La guerre entre Israël et le Hamas bouleverse les ambitions de la Chine au Moyen-Orient mais pourrait finalement servir Pékin

WASHINGTON (AP) — En juin, le président chinois Xi Jinping a accueilli le président palestinien à Pékin et a invité le Premier ministre israélien pour une visite d’État officielle. Benjamin Netanyahu a accepté, et la Chine était sur la bonne voie pour jouer un rôle plus important dans la région.

Puis vint le Attaque du Hamas contre Israël, ce qui a rendu incertain le voyage de Netanyahu fin octobre et a mis à l’épreuve l’approche de Pékin au Moyen-Orient. La neutralité déclarée de la Chine dans la guerre a contrarié Israël, mais Pékin pourrait gagner à long terme en forgeant des liens plus étroits avec les pays arabes, estiment les experts.

« Pendant au moins un certain temps, la politique de Pékin au Moyen-Orient est paralysée par la guerre », a déclaré Shi Yinhong, professeur de relations internationales à l’Université Renmin de Chine, basée à Pékin. « Les États-Unis, qui soutiennent fortement Israël, sont directement ou indirectement impliqués. Qui est là pour écouter la Chine ?

Cela n’a pas empêché la Chine d’essayer de se faire entendre.

Son envoyé au Moyen-Orient, Zhai Jun, s’est entretenu par téléphone avec des responsables palestiniens et égyptiens la semaine dernière, appelant à un cessez-le-feu immédiat et à un soutien humanitaire au peuple palestinien.

Zhai a également appelé les responsables israéliens à dire que la Chine « n’a aucun intérêt égoïste sur la question palestinienne mais qu’elle a toujours été du côté de la paix, de l’équité et de la justice ». Il a déclaré que « la Chine est disposée à travailler avec la communauté internationale pour promouvoir la paix et encourager les pourparlers ».

Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères, s’est prononcé plus fermement en faveur des Palestiniens, affirmant que « le nœud du problème est que justice n’a pas été rendue au peuple palestinien ».

« Ce conflit a prouvé une fois de plus d’une manière extrêmement tragique que la manière de résoudre la question palestinienne réside dans la reprise de véritables pourparlers de paix dès que possible et dans la réalisation des droits légitimes de la nation palestinienne », a déclaré Wang lors d’un appel avec un conseiller du ministère. Président brésilien.

La Chine plaide depuis longtemps en faveur d’une solution à deux États permettant la création d’un État palestinien indépendant.

Le secrétaire d’État Antony Blinken, lors d’un voyage au Moyen-Orient ce week-end, a appelé Wang pour demander à la Chine d’utiliser toute l’influence dont elle dispose dans la région pour empêcher d’autres pays et groupes d’entrer dans le conflit et de l’élargir, selon le Département d’État, qui a refusé de caractériser la réponse de Wang. La Chine est connue pour entretenir des liens commerciaux et politiques étroits avec l’Iran, qui à son tour soutient le Hamas et le Hezbollah libanais.

Il s’agissait du premier contact de haut niveau entre les États-Unis et la Chine sur la situation au Moyen-Orient depuis l’attaque du Hamas.

Pékin, en essayant de maintenir un équilibre délicat, veut se positionner comme médiateur et exercer son influence dans la région, ont déclaré Maria Papageorgiou, maître de conférences en politique et relations internationales à l’Université d’Exeter, et Mohammad Eslami, chercheur à l’Université Minho. , dans un e-mail commun.

Le soutien américain à Israël donnera à la Chine l’occasion d’étendre ses ventes d’armes aux pays arabes mécontents, mais la Chine souhaite également résoudre la crise pour protéger ses intérêts économiques dans la région, ont-ils déclaré.

« L’engagement de la Chine au Moyen-Orient va s’intensifier au cours de ce conflit. Pékin jouera un rôle accru dans les efforts visant à mettre fin à la guerre et à garantir ses intérêts économiques et veut capitaliser sur la frustration des États arabes à l’égard des États-Unis pour s’imposer comme une grande puissance dans la région », ont écrit les chercheurs.

L’approche de Pékin risque cependant de s’aliéner Israël.

Tuvia Gering, chercheuse au Centre politique Israël-Chine de l’Institut d’études sur la sécurité nationale de Tel Aviv, a qualifié la position de Pékin de « neutralité pro-palestinienne », tout comme sa position sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie a signalé son soutien au Kremlin.

« On ne peut pas être neutre dans quelque chose comme ça. Le silence est un acquiescement », a déclaré Gering. « Le problème, je pense, le plus important que nous ayons, est que la Chine, au lieu d’être la grande puissance responsable qu’elle prétend être, exploite ce conflit pour en tirer des avantages géopolitiques. »

Il a déclaré que la Chine cherchait à gagner le soutien des pays arabes sur des questions controversées telles que le traitement réservé par Pékin aux Ouïghours musulmans dans la région nord-ouest du Xinjiang.

Sous Xi, Pékin a mené une politique étrangère proactive, parfois affirmée. Elle a recherché des liens plus étroits au Moyen-Orient, source d’une grande partie du pétrole dont la Chine a besoin, et un lien dans le monde. Réseau « la Ceinture et la Route »le projet massif de construction d’infrastructures de Xi visant à relier les marchés du monde entier par le biais de chemins de fer, de routes, de ports maritimes et d’aéroports et à étendre l’influence de Pékin.

Cette année, Pékin a contribué au rétablissement des relations diplomatiques entre l’Arabie saoudite et l’Iranrenforçant ainsi sa réputation d’alternative aux États-Unis dans la négociation d’accords de paix.

Wang Yiwei, un autre professeur de relations internationales à l’Université Renmin, a déclaré que la Chine est mieux placée que les États-Unis pour aider à résoudre les conflits, qu’il s’agisse de l’Arabie saoudite et de l’Iran, de la Russie et de l’Ukraine ou d’Israël et des Palestiniens.

« Si vous êtes juste d’un côté et que l’autre vous déteste, vous ne pouvez pas être un courtier », a-t-il déclaré. «C’est la raison pour laquelle la Chine ne s’est pas jointe à l’Occident pour sanctionner ou contenir la Russie dans la guerre en Ukraine. Parce que nous devons être le pont.

Mais la Chine propositions pour mettre fin à la guerre ont été considérées comme bénéfiques à la Russie.

Dans le conflit israélo-palestinien, « la position de la Chine pourrait consister davantage à projeter l’image d’un acteur mondial neutre et responsable plutôt qu’à agir comme tel », a déclaré Dale Aluf, directeur de recherche au Sino-Israel Global Network and Academic Leadership, une étude israélienne. groupe de réflexion basé.

L’insistance continue de la Chine sur une solution à deux États est « déconnectée de la réalité », a déclaré Aluf. La Chine a également déplu à Israël en refusant de se joindre aux États-Unis et à d’autres pays pour désigner le Hamas comme organisation terroriste, le considérant plutôt comme un « mouvement de résistance palestinienne ». »

Depuis le début de la guerre, les médias d’État chinois ont sévèrement critiqué Israël. Ils ont cité les médias iraniens pour rapporter l’utilisation illégale de bombes au phosphore blanc par l’armée israélienne. Et ils ont accusé les États-Unis, le plus fervent partisan d’Israël, d’attiser les tensions dans la région.

Bombardée de messages hostiles, la mission israélienne à Pékin filtre désormais les commentaires sur son compte de réseau social chinois.

Il y a eu une montée du sentiment antisémite sur Internet chinois, a déclaré Yaqiu Wang, directeur de recherche pour la Chine, Hong Kong et Taiwan à Freedom House.

« Sur le conflit israélo-palestinien, le gouvernement chinois a toujours propagé un discours qui rejette carrément la faute sur Israël, un allié clé des États-Unis, car cela correspond à un objectif clé de la propagande (du Parti communiste au pouvoir) : saper les États-Unis en la communauté internationale. Cette fois, ce n’est pas une exception », a-t-elle déclaré.

