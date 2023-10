La guerre entre Israël et le Hamas bouleverse la stratégie à deux volets de Biden au Moyen-Orient

Par Matt Spetalnick, Humeyra Pamuk et Simon Lewis

WASHINGTON (Reuters) – Jusqu’au week-end dernier, l’administration Biden comptait sur le Moyen-Orient pour rester relativement calme tout en poursuivant discrètement ses principaux objectifs politiques : négocier la détente israélo-saoudienne et contenir les ambitions nucléaires de l’Iran.

Ces espoirs ont été brisés lorsque des militants palestiniens du Hamas se sont infiltrés depuis Gaza et ont saccagé les villes israéliennes samedi, tuant des centaines de personnes et en enlevant des dizaines d’autres. Les forces israéliennes ont riposté en pilonnant l’enclave côtière, tuant des centaines de personnes et y imposant un siège total.

Après avoir tenu à distance l’insoluble conflit israélo-palestinien, le président Joe Biden se retrouve désormais plongé dans une crise susceptible de remodeler sa politique au Moyen-Orient, et dans une alliance difficile avec le Premier ministre israélien d’extrême droite Benjamin Netanyahu.

Il s’agit d’une situation politiquement risquée pour un président cherchant à être réélu en 2024, une situation qui pourrait avoir des implications significatives sur les prix mondiaux du pétrole et détourner les ressources et l’attention des États-Unis de ce qui a jusqu’à présent été son principal défi de politique étrangère : la guerre de la Russie en Ukraine.

L’attaque surprise du Hamas a porté un coup dur aux efforts américains visant à négocier un accord de normalisation historique entre Israël et l’Arabie saoudite et a compliqué l’approche de Washington à l’égard de l’Iran, bienfaiteur de longue date du Hamas.

Alors que les responsables américains insistent sur le fait que leur tentative d’établir des liens entre Israël et l’Arabie saoudite, ennemis de longue date, peut survivre à la crise, de nombreux experts adoptent un point de vue plus pessimiste.

« Tout simplement, tous les efforts de normalisation sont suspendus dans un avenir proche », a déclaré Jon Alterman, responsable du programme Moyen-Orient au Centre d’études stratégiques et internationales, contredisant la ligne officielle du gouvernement américain.

L’administration américaine considérait le rapprochement des deux alliés les plus puissants de Washington dans la région comme un moyen de renforcer son rempart contre Téhéran et de contrer les incursions de la Chine dans le Golfe, riche en pétrole.

John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, a déclaré aux journalistes lundi soir qu’il n’irait pas jusqu’à dire que les négociations de normalisation avaient été suspendues ou étaient en veilleuse, mais que Washington se concentrait pour l’instant sur l’aide à Israël. se défendre.

Tout en prédisant qu’un accord israélo-saoudien finirait par être conclu, un haut responsable américain, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a déclaré : « La question est de savoir quand et si cela ferme la fenêtre pendant un certain temps. Peut être. Peut être pas. »

Jonathan Panikoff, ancien officier adjoint du renseignement national pour le Moyen-Orient du gouvernement américain, a déclaré que « la rue arabe ne soutiendra pas la normalisation après une guerre prolongée au cours de laquelle les frappes israéliennes détruisent une grande partie de Gaza ».

La crise a également suscité de nouvelles critiques à l’égard des efforts déployés par l’administration Biden pour ouvrir les relations entre Israël et l’Arabie saoudite, ce qui avait été largement considéré comme un mépris pour la quête d’un État des Palestiniens.

Khaled Elgindy, ancien conseiller palestinien pour les négociations, a accusé l’administration Biden de diriger un processus de normalisation israélo-saoudien qui a largement contourné les Palestiniens.

« Ce genre de négligence explique en partie pourquoi nous voyons ce que nous voyons », a déclaré Elgindy, maintenant au Middle East Institute.

Le Hamas transmettait en partie le message selon lequel les Palestiniens ne pouvaient être ignorés si Israël voulait la sécurité et que tout accord saoudien freinerait le récent rapprochement du royaume avec l’Iran, selon des responsables palestiniens et une source régionale.

