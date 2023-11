La guerre entre Israël et Gaza « dévaste » l’économie palestinienne, prévient l’ONU | Conflit israélo-palestinien Actualités

Le « choc » socio-économique de la guerre entre Israël et Gaza va plonger des centaines de milliers de Palestiniens dans la pauvreté, selon une étude des Nations Unies. rapport sur les effets possibles à long terme du conflit sur Gaza et la Cisjordanie occupée.

Alors que la guerre a dépassé le cap d’un mois cette semaine, la pauvreté a augmenté de 20 pour cent et le produit intérieur brut a diminué de 4,2 pour cent, selon le rapport publié par le Programme des Nations Unies pour le développement et la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie occidentale (CESAO). .

Le niveau d’impact économique dépasse celui des conflits en Syrie et en Ukraine, ou de toute autre guerre israélo-palestinienne antérieure, ont indiqué les agences.

Au moins 10 800 Palestiniens ont été tués à Gaza et plus des deux tiers des 2,3 millions d’habitants ont fui leurs foyers depuis qu’Israël a bloqué l’enclave et déclenché une campagne de frappes aériennes et terrestres. Au moins 182 Palestiniens ont été tués et plus de 2 250 blessés alors que la violence se propage en Cisjordanie.

Si la guerre persiste pendant un deuxième mois, l’ONU prévoit que le PIB palestinien, qui s’élevait auparavant à 20,4 milliards de dollars par an, diminuera de 1,7 milliard de dollars, soit 8,4 pour cent.

L’économie devrait se contracter de 12 pour cent, avec des pertes de 2,5 milliards de dollars et plus de 660 000 personnes plongées dans la pauvreté, si le conflit se prolonge sur un troisième mois, prévoit le rapport.

Le secrétaire général adjoint du Programme des Nations Unies pour le développement, Abdallah al-Dardari, a déclaré lors d’une conférence de presse qu’une perte de 12 % du PIB à la fin de l’année serait « massive et sans précédent ».

En comparaison, a-t-il dit, l’économie syrienne perdait 1 pour cent de son PIB par mois au plus fort du conflit, et il a fallu un an et demi de combats pour que l’Ukraine perde 30 pour cent de son PIB, soit une moyenne d’environ 30 pour cent. 1,6 pour cent par mois.

Début 2023, les territoires palestiniens – la Cisjordanie et Gaza – étaient considérés comme une économie à revenu intermédiaire inférieur, avec un niveau de pauvreté de 6 dollars par jour et par personne, a déclaré la secrétaire exécutive de la CESAO, Rola Dashti.

En janvier, Gaza était déjà aux prises avec un taux de chômage élevé d’environ 46 pour cent, soit trois fois et demie plus élevé que le taux de 13 pour cent de la Cisjordanie, selon le rapport. Quatre semaines de guerre ont détruit quelque 390 000 emplois.

“Alors que la guerre approche depuis un mois, on estime que 61 pour cent des emplois à Gaza, soit l’équivalent de 182 000 emplois, ont été perdus”, indique le communiqué.

Des destructions « inimaginables »

Environ 24 pour cent des emplois en Cisjordanie ont également été perdus, soit l’équivalent de 208 000 emplois, selon le rapport.

Al-Dardari a souligné les perturbations économiques massives dans les secteurs de l’agriculture et du tourisme du territoire occupé. En outre, a-t-il ajouté, il existe des perturbations majeures dans le commerce, dans les transferts d’argent d’Israël vers l’Autorité palestinienne, qui contrôle la Cisjordanie, et dans un manque d’investissement.

Dashti, de la CESAO, a qualifié le niveau de destruction à Gaza d’« inimaginable et sans précédent ».

“Au 3 novembre, on estime que 35 000 logements ont été totalement démolis et qu’environ 220 000 logements sont partiellement endommagés”, a-t-elle indiqué. Le rapport indique qu’au moins 45 pour cent des logements de Gaza ont été détruits ou endommagés.

Si cela persiste, la majorité des habitants de Gaza n’auront plus de logement, et même si les combats cessent maintenant, il y aura des déplacements massifs à long terme, « avec toutes leurs conséquences humanitaires, économiques et sécuritaires », a déclaré al-Dardari.

Les images satellite montrent que dans les gouvernorats du nord de Gaza et de la ville de Gaza, plus de 36 pour cent des serres ont été détruites ou endommagées, et plus de 1 000 champs ont été endommagés, indique le rapport.

“Nous devons reconnaître que la conséquence de ce qui se passe actuellement est littéralement une crise de développement pour les années à venir”, a déclaré l’administrateur du PNUD, Achim Steiner, à l’agence de presse AFP.

« Dans notre scénario le plus conservateur, ce conflit risque de faire reculer le développement (dans les territoires palestiniens) de plus d’une décennie », a-t-il ajouté.

Dans les perspectives les plus pessimistes, l’indice de développement humain – qui mesure l’espérance de vie, l’éducation et le niveau de vie – pourrait revenir aux niveaux de 2007, selon l’évaluation de l’ONU.