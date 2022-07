La guerre en Ukraine sera plus longue si le Royaume-Uni continue de fournir des armes aux forces du président Zelenskyy, a déclaré l’ambassadeur de Russie à Londres à Sky News.

Andrei Kelin a déclaré à Dermot Murnaghan de Sky que des armes fournies par le Royaume-Uni sont maintenant utilisées pour bombarder des civils dans la région du Donbass de l’est de l’Ukraine.

Il a déclaré: “Le conflit prendra fin et… pourrait se terminer très bientôt parce que… le Royaume-Uni comprendra qu’il n’y a aucune possibilité de gagner la Russie.

“Le conflit se prolongera si le Royaume-Uni continue de fournir des armes, qui sont désormais également utilisées pour bombarder des villes et des civils dans le Donbass et dans d’autres régions.

“Et plus le Royaume-Uni enverra d’armes, plus longtemps les autorités ukrainiennes… [will] poursuivre le conflit.”

Mises à jour en direct sur la guerre en Ukraine : le Kremlin accuse les États-Unis et le Royaume-Uni de guerre hybride

En juin, le secrétaire à la Défense, Ben Wallace, a déclaré que la Grande-Bretagne avait acheté et remis à neuf plus de 20 canons à longue portée de calibre 155 mm d’une entreprise d’armement belge pour les envoyer en Ukraine, mais on ne sait pas s’ils ont été livrés ou s’ils sont utilisés.

Lui et d’autres ministres de la Défense ont également confirmé que plusieurs lance-roquettes et systèmes de missiles à courte portée seraient également envoyés et Des soldats ukrainiens ont reçu une formation au Royaume-Uni sur une gamme d’armes.

Mais Sky News n’a eu aucune confirmation indépendante que