La guerre entre Israël et le Hamas a étouffé le discours chez Google, disent les employés

Lorsque Sarmad Gilani a rejoint Google en tant qu’ingénieur logiciel en 2012, il a été attiré par la célèbre culture ouverte de l’entreprise, où les employés peuvent critiquer publiquement le leadership et sont encouragés à accepter leur identité raciale et leur orientation sexuelle au travail.

Il a déclaré que certaines positions politiques, comme le soutien à Black Lives Matter ou à l’Ukraine, étaient généralement acceptées et même adoptées par l’entreprise. Mais il y avait un sujet que M. Gilani se méfiait toujours de soulever : le traitement réservé aux Palestiniens.

« Vous devez être très, très, très prudent, car toute sorte de critique envers l’État israélien peut facilement être considérée comme de l’antisémitisme », a-t-il déclaré dans une interview. M. Gilani, un Américain de 38 ans né d’immigrés pakistanais, a expliqué que sa prudence s’expliquait également par une vie passée à être incompris et présenté comme étant musulman.

C’était avant le 7 octobre.

Au cours du mois qui s’est écoulé depuis que le Hamas a lancé une attaque en Israël et qu’Israël a riposté par une campagne de bombardements et une invasion de la bande de Gaza, les discussions sur le sujet sur Google – pour les musulmans et les juifs – ont sombré dans un bourbier d’hostilité et d’intolérance, a déclaré M. Gilani. et d’autres employés disent.

Les employés israéliens et juifs ont exprimé leur colère face aux messages publiés sur les canaux internes de Google, dont au moins un ouvertement antisémite, et mercredi, un groupe d’employés les travailleurs ont publié un lettre ouverte adressée aux dirigeants de Google, accusant l’entreprise d’appliquer deux poids, deux mesures, autorisant « la liberté d’expression des googleurs israéliens par rapport aux googleurs arabes, musulmans et palestiniens ».

La lettre n’a été signée par personne. Au lieu de cela, cela a été attribué aux « employés musulmans, palestiniens et arabes de Google, rejoints par des collègues juifs antisionistes ». Le New York Times a discuté de la question avec sept employés de Google et a examiné les messages publiés sur les canaux des employés pour cet article. Quelques employés, dont M. Gilani, étaient disposés à être identifiés, mais d’autres ont demandé à ne pas être nommés par crainte de conséquences professionnelles.

Les employés pro-palestiniens affirment que l’entreprise a permis aux partisans d’Israël d’exprimer librement leurs opinions sur le sujet, tout en prenant la main lourde avec les employés musulmans qui ont critiqué les représailles d’Israël à Gaza.

« Je ne me sens pas en sécurité pour dire ce que je veux dire », a déclaré M. Gilani dans une interview avant la publication de la lettre.

Google a déclaré que l’acrimonie décrite au Times par ses employés musulmans et juifs était limitée à un petit groupe de ses milliers de travailleurs.

“Il s’agit d’une période et d’un sujet très sensibles dans chaque entreprise et lieu de travail, et de nombreux employés sont personnellement concernés”, a écrit Courtenay Mencini, porte-parole de l’entreprise, dans une réponse par courrier électronique aux questions. « L’écrasante majorité de ces employés ne participent pas à des discussions ou à des débats internes, et beaucoup ont déclaré avoir apprécié notre réponse rapide et l’attention que nous accordons à la sécurité de nos employés.

Google n’est pas seul à faire face à cette tourmente. Le sujet a révélé des divisions au sein d’autres institutions d’élite aux États-Unis – les universités, Hollywood et le Parti démocrate, pour n’en nommer que quelques-unes – alors que les déclarations de solidarité envers les Palestiniens ou les appels à un cessez-le-feu israélien sont condamnés comme portant atteinte au droit d’Israël à se défendre contre le terrorisme.

Les entreprises ont du mal à trouver une solution au conflit et à définir des limites claires autour d’un discours acceptable sur le sujet. Plus largement, la colère suscitée par le conflit a conduit à une augmentation des crimes haineux et des menaces contre les Juifs et les Musulmans.

Parmi les entreprises technologiques, Microsoft a supprimé certains messages de travailleurs discutant du conflit, et chez Meta, les tensions internes se sont également accrues lorsque l’entreprise a supprimé les messages internes des employés soutenant d’autres Palestiniens de Meta.

Mais chez Google, la question a une signification unique.

Même comparé à ses pairs de la Silicon Valley, Google est devenu une plaque tournante de l’activisme des employés, héritage de la culture fondatrice ouverte et informelle de l’entreprise.

Ces dernières années, les employés de Google ont protesté contre l’interdiction d’immigration imposée par l’ancien président Donald J. Trump à l’immigration en provenance des pays à majorité musulmane, ont débrayé pour protester contre la gestion du harcèlement sexuel par l’entreprise, ont formé un syndicat et ont adressé une pétition aux dirigeants pour qu’ils cessent de travailler avec le Pentagone.

La lettre envoyée mercredi fait resurgir un autre point sensible : le rôle de Google dans un contrat de 1,2 milliard de dollars visant à fournir à Israël et à son armée de l’intelligence artificielle et d’autres puissances de calcul, une technologie qui, selon les critiques et les militants, pourrait être utilisée pour surveiller les Palestiniens.

