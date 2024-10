La guerre entre Israël et le Hamas a détruit la plupart des terres agricoles de Gaza. Les coûts environnementaux s’accumulent

La guerre entre Israël et le Hamas a dévasté Gaza d’une manière qui pourrait être irréversible – et une image des dommages environnementaux commence tout juste à émerger, alors que la violence se propage à travers la région.

Israël a largué des milliers de bombes, détruisant la majeure partie de la couverture forestière et des terres agricoles de Gaza ainsi que des bâtiments, tout en laissant derrière lui des débris toxiques et en détruisant les installations d’eau et d’assainissement. Les émissions de gaz à effet de serre s’accumulent en raison des explosions, des véhicules militaires et des expéditions d’armes à l’étranger.

Alors que les combats au Liban et les tensions entre Israël et l’Iran continuent de s’intensifier, les inquiétudes concernant l’impact climatique et environnemental de la guerre augmentent également.

« L’intensité de ce phénomène est d’un ordre de grandeur supérieur à ce que nous avons vu auparavant – parce que cela dure depuis si longtemps, parce qu’il s’agit d’un effort délibéré visant à causer de très graves dégâts à Gaza », a déclaré Doug Weir, directeur du Royaume-Uni. l’Observatoire des Conflits et de l’Environnement, un groupe qui travaille à accroître la sensibilisation aux conséquences environnementales de la guerre.

Destruction de terres agricoles

L’environnement ne peut échapper aux dommages causés par les guerres à travers le monde, qui provoquent presque invariablement une pollution importante et détruisent les habitats de la faune sauvage, avec des conséquences qui durent des générations. Les scientifiques ont a exprimé des préoccupations similaires à cause de la guerre en cours entre la Russie et l’Ukraine, qui se déroule sur une zone géographique plus vaste.

Les dégâts agricoles dans la bande de Gaza en sont un exemple. He Yin, directeur du laboratoire de télédétection et de sciences terrestres à la Kent State University dans l’Ohio, a étudié cet impact à Gaza au cours de l’année écoulée à l’aide d’images satellite. Ses images montrent qu’Israël a détruit 70 pour cent des terres agricoles et du couvert forestier de la bande de Gaza au cours de l’année qui a suivi le début de la guerre.

« Le taux de dégâts est assez stupéfiant. [According to the] Convention de Genève, les champs agricoles ne devraient pas être la cible en temps de guerre », a déclaré Yin.

« Les dégâts environnementaux sont énormes et affectent tout. »

Images satellite fournies par He Yin, directeur du laboratoire de télédétection et de sciences terrestres de l’Université d’État de Kent, illustrant la destruction des terres agricoles à Gaza. L’image de gauche date du 26 mai 2023 et la photo de droite date du 7 février 2024. (Planète SkySat/Planète Labs PBC)

Les plantes refroidissent la température de la surface des terres et absorbent également le dioxyde de carbone, de sorte que la destruction de la végétation peut exacerber les effets du changement climatique dans une région plus vaste qui se réchauffe déjà à deux fois le tarif du reste du monde.

Yin a déclaré qu’il n’avait vu aucune autre zone de guerre présentant un taux de dégâts aux terres agricoles aussi élevé.

L’armée israélienne « n’utilise certainement pas l’eau, les terres agricoles ou toute autre ressource humanitaire comme arme de guerre », a déclaré un porte-parole militaire dans un communiqué, mais le Hamas intègre des moyens militaires « dans, sous et à proximité » des terres agricoles.

« Tsahal localise et détruit ces infrastructures terroristes, qui ont été découvertes, entre autres endroits, dans et à proximité des installations agricoles et hydrauliques en question. »

Yin craint que les dégâts causés aux terres et à la végétation continuent de s’étendre à mesure que la guerre s’étend à travers la région et se poursuit à Gaza.

« Certaines régions qui possèdent une flore et des plantes indigènes vraiment uniques… Je crains que si la guerre continue, tôt ou tard, elles disparaissent également », a-t-il déclaré. « Nous allons donc aussi perdre toutes ces plantes endémiques, tous ces écosystèmes importants. »

En avril, Israël avait abandonné environ 70 000 tonnes de bombes ont été lancées sur Gaza, selon l’Observatoire Euro-Med des Droits de l’Homme basé à Genève. Et en juillet, l’utilisation d’armes explosives par Israël avait généré plus de 42 millions de tonnes de débris, selon les estimations de l’ONU, dont une grande partie pourrait être contaminée par des déchets biologiques, des bombes non explosées, de l’amiante et d’autres matériaux de construction nocifs.

Les ambulanciers de la Croix-Rouge libanaise ont déterré un corps dans les décombres sur le site d’une frappe aérienne israélienne qui a visé lundi le village d’Aito, au nord du Liban. (Fathi Al-Masri/AFP/Getty)

Israël a lancé son offensive à Gaza après l’attaque menée par le Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, qui a tué environ 1 200 personnes et pris environ 250 otages à Gaza, selon les décomptes israéliens. L’invasion terrestre qui a suivi a depuis lors tué plus de 42 000 Palestiniens, selon le ministère de la Santé de Gaza. La plupart des 2,3 millions d’habitants de Gaza ont été déplacés.

Émissions de gaz à effet de serre dans l’air

Une étude de juin par une équipe internationale de chercheurs a découvert que les émissions des seuls 120 premiers jours de la guerre étaient supérieures aux émissions annuelles de 26 pays et territoires individuels.

Le co-auteur Benjamin Neimark, maître de conférences à l’Université Queen Mary de Londres, affirme que l’étude n’inclut pas toutes les émissions associées et visait uniquement à fournir un « instantané conservateur » d’une période très intense d’émissions de carbone militaires.

« Maintenant, nous regardons [more than] 365 jours. Et étendez-le spatialement, géographiquement, disons, ainsi que les types de combats. Ensuite, vous obtiendrez certainement un chiffre beaucoup plus élevé », a-t-il déclaré.

Neimark affirme que la source la plus importante est probablement l’envoi continu d’armes depuis l’Amérique du Nord et l’Europe vers Israël à bord de gros avions-cargos.

Un hélicoptère Apache israélien tire dimanche un missile vers le sud du Liban, vu depuis le nord d’Israël. (Léo Correa/Associated Press)

Actuellement, les militaires déclarent leurs émissions volontairement – ​​et de manière inégale, voire pas du tout, mais une étude conjointe estime que l’activité militaire représente jusqu’à 5,5 pour cent des émissions mondiales.

« Essentiellement, nous ne pouvons pas supprimer ce que nous ne savons pas, n’est-ce pas ? Et maintenant, nous en savons très peu », a déclaré Neimark.

Eau polluée, installations d’épuration endommagées

L’Autorité palestinienne de l’eau a rapporté en octobre que plus de 85 pour cent des installations d’eau et d’égouts de Gaza sont totalement ou partiellement non opérationnelles en raison des attaques israéliennes contre les infrastructures critiques d’eau et de traitement des eaux usées. En conséquence, les eaux usées brutes ont été déversées dans la Méditerranée, polluant la mer et contribuant aux maladies d’origine hydrique.

Alors que le conflit s’étend à toute la région, certains craignent qu’Israël ne cible les infrastructures pétrolières en Iran, ce qui, selon Weir, pourrait provoquer des incendies massifs et des dommages importants à l’air, au sol et à l’eau qui s’étendraient aux pays voisins.

Des Palestiniens déplacés par l’offensive aérienne et terrestre israélienne sur la bande de Gaza passent devant les eaux usées qui se déversent dans les rues de la ville méridionale de Khan Younis, dans la bande de Gaza, en juillet. (Jehad Alshrafi/Associated Press)

Il existe peu de mécanismes permettant de tenir les pays responsables de la destruction de l’environnement en temps de guerre, même si plusieurs les pays font pression pour que l’écocide devienne un crime international.

Pour les individus, le Statut de Rome, le traité qui a créé la Cour pénale internationale, considère comme un crime de guerre le fait de causer de graves dommages environnementaux qui sont « clairement excessifs par rapport à l’avantage militaire global concret et direct attendu ».

« Certaines d’entre elles ne seront pas réparables » : un scientifique

Mazin Qumsiyeh, directeur de l’Institut palestinien pour la biodiversité et la durabilité à l’Université de Bethléem en Cisjordanie, affirme qu’Israël commet un génocide et rend intentionnellement Gaza invivable – une accusation que l’Afrique du Sud a portée devant la plus haute juridiction de l’ONU.

Israël a nié à plusieurs reprises ces allégations, s’opposant aux conclusions de certains groupes de défense des droits de l’homme.

« Certains de [the damage] seront réparables, mais certains ne le seront pas », a déclaré Qumsiyeh. « Nous ne saurons pas avec certitude ces choses tant que nous n’aurons pas accès et ne serons pas en mesure de collecter des échantillons de sol et d’eau et de les analyser en laboratoire.

« Tous les laboratoires de Gaza ont été détruits, bien sûr, nous n’avons donc aucune chance d’utiliser aucun laboratoire intérieur. »

La destruction des terres agricoles est également dévastatrice pour l’économie de Gaza, stoppant ses exportations alimentaires et éliminant l’une des plus grandes sources d’emplois, a-t-il déclaré.

Outre la dévastation environnementale et économique, Qumsiyeh affirme que cela est également dévastateur sur le plan culturel pour le peuple palestinien. La zone qui comprend les territoires palestiniens ainsi qu’Israël a été parmi les premières au monde à développer l’agriculture il y a des milliers d’années.

« La dévastation dépasse l’entendement, non seulement du point de vue économique, mais aussi du tissu social et de la connectivité culturelle avec la terre. »

Qumsiyeh a déclaré qu’environ un tiers de la réserve naturelle de Wadi Gaza a également été considérablement endommagée par la guerre, notamment par des attaques à proximité, comme l’attaque aérienne israélienne sur le camp de réfugiés de Nuseirat en juin qui, selon les responsables palestiniens, a tué au moins 274 personnes et en a blessé 698.

Bien qu’il n’existe actuellement aucun moyen de mesurer l’impact, il affirme que les animaux qui y vivent, notamment les renards, les hyènes, les rapaces et les hiboux en voie de disparition, seront probablement dévastés.

En plus de la tragédie humaine, Qumsiyeh dit qu’il est « totalement fou » sur le plan environnemental de voir la guerre du Moyen-Orient s’étendre au Liban sans guère de discussions sérieuses sur la possibilité d’une diplomatie.

« Les guerres sont catastrophiques pour l’environnement mondial, pas seulement pour l’environnement local », a-t-il déclaré. « Quand nous voyons les ouragans qui frappent actuellement les États-Unis, tout cela est lié.

« Ce ne sont pas des choses isolées. Nous ne pouvons plus nous permettre de faire la guerre. »