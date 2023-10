Israël continuera d’envoyer des troupes et des chars à Gaza, a déclaré samedi Yoav Gallant.

Israël a « est passé à une nouvelle phase de la guerre » Le ministre de la Défense Yoav Gallant l’a annoncé samedi, ajoutant que les opérations terrestres à Gaza se poursuivraient “jusqu’à ce que de nouveaux ordres soient donnés.”

Les avions de guerre israéliens ont pilonné Gaza avec des frappes aériennes toute la nuit de vendredi et samedi matin, tandis que des troupes terrestres et blindées étaient lancées dans le cadre d’une incursion significative dans l’enclave palestinienne. Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont affirmé avoir détruit plus de 150 tunnels souterrains et bunkers utilisés par le Hamas, tandis que des colonnes de chars et de troupes engageaient les combattants du groupe militant.

« Nous sommes entrés dans une nouvelle phase de la guerre » Gallant a déclaré samedi dans des propos relayés par les médias israéliens. « Le sol à Gaza a tremblé. Nous avons attaqué au-dessus et au-dessous du sol, nous avons attaqué les terroristes à tous les niveaux et en tous lieux », a-t-il déclaré, ajoutant que des opérations similaires dans l’enclave se poursuivraient “jusqu’à ce que de nouveaux ordres soient donnés.”















Lors d’un point de presse samedi matin, le porte-parole de Tsahal, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré aux journalistes que les troupes envoyées à Gaza la nuit précédente « sont toujours sur le terrain et poursuivent la guerre ».

L’armée israélienne a déclaré avoir tué Asem Abu Rakaba, un haut responsable du Hamas en charge de la défense aérienne, et Rateb Abu Sahiban, un commandant naval du Hamas, lors de deux frappes aériennes distinctes.

Le Hamas a déclaré dans un communiqué que ses combattants avaient tendu une embuscade aux forces israéliennes vendredi, infligeant de lourdes pertes aux assaillants. Dans un communiqué distinct samedi, le groupe a déclaré qu’il engageait des combats avec les troupes israéliennes près de la ville de Beit Hanoun, au nord-est de Gaza, et du camp de réfugiés d’al-Bureji, situé au centre de l’enclave.

L’expansion de ses opérations par Tsahal intervient près de trois semaines après que les militants du Hamas ont lancé une attaque surprise contre l’État juif, frappant les villes israéliennes avec des roquettes et attaquant les colonies proches de la frontière avec Gaza. Environ 1 400 Israéliens ont été tués depuis le début de la guerre, tandis que les frappes aériennes israéliennes ont tué plus de 7 000 Palestiniens, selon les derniers chiffres respectivement de Tsahal et du ministère de la Santé de Gaza.















Gallant et le Premier ministre Benjamin Netanyahu ont prévenu au cours des deux dernières semaines qu’une opération terrestre majeure à Gaza serait imminente, même si la décision d’envoyer des troupes aurait été reportée à plusieurs reprises, les médias identifiant les États-Unis et Netanyahu lui-même comme responsables de cette opération. le délai.

On ne sait pas encore si l’incursion de vendredi sera suivie d’une invasion plus importante. Selon un article du New York Times publié jeudi, certains membres du gouvernement israélien seraient favorables à “un plan moins ambitieux impliquant plusieurs incursions plus limitées ciblant une petite partie de l’enclave à la fois.” Certains craignent qu’une invasion à grande échelle puisse entraîner de lourdes pertes israéliennes et déclencher une escalade avec d’autres acteurs régionaux, tels que le mouvement Hezbollah libanais.

