La guerre en Ukraine sera terminée au printemps, prédit le ministre de la Défense du pays | Nouvelles du monde

Les forces ukrainiennes pourraient être de retour en Crimée d’ici la fin décembre et toute la guerre avec la Russie sera terminée au printemps, a prédit un vice-ministre ukrainien de la Défense.

Volodymyr Havrylov, un général de division à la retraite, a déclaré que son pays ne cesserait jamais de se battre jusqu’à la victoire et avait même pris en compte le potentiel d’une frappe nucléaire russe.

Le ministre, dans une interview avec Sky News, a déclaré qu’il pensait que la probabilité d’une attaque atomique par Russie être bas, mais a dit: “Ouais, ce serait un drame.

“Pour tout le monde, ce sera juste – Dieu sait quel scénario – mais il [a tactical nuclear strike] n’est pas [a] menace qui nous empêchera de… continuer notre guerre.”

En ce qui concerne la perspective de pourparlers de paix avec le Kremlin, M. Havrylov a déclaré qu’ils n’auraient lieu que lorsque les troupes russes seraient prêtes à quitter chaque centimètre de Ukrainey compris la péninsule de Crimée qui Le président Vladimir Poutine saisi en 2014 et des pans de l’est de l’Ukraine détenus par des séparatistes soutenus par la Russie au cours des huit dernières années.

“Il y a une décision au sein de la société ukrainienne selon laquelle nous allons jusqu’au bout”, a-t-il déclaré à Londres lors d’un voyage au Royaume-Uni cette semaine.

“Peu importe le type de scénario sur la table.

“Les gens ont payé beaucoup de sang, beaucoup d’efforts pour ce que nous avons déjà réalisé.

“Et tout le monde sait que tout retard ou conflit gelé n’est que la continuation de cette guerre contre l’existence de l’Ukraine en tant que nation.”

Les troupes ukrainiennes, soutenues par des armes occidentales, ont remporté une victoire extrêmement importante au début du mois avec la reprise de la ville méridionale de Khersonforçant les troupes russes à se replier sur la rive orientale du Dnipro.

C’était la seule capitale régionale prise par la Russie.

Lorsqu’on lui a demandé si le succès rendait d’autres objectifs plus probables, comme reprendre la Crimée, M. Havrylov a répondu : “Ce n’est qu’une question de temps et, bien sûr, nous aimerions y arriver plus tôt que plus tard.”

Il a déclaré que cela pourrait être aidé par ce que l’on appelle un événement “cygne noir” – quelque chose d’imprévisible – qui se produit en Russie, comme l’effondrement soudain du régime de Poutine.

“Je pense que la Russie peut faire face à un cygne noir dans son pays, à l’intérieur de la Russie et cela peut contribuer à notre succès avec la Crimée”, a déclaré le ministre, parlant couramment l’anglais.

Il y avait “aussi une option militaire avec une sorte de combinaison de forces, de ressources et autre chose”.

“Nous pouvons intervenir en Crimée, par exemple, d’ici la fin décembre. Possible, possible. Pas exclu qu’il en soit ainsi”, a-t-il ajouté.

M. Havrylov pensait que les troupes ukrainiennes continueraient à se battre tout l’hiver, exploitant leur élan, malgré les conditions difficiles, avec des températures glaciales et l’épuisement.

Il a déclaré qu’ils n’avaient pas le choix car toute pause dans les opérations donnerait à la partie russe une plus grande chance de reconstituer ses stocks et d’apporter des renforts.

“Ils sont intéressés à faire une pause dans cette guerre pour se regrouper, pour faire venir plus de gens de la patrie… c’est le rêve.

“C’est pourquoi… nous n’avons pas le droit de nous arrêter. Nous devons avancer”, a-t-il déclaré.

Quant à la fin de la guerre, M. Havrylov a déclaré qu’en tant que militaire, il était important d’être prêt pour un long combat si la Russie est en mesure de se renforcer.

“Bien sûr, dans ce cas, la guerre prendra du temps. Mais mon sentiment est qu’à la fin du printemps, cette guerre sera terminée.”