Des responsables américains avaient précédemment déclaré que le moment n’était pas venu de tenter une reprise des négociations israélo-palestiniennes, longtemps suspendues en raison de l’intransigeance des deux parties.

À plus long terme, Riyad pourrait revenir à la table des négociations pour obtenir des garanties de sécurité américaines contre l’Iran, a déclaré Panikoff.

L’administration Biden – tout en aidant Israël à combattre le Hamas et à libérer de nombreux otages, dont peut-être des Américains – pourrait tenter d’élaborer une stratégie visant au moins à maintenir en vie l’option d’un État palestinien, estiment les analystes.

Mais Netanyahu, dont le gouvernement d’extrême droite s’est déjà montré réticent aux compromis avec les Palestiniens recherchés à la fois par Washington et Riyad, sera réticent à faire la moindre concession, compte tenu du nombre croissant de morts et de la crise des otages à laquelle il est confronté.

LA MAISON BLANCHE PRISE PAR GARDE

« La région du Moyen-Orient est plus calme aujourd’hui qu’elle ne l’a été depuis deux décennies », a déclaré le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan il y a un peu plus d’une semaine lors d’une conférence parrainée par le magazine The Atlantic, signalant que l’administration pourrait se concentrer davantage sur des priorités telles que La guerre de la Russie en Ukraine et l’influence croissante de la Chine dans l’Indo-Pacifique.

Les collaborateurs de Biden qui avaient mené les efforts visant à normaliser les relations israélo-saoudiennes, en échange d’un pacte de défense américain recherché par Riyad, ont été complètement pris au dépourvu par les attaques du Hamas, ont déclaré des responsables américains. Cette imitation était déjà remise en question au Congrès, en raison du bilan des Saoudiens en matière de droits de l’homme.

L’attaque dévastatrice du Hamas – la pire incursion en Israël depuis cinq décennies – forcera probablement Biden à s’engager diplomatiquement plus profondément dans les troubles du Moyen-Orient.

Le défi immédiat est d’empêcher la guerre de dégénérer en un conflit plus large, disent les responsables de l’administration, en particulier d’empêcher le groupe libanais Hezbollah, soutenu par l’Iran, d’ouvrir un deuxième front à la frontière nord d’Israël.

Depuis, certains collaborateurs de Biden ont été déçus par l’incapacité des Saoudiens à condamner directement l’attaque du Hamas, a déclaré un responsable américain sous couvert d’anonymat.

UN IRAN ENhardi ?

Les États-Unis pourraient être contraints de revoir leur approche à l’égard de l’Iran, estiment les analystes.

Depuis son entrée en fonction, la politique de Biden s’est traduite par un échec dans ses efforts pour négocier un retour à l’accord sur le nucléaire iranien. Téhéran nie vouloir se doter de l’arme nucléaire.

Les responsables américains ont déclaré que l’Iran était complice de l’attaque israélienne en raison de son soutien de longue date au Hamas, mais ils n’avaient aucune preuve liant directement Téhéran à l’attaque. Téhéran a nié toute implication.

L’Iran pourrait être encouragé à intensifier sa « guerre de l’ombre » avec Israël après avoir vu un raid militant briser la réputation d’invincibilité de l’armée israélienne et utiliser davantage ses mandataires régionaux pour cibler les intérêts américains dans la région, ont déclaré certains analystes.

« L’Iran est peut-être moins dissuadé aujourd’hui, à tort ou à raison, car il considère l’administration comme moins disposée à s’engager dans un conflit militaire ou à prendre des mesures qui risquent d’en déclencher un », a déclaré Panikoff, aujourd’hui au groupe de réflexion Atlantic Council.

Biden a également dû repousser les critiques républicaines concernant l’échange de prisonniers du mois dernier avec l’Iran, qui, selon les responsables américains, pourrait être une mesure de renforcement de la confiance, et le dégel de 6 milliards de dollars de fonds iraniens réservés à des fins humanitaires.

(Reportage de Matt Spetalnick, Humeyra Pamuk, Simon Lewis, David Brunnstrom, Steve Holland à Washington ; Alexander Cornwell et Parisa Hafezi dans le Golfe ; écrit par Matt Spetalnick. Edité par Heather Timmons et Howard Goller)