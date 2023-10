Le paquebot de croisière « Rhapsody of the Seas » transportant des citoyens américains quitte le port israélien de Haïfa pour être évacué vers l’île méditerranéenne de Chypre le 16 octobre 2023, au milieu des combats en cours entre Israël et le groupe islamiste palestinien Hamas. Aris Messinis | AFP | Getty Images

Certaines des entreprises les plus connues au monde constatent déjà que la guerre entre Israël et le Hamas pèse sur leurs opérations. Le 7 octobre, le groupe militant Hamas a frappé des villes israéliennes lors d’une attaque surprise et a pris plus de 200 otages. Plus de 7 000 personnes ont été tuées à Gaza, selon les responsables palestiniens de la santé, tandis que les forces de défense israéliennes ont déclaré que plus de 1 400 personnes avaient été tuées dans le pays. Les entreprises qui font des affaires ou ont des opérations dans la région ont déjà commencé à voir la guerre modifier leurs perspectives financières, car les troubles pèsent sur tout, depuis les dollars publicitaires jusqu’au tourisme et aux chaînes d’approvisionnement. Ces aveux précoces surviennent alors que les dirigeants du monde s’inquiètent de plus en plus de l’intensification du conflit, avec des appels internationaux en faveur d’une le cessez-le-feu est rejeté. Compagnies aériennes unies a déclaré que les performances du quatrième trimestre pourraient varier en fonction de la durée des suspensions de vols à Tel Aviv. Sa fourchette actualisée de bénéfice ajusté par action s’est révélée inférieure aux prévisions des analystes. “Nous disposons d’une diversité géographique inégalée avec un vaste réseau national complété par le plus grand réseau international long-courrier et tous deux sont solidement rentables”, a déclaré le PDG Scott Kirby au début du mois. “Bien qu’il s’agisse d’un attribut formidable, cela crée un certain risque et une certaine volatilité à court terme, comme nous le constatons actuellement avec l’impact temporaire sur les marges ce trimestre à la suite de la tragédie en Israël.”

Changements de voyage

United est l’un des nombreux transporteurs, dont Delta Airlines et Compagnies aériennes américaines qui se sont empressés de modifier leurs horaires à mesure que le conflit se développait. Notamment, El Al, la compagnie aérienne nationale israélienne, a déclaré qu’elle voler pendant le sabbat juif pour la première fois depuis plus de quatre décennies pour aider à ramener les réservistes à l’étranger au pays. Dans l’ensemble de l’industrie du voyage, la guerre est dans l’esprit des dirigeants d’entreprise. Constructeur d’avions Boeing dit dans un remplissage réglementaire que le conflit pourrait potentiellement affecter certains fournisseurs, outre les compagnies aériennes. Environ 1,5% de Royale Caraïbes la capacité au quatrième trimestre avait prévu de se rendre en Israël, a déclaré jeudi le PDG Jason Liberty lors de l’appel de la compagnie de croisière. Quelques-unes des traversées ajustées qui étaient auparavant attendues ont pour port d’attache à Haïfa, une ville située dans la région nord du pays. La société a également proposé l’utilisation gratuite de son navire Rhapsody of the Seas au gouvernement américain pour l’aider à évacuer les Américains d’Israël. Entre les changements d’itinéraires et l’utilisation du navire, la société estime que cela aurait un impact de 5 cents par action sur son bénéfice. La société s’attend à un bénéfice ajusté par action compris entre 6,58 et 6,63 dollars pour l’année.

Avion d’El Al Airlines volant en février 2023. Nuphoto | Nuphoto | Getty Images

“Je voudrais… reconnaître les efforts incroyables de nos équipes à terre et de l’équipage à bord du Rhapsody of the Seas qui ont travaillé sans relâche avec le Département d’État américain pour aider à évacuer en toute sécurité les Américains d’Israël”, a déclaré Liberty. “Ma profonde gratitude va à toutes les personnes impliquées.” Néanmoins, Liberty a déclaré que la clientèle de la compagnie de croisière est solide et qu’il pourrait donc s’agir davantage de savoir où ils vont voyager plutôt que de savoir s’ils vont annuler leurs projets. “Ils vont aller quelque part avec nous”, a-t-il déclaré. “C’est ce sur quoi nous nous efforçons de nous assurer qu’ils le font.”

« Nature imprévisible »

Les entreprises technologiques font partie de celles qui voient le conflit affecter la main-d’œuvre, les dépenses publicitaires et les chaînes d’approvisionnement. Instantané dit dans son dernière publication des résultats qu’elle a constaté une pause dans les dépenses liées à un « grand nombre de campagnes publicitaires principalement axées sur les marques » immédiatement après le début de la guerre. Cela a pesé sur les revenus du trimestre jusqu’à présent. Alors que la société a déclaré que certaines des campagnes initialement interrompues avaient maintenant repris, la société a également vu d’autres, qui n’avaient pas initialement arrêté leur publicité, s’interrompre. Snap a déclaré qu’il serait “imprudent” de donner des indications formelles sur ce à quoi s’attendre pour le trimestre en cours “en raison de la nature imprévisible de la guerre”. Susan Li, directrice financière de Meta, a déclaré que la société mère de Facebook et Instagram avait connu une baisse des dépenses publicitaires jusqu’à présent au cours du trimestre, en corrélation avec le début du conflit. Li a noté que cela n’est pas nécessairement dû à un événement unique, mais que la baisse des dépenses s’est alignée dans le passé avec le début de conflits tels que l’invasion russe de l’Ukraine l’année dernière. “C’est quelque chose que nous continuons à surveiller”, a déclaré Li aux analystes lors de la conférence téléphonique sur les résultats de la société mercredi. “Nous avons reflété les dernières tendances et réactions des annonceurs dans nos perspectives du quatrième trimestre, ce qui, encore une fois, reflète selon nous la plus grande incertitude et la plus grande volatilité du paysage à venir.” Aligner la technologie s’attend à des vents contraires accrus dus à l’incertitude et aux problèmes potentiels de chaîne d’approvisionnement liés au conflit, selon le directeur financier John Morici. Il a déclaré que la marge opérationnelle du quatrième trimestre, après ajustement selon les principes comptables généralement reconnus, devrait être en baisse par rapport au trimestre précédent, car la société offre des indemnités de départ pour s’adapter aux changements d’effectifs dans cette situation. Plusieurs sociétés dont Aon et Ouest pharmaceutique a noté une attention continue portée au soutien des employés et des membres de leur famille qui vivent et travaillent dans la région. Israël est connu en partie pour sa scène dynamique de startups et de technologies, les entrepreneurs se demandant désormais comment aller de l’avant dans la nouvelle normalité, d’autant plus que les citoyens sont appelés à servir dans des unités de réserve.