La guerre entre Israël et le Hamas ajoute une nouvelle urgence à la lutte contre le président de la Chambre des représentants des États-Unis

WASHINGTON — La Chambre des représentants des États-Unis reste sans chef, avec une lutte républicaine au sein du parti pour le prochain président désormais éclipsée par l’attaque brutale du Hamas contre Israël, proche allié américain, qui a rapidement dégénéré en guerre.

C’est un moment sans précédent qui ajoute de l’urgence à une semaine déjà difficile pour les républicains fracturés de la Chambre alors qu’ils tentent de s’entendre sur qui devrait succéder à Kevin McCarthy après l’avoir évincé du pouvoir il y a six jours.

Le conflit interne déjà tendu du Parti républicain s’est compliqué au cours du week-end après que des militants du Hamas ont lancé une attaque surprise contre Israël qui a tué plus de 700 personnes, dont au moins neuf Américains. Israël a déclaré la guerre au Hamas, lançant des frappes à Gaza qui ont fait des centaines de morts.

Les membres de la Chambre devraient retourner au travail mardi après-midi. Comme la Chambre fonctionne actuellement sans président élu, la Chambre basse est de fait paralysée. La Chambre ne peut pas adopter une aide militaire d’urgence pour Israël tant que les législateurs n’auront pas nommé un nouveau président. De plus, le Congrès doit adopter un projet de loi de dépenses pour éviter une fermeture du gouvernement d’ici la mi-novembre.

Et tandis que le président par intérim, le représentant Patrick McHenry, RN.C., a participé dimanche soir à une conférence téléphonique non classifiée sur le conflit israélo-palestinien, on ne sait pas s’il pourra recevoir des briefings classifiés au Capitole cette semaine. (Le président Joe Biden devrait accorder cette autorité à McHenry.)

Étant donné l’absence de leadership à la Chambre à ce moment crucial, McCarthy, qui est toujours membre du Congrès, assume certaines fonctions de son ancien poste. McCarthy prévoit de s’adresser aux journalistes lundi à 11 heures HE, probablement à propos d’Israël, devant le bureau du président. Il a déjà accusé le représentant Matt Gaetz, républicain de Floride, et d’autres opposants de porter atteinte à la sécurité nationale des États-Unis et d’Israël.

« La Chambre ne peut rien faire tant qu’elle n’a pas élu un président, et je ne sais pas si cela se produira rapidement », a déclaré McCarthy ce week-end sur Fox News.

Le déclenchement de la guerre en Israël a incité certains républicains à demander que McCarthy soit réintégré à la présidence afin que la Chambre puisse fonctionner.

« Supprimer[McCarthy] du bureau, à mi-mandat, était idiot. Le faire alors qu’Israël fait face à une attaque totale est dangereux. L’incertitude et le chaos aux États-Unis engendrent la vulnérabilité dans le monde entier. La Chambre devrait immédiatement réintégrer McCarthy et arrêter de déconner », le représentant Mike Lawler, RN.Y., qui s’est opposé à l’éviction, a écrit sur les réseaux sociaux.

Ce sera une tâche ardue pour une majorité divisée et étroite. Les républicains ont besoin que 217 de leurs 221 membres se mettent d’accord sur le choix d’un nouveau président, car ils n’attendent aucun soutien démocrate. On ne sait pas quand la Chambre tiendra un vote pour élire un nouveau président.

Deux candidats majeurs sont entrés dans la mêlée : le représentant Steve Scalise de Louisiane, leader de la majorité et républicain n°2, et le représentant Jim Jordan de l’Ohio, un fervent de droite et allié clé de Donald Trump qui préside le comité judiciaire.

Le Sénat, quant à lui, est hors séance cette semaine. Mais le chef de la majorité Chuck Schumer, DN.Y., a déclaré qu’à la lumière de l’attaque contre Israël, la chambre « essaiera de tenir un briefing classifié qu’elle pourra recevoir dans son État dès que possible afin que nous puissions obtenir des détails supplémentaires ».

Dans un communiqué dimanche soir, Schumer a déclaré qu’il avait exhorté l’administration Biden et le ministère de la Défense « à garantir qu’Israël dispose de tout ce dont il a besoin pour se protéger, et a réitéré que le Sénat était prêt à répondre à des besoins supplémentaires ».