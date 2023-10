La guerre entre Israël et le Hamas complique la guerre en Ukraine, tant pour la Russie que pour Kiev

Commentez cette histoire Commentaire

Depuis plus d'un an et demi, la guerre en Ukraine a dominé l'attention mondiale en raison des scènes sanglantes qui ont suivi l'invasion russe. Mais les attaques choquantes de samedi en Israël, menées par le groupe palestinien Hamas, et une guerre imminente dans la bande de Gaza en représailles, semblent prêtes à changer le champ de bataille à la fois pour Kiev et Moscou.

Pour l’Ukraine, il existe un risque réel qu’un conflit au Moyen-Orient détourne l’attention de l’Occident – ​​et par là même, le soutien militaire et économique nécessaire pour poursuivre sa lutte contre la Russie. Et même si la Russie pourrait se féliciter de ce détournement, un conflit plus large au Moyen-Orient pourrait rompre ses relations déjà glaciales avec Israël, ancien partenaire économique et potentiel fournisseur militaire de haute technologie de l’Ukraine.

Déjà, les deux nations choisissent leur camp. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été l’un des premiers dirigeants mondiaux à tendre la main au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu après l’attaque de samedi. Dans des déclarations publiques, il a directement comparé le président russe Vladimir Poutine au Hamas. « Les terroristes ne changeront pas. Ils doivent simplement perdre – et cela signifie que nous devons gagner », a déclaré Zelensky mercredi lors d’une visite surprise au siège de l’OTAN à Bruxelles.

Pendant ce temps, Poutine est resté silencieux sur l’attaque jusqu’à mardi et, même alors, a décrit la situation avant tout comme un échec de Washington. « Je pense que beaucoup seront d’accord avec moi pour dire qu’il s’agit d’un exemple clair de l’échec de la politique américaine au Moyen-Orient », a déclaré Poutine lors d’une réunion du Kremlin avec le Premier ministre irakien Mohammed Shia al-Sudani, ajoutant qu’il n’avait jamais pris en compte « les intérêts fondamentaux du peuple palestinien ».

Poutine, qui entretenait autrefois des relations étroites avec Netanyahu, n’a pas contacté le dirigeant israélien pour lui présenter ses condoléances après que le Hamas ait tué plus de 1 200 Israéliens. La guerre en Ukraine a rapproché la Russie de l’Iran, le rival régional le plus puissant d’Israël et l’un des principaux soutiens du Hamas, selon les renseignements occidentaux.

En Ukraine, les attaques hivernales russes contre les infrastructures ont commencé

A Bruxelles, on ne pouvait ignorer que la guerre à Gaza arrivait à un moment crucial. Pour l’Ukraine, la patience de ses alliés est mise à rude épreuve alors que le conflit se prolonge vers un nouvel hiver et que les préoccupations politiques intérieures évoluent.

Mes collègues au quartier général de l’OTAN ont rapporté que Zelensky avait lu la salle et cherchait à se présenter « moins comme un concurrent pour l’attention et les ressources que comme un allié empathique d’Israël ». Cependant, lors d’une conférence de presse avec le Premier ministre belge Alexander De Croo, il a admis que la situation au Moyen-Orient l’inquiétait. « Bien sûr, tout le monde a peur », a déclaré Zelensky.

À Washington, on espère que lier l’aide américaine à Israël à l’aide à l’Ukraine pourrait vaincre l’opposition persistante des Républicains à cette dernière. Les responsables américains ont déclaré qu’il n’y avait aucune contradiction entre l’approvisionnement de l’Ukraine et celui d’Israël. « Nous pouvons faire les deux et nous ferons les deux », a déclaré le secrétaire à la Défense Lloyd Austin aux journalistes à Bruxelles.

« Les besoins les plus urgents d’Israël sont les munitions aériennes à guidage de précision et le réapprovisionnement en intercepteurs pour son système Iron Dome – et il n’y a aucune concurrence digne de mention entre Israël et l’Ukraine pour ces capacités », a écrit Bradley Bowman de la Fondation pour la défense des démocraties dans un communiqué. déclaration cette semaine.

Il pourrait cependant y avoir des répercussions. L’Ukraine souhaiterait clairement davantage de systèmes Patriot, par exemple, car ceux-ci se sont révélés efficaces même contre les missiles russes les plus avancés. Toutefois, si la guerre à Gaza dégénère en conflit régional, ces systèmes seront très demandés. De nombreuses stratégies de l’administration Biden pour contourner l’impasse dans le financement de l’Ukraine à Washington auraient tourné autour des transferts d’armes israéliennes, ce qui serait également douteux.

Au moins un candidat républicain à la présidence a déjà affirmé que le transfert d’obus d’artillerie américains vers L’Ukraine a fait du mal à Israël, qui pourrait utiliser l’artillerie pour défendre sa frontière nord. Les responsables russes ont tenté de relancer le débat, l’ancien président russe Dmitri Medvedev affirmant publiquement, sans preuve, que les armes occidentales données à l’Ukraine avaient été utilisées par le Hamas dans les attaques contre Israël.

Le musée israélien de l’Holocauste est tellement dépendant d’un oligarque russe qu’il veut le protéger des sanctions

Mais pour Moscou aussi, Gaza complique les choses. Pendant des années, Poutine et Netanyahu ont été proches, le Premier ministre israélien vantant son amitié avec l’homme fort russe sur des panneaux publicitaires géants pour les élections de 2019. Israël compte une importante population de Juifs russes relocalisés, certains ayant des liens importants avec le Kremlin – y compris des interlocuteurs influents comme l’oligarque Roman Abramovich.

Peut-être à cause de cette relation, Israël avait adopté une position prudemment neutre sur la guerre en Ukraine. Cela a surtout profité à la Russie, le gouvernement de Netanyahu refusant fermement de fournir des armes à l’Ukraine ou de se joindre aux sanctions internationales contre la Russie. Cette position a suscité la colère de Washington et de Kiev, Zelensky ayant suggéré l’année dernière que la « relation personnelle » entre Netanyahu et Poutine nuisait à l’Ukraine.

Mais la guerre en Ukraine a également vu la Russie devenir dépendante du plus sérieux rival d’Israël au Moyen-Orient. Les véhicules aériens sans pilote iraniens sont devenus essentiels aux efforts de guerre de Moscou en raison de leur efficacité et de leurs coûts relativement modestes. Des responsables américains ont déclaré que Téhéran cherchait des « milliards » de dollars de matériel militaire russe en échange de son soutien, notamment en permettant à Moscou de créer ses propres versions de drones d’attaque iraniens auto-détonants.

Les accusations d’antisémitisme portées contre de hauts responsables russes pour leurs remarques sur Zelensky, qui est juif, ont encore compliqué les choses. Le mois dernier, Poutine lui-même a déclaré que les « maîtres occidentaux » avaient « mis à la tête de l’Ukraine moderne une personne de souche juive, avec des racines juives, des origines juives » pour contribuer à glorifier le « nazisme ».