Lorsque le contrat, baptisé Projet Nimbus, est entré en vigueur en 2021, un certain nombre d’employés s’est opposé publiquement et ont déclaré qu’ils avaient été menacés pour avoir exprimé leur soutien aux Palestiniens, affirmations similaires à celles de la lettre de mercredi. L’année dernière, une employée juive de Google qui avait mené une action pour que l’entreprise résilie le contrat a démissionné, affirmant qu’elle avait exercé des représailles contre elle.

Après que les combats ont éclaté le mois dernier, les employés ont lancé une nouvelle pétition demandant à Google d’annuler Nimbus. Mardi, il comptait 675 signatures, selon l’un des salariés.

“Critiquer le projet Nimbus a fait des gens des cibles”, a déclaré Rachel Westrick, ingénieur logiciel chez Google, qui a déclaré qu’elle soutenait la lettre. Mme Westrick a déclaré qu’elle souhaitait également que l’entreprise condamne la violence contre les Palestiniens, comme elle l’a fait pour l’attaque du Hamas, et qu’elle s’attaque au racisme dont ses collègues ont été victimes, selon elle.

La société a déclaré que le rôle de Google dans Nimbus implique qu’il fournisse des services pour le travail courant des agences gouvernementales et ne s’applique pas à des projets hautement sensibles ou classifiés.

Les partisans d’Israël considèrent les appels à l’abandon de Nimbus et d’autres efforts visant à boycotter le pays comme hostiles à l’État juif. Les travailleurs juifs et israéliens ont également déclaré que le langage utilisé par leurs collègues était profondément offensant, en particulier lorsque les actions d’Israël à Gaza étaient qualifiées de « génocide ».

Une employée israélienne a déclaré que, selon elle, l’entreprise avait laissé de nombreuses déclarations pro-Hamas se propager sans contrôle au sein des plateformes de communication internes de Google. Selon cet employé, Google est plus lent à reconnaître en interne quoi que ce soit concernant Israël, par rapport à des questions telles que Black Lives Matter et la violence contre les Américains d’origine asiatique.

Trois personnes ont déclaré qu’un employé avait été licencié après avoir écrit sur un forum interne à l’entreprise que les Israéliens vivant près de Gaza « méritaient d’être touchés ».

L’entreprise a publié une déclaration condamnant le Hamas le 7 octobre et, quelques jours plus tard, elle a déclaré à ses employés juifs qu’elle surveillait les plateformes internes à la recherche d’antisémitisme et avait promis de prendre des mesures – y compris de licencier les contrevenants – si cela était justifié.

La semaine suivante, dans un courriel adressé au personnel, Sundar Pichai, directeur général d’Alphabet, la société mère de Google, a reconnu que les employés juifs « subissaient une augmentation des incidents antisémites » et que les employés palestiniens, arabes et musulmans étaient « profondément affectés par une Nous sommes préoccupés par la montée de l’islamophobie et nous regardons avec effroi les civils palestiniens de Gaza subir des pertes importantes et craindre pour leur vie au milieu de l’escalade de la guerre et de la crise humanitaire.

Mais les employés à l’origine de la lettre de mercredi affirment que cela ne suffit pas : « Nous exigeons que Sundar Pichai, Thomas Kurian et les autres dirigeants de Google condamnent publiquement le génocide en cours dans les termes les plus fermes possibles », peut-on lire. M. Kurian est directeur général de l’activité cloud computing de Google.

Les partisans des Palestiniens de Meta estiment également qu’ils sont confrontés à un traitement injuste. Une poignée d’employés ont signalé que sur Workplace, la plateforme de communication interne de Meta, des messages incluant l’expression « priez pour la Palestine » ou exprimant d’une autre manière un soutien aux Palestiniens – sans aucune mention du Hamas – étaient signalés pour suppression en interne, selon deux employés qui a partagé les messages avec le Times.

À peu près au même moment où les employés de Meta rencontraient des difficultés en interne, l’entreprise a déclaré qu’un « bug » dans son code – une mauvaise traduction de l’arabe – avait conduit à l’insertion du mot « terroriste » dans les biographies Instagram de certains utilisateurs s’ils incluaient le mot « Palestine » ou un emoji du drapeau palestinien. Le Washington Post et 404 Media plus tôt signalé sur certains des problèmes chez Meta.

Un porte-parole de Meta a refusé de commenter.

M. Gilani a déclaré qu’il ne voyait pas ce qu’il pourrait dire, le cas échéant, au travail sur ce qu’il considérait comme le meurtre de civils innocents.

Il connaît les risques de s’exprimer sur un sujet aussi controversé, en partie grâce à une expérience qu’il a vécue en 2014. Après avoir été arrêté à plusieurs reprises par la sécurité de l’aéroport, il a déposé une demande en vertu de la Freedom of Information Act pour tenter de savoir s’il était sur une liste de surveillance. Mais au lieu d’obtenir l’information, il a été approché et interrogé par le FBI dans les bureaux de Google.

Mais maintenant, dit-il, il craint que les représailles contre les employés musulmans aient un effet dissuasif sur le discours chez Google, et il a développé un manuel sur la façon de parler du sujet au travail : Condamner le Hamas et passer à autre chose.

« J’ai l’impression que je dois condamner le Hamas 10 fois avant de dire une toute petite chose critiquant Israël. »