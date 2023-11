La guerre entre Israël et le Hamas aurait fait 10 300 morts à Gaza et déplacé 70 % de sa population en un mois

Un mois après que le Hamas a lancé son attaque terroriste brutale contre Israël, tuant plus de 1 400 personnes, le bilan de La réponse d’Israël dans la bande de Gaza Le nombre a grimpé à plus de 10 300, selon le ministère de la Santé du territoire palestinien, dirigé par le Hamas. Le ministère affirme que plus de 4 200 des morts sont des enfants, et qu’environ 1 300 autres enfants seraient enterrés sous les décombres des bâtiments détruits.

Les chiffres fournis par l’administration du Hamas à Gaza ne peuvent pas être vérifiés de manière indépendante, mais les responsables américains affirment que le bilan civil se chiffre sans aucun doute par milliers. L’armée israélienne affirme qu’elle fait tout son possible pour éviter des pertes civiles, en ciblant uniquement le Hamas et d’autres groupes militants et en prévenant les civils à l’avance des frappes. Israël insiste sur le fait que le Hamas porte toute la responsabilité des victimes à Gaza, car il a déclenché la guerre avec son attaque terroriste du 7 octobre, et accuse le Hamas de cacher des armes et des combattants dans les quartiers civils, notamment autour des écoles et des hôpitaux.

Quoi qu’il en soit, le nombre vertigineux de victimes et la spirale de la crise humanitaire à Gaza ont alimenté les appels croissants des gouvernements et des organisations internationales du monde entier en faveur d’un cessez-le-feu humanitaire. Israël a rejeté ces appels.

Des gens fouillent les bâtiments détruits lors des frappes aériennes israéliennes sur le sud de la bande de Gaza, le 7 novembre 2023, à Khan Younis, Gaza. Getty



“Le cauchemar à Gaza est plus qu’une crise humanitaire. C’est une crise de l’humanité”, a déclaré lundi le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. L’agence des Nations Unies qui opère dans les territoires palestiniens, l’UNRWA, affirme qu’au moins 70 % de la population de Gaza a été déplacée depuis le début de la guerre et que les abris de l’ONU dans l’enclave ont quatre fois leur capacité.

Cliquez ici pour voir les médias associés. Cliquez pour agrandir



“Gaza est en train de devenir un cimetière pour les enfants. Des centaines de filles et de garçons seraient tués ou blessés chaque jour”, a déclaré António Guterres. “Plus de journalistes auraient été tués sur une période de quatre semaines que dans n’importe quel conflit depuis au moins trois décennies. Plus de travailleurs humanitaires des Nations Unies ont été tués qu’au cours de toute période comparable de l’histoire de notre organisation.”

Lundi, dans un cimetière de Gaza, Sadi Baraka, fossoyeur de longue date, a déclaré à CBS News qu’il avait l’habitude d’enterrer deux ou trois personnes par mois. Depuis le 7 octobre, il a déclaré que le cimetière avait reçu plus de 6 000 corps, dont plus de la moitié étaient ceux d’enfants.

“Netanyahu agit comme un dur en tuant des femmes et des enfants”, a déclaré Baraka. “Laissez-le tuer des combattants du Hamas – personne ne l’empêche de tuer le Hamas – mais pourquoi massacre-t-il des enfants et des femmes ?”



Les États-Unis exhortent Israël à cesser d’utiliser des « bombes stupides » à Gaza

Baraka a montré du doigt des fosses communes tout autour de lui, dont la plus grande, selon lui, contenait 137 corps, dont 67 enfants et 40 femmes.

“Regardez ce massacre”, dit-il. “Ils nous traitent de terroristes, mais regardez ce qu’ils font. N’est-ce pas du terrorisme ? Où sont les nations arabes ? Ils le voient et gardent le silence. Notre seule arme est la prière. Nous n’avons pas d’armes.”

L’organisation caritative Save the Children a déclaré la semaine dernière dans un rapport que davantage d’enfants ont été tués à Gaza au cours des trois premières semaines de la guerre que pendant toute autre année complète des autres conflits armés qui ont eu lieu dans le monde depuis 2019. Le nombre d’enfants sans Le nombre de membres de la famille survivants à Gaza est si élevé, a déclaré l’association, que le personnel médical a inventé un terme pour les identifier : « WCNSF » ou « Enfant blessé sans famille survivante ».

Après des mois de guerre, leur avenir, comme celui de Gaza lui-même, reste incertain.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré lundi dans une interview à ABC News qu’il n’y aurait un cessez-le-feu à Gaza que si le Hamas acceptait de libérer les plus de 240 otages qu’il y détenait.

“Il y aura un cessez-le-feu à cette fin”, a déclaré Netanyahu.



L’armée israélienne affirme avoir encerclé la ville de Gaza

Netanyahu et d’autres responsables israéliens ont déclaré que leur objectif final était de « détruire le Hamas ». Le groupe contrôle Gaza depuis près de 20 ans et est considéré comme une organisation terroriste par les États-Unis, Israël et de nombreux autres pays. C’est on ne sait pas qui dirigerait Gaza – qui abrite quelque 2,3 millions de personnes – si l’armée israélienne fait sortir le groupe du territoire palestinien, mais Netanyahu a donné lundi une allusion à sa vision.

“Je pense qu’Israël aura, pour une période indéterminée, la responsabilité globale de la sécurité, car nous avons vu ce qui se passe lorsque nous ne l’avons pas”, a-t-il déclaré à ABC News. “Lorsque nous n’assumons pas cette responsabilité en matière de sécurité, nous nous retrouvons face à une éruption de terreur du Hamas à une échelle que nous ne pouvions pas imaginer.”

Israël et le Hamas en guerre Plus

Plus