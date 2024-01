La guerre entre Israël et Gaza menace les rêves d’un étudiant en médecine palestinien de devenir médecin

Pour des étudiants comme Abu Haddaf, l’avenir est encore plus incertain que pour la plupart, ne sachant pas si leurs dures années d’études compteront désormais pour quelque chose ou si ce qui reste de l’université conserve encore une trace de leurs progrès académiques.

La guerre d’Israël à Gaza déclenché par une attaque du Hamas le 7 octobre qui a tué plus de 1 200 personnes, a déraciné tout vestige de vie normale dans cette petite enclave surpeuplée et a tué environ 25 000 Palestiniens selon les autorités sanitaires locales.

L’étudiante palestinienne en médecine Aseel Abu Haddaf devait terminer ses études de médecine à Gaza cette année, mais elle vit dans une tente alors que sa maison et son université sont détruites par les frappes aériennes israéliennes, se demandant si elle deviendra un jour médecin.

« La médecine est mon ambition depuis que je suis jeune. Quand j’étais enfant, je me considérais toujours comme médecin en raison de la situation dans laquelle nous vivons à Gaza », a déclaré Abu Haddaf, ajoutant que la dévastation de la guerre l’avait rendue encore plus déterminée à atteindre cet objectif.

Aseel Abu Haddaf, une étudiante palestinienne en médecine qui a fui sa maison à Khan Younis, passe désormais une grande partie de sa journée à nettoyer la tente familiale, à laver les vêtements et à cuisiner le peu de nourriture qu’elle peut trouver. Photo : Reuters

Elle était en dernière année de ses six années d’études à l’Université Al-Azhar, dans le sud de la ville de Gaza, prête à obtenir son diplôme plus tard cette année et à commencer à travailler comme stagiaire pour devenir médecin à part entière. Elle espérait un jour devenir chirurgienne.

La ville de Gaza a été largement coupée du reste de l’enclave pendant des semaines après que les forces israéliennes l’ont encerclée lors de leur première offensive majeure dans l’enclave, mais des destructions massives ont été mises en évidence par des vidéos, des photographies et des images satellite.

Abu Haddaf n’a aucune idée de ce qu’il est advenu de ses professeurs, des autres membres du personnel universitaire ou de ses camarades étudiants. « Il n’y a aucun lien. Je ne sais rien d’eux, s’ils sont vivants ou morts », a-t-elle déclaré à propos de ses camarades de classe.

“J’espère que nous pourrons reprendre nos études même si c’est sous des tentes et avoir accès au personnel éducatif pour nous enseigner et nous aider à réaliser nos rêves de devenir médecins”, a-t-elle déclaré.

La famille Abu Haddaf vivait à Khan Younis, la plus grande ville du sud de Gaza. Les frappes israéliennes ont pilonné toute la bande depuis le début de la guerre, mais se sont considérablement intensifiées à Khan Younis lorsque les forces terrestres l’ont envahi cette année.

Leur maison a été détruite et, comme environ 85 pour cent des habitants de Gaza, la famille est désormais sans abri. Comme la plupart des autres, ils se trouvent désormais à Rafah, près de la frontière égyptienne et considérés comme relativement plus à l’abri des bombardements israéliens.

Les chars israéliens attaquent les hôpitaux de Gaza et les déplacés s’apprêtent à fuir

Abu Haddaf passe une grande partie de sa journée à nettoyer la tente familiale, à laver les vêtements, à cuisiner le peu de nourriture qu’ils peuvent trouver et à accomplir les nombreuses corvées difficiles requises par une vie sans maison ni électricité.

Mais elle se porte également volontaire pour des tâches médicales autant qu’elle le peut auprès des autorités locales afin d’acquérir une expérience pratique en médecine, mais elle considère cela comme un piètre substitut à sa formation universitaire.

Gaza a besoin de tous les médecins possibles, avec des dizaines de milliers de personnes blessées par les bombardements israéliens, l’enclave confrontée à la famine selon les projections de l’ONU et une grande partie de la population exposée à un risque croissant de maladie.

La question de savoir si des étudiants en médecine comme Abu Haddaf parviendront un jour à terminer leur formation est une autre question sans réponse de la guerre. Pendant ce temps, comme tout le monde à Gaza, sa principale préoccupation est simplement la survie.

« Ici, au camp, nous vivons des jours difficiles. Tout ce qui nous préoccupe, c’est de trouver de la nourriture et des boissons », a-t-elle déclaré.