les États-Unis admettent des réfugiés palestiniens dans le contexte de la guerre entre Israël et le Hamas.

La publicité s’appuie sur l’argument de DeSantis dans une interview exclusive avec NBC News plus tôt cette semaine, selon lequel Haley « essayait de plaire aux médias et aux gens de gauche » dans ses remarques sur la guerre au Moyen-Orient. Répondant sur CNN à une affirmation de DeSantis selon laquelle tous les Palestiniens de Gaza sont antisémites, Haley a déclaré dimanche que les Américains « devraient se soucier des citoyens palestiniens » et ont « toujours été favorables au fait qu’il est possible de séparer les civils des terroristes ».

DeSantis a déclaré jeudi qu’il était légitime de l’attaquer pour son soutien aux réfugiés, car son utilisation du mot « séparer » indiquait qu’elle voulait contrôler l’entrée des Palestiniens aux États-Unis.

« Pourquoi vérifieriez-vous les gens si vous n’allez pas les faire venir ? » il a dit.

Plus largement, les alliés de DeSantis tentent d’établir un contraste dans lequel les électeurs républicains des primaires considèrent DeSantis comme un partisan de la ligne dure plus que Haley en matière de politique d’immigration et de sécurité nationale. Il reste à voir si Never Back Down diffusera davantage de publicités axées sur Haley, mais un haut responsable du super PAC a déclaré que son ascension la préparait à une chute.

« Elle est sur le point de passer par sa phase d’examen minutieux et de déclin », a déclaré le responsable.

L’équipe de Haley ne prévoit aucun changement dans les trajectoires respectives des candidats, selon un assistant, qui a déclaré que Haley avait remplacé DeSantis dans une course à deux contre Trump.

« Elle a juste été lente, constante, régulière, et elle progresse maintenant », a déclaré l’assistante de Haley. « Et DeSantis n’est allé nulle part mais vers le bas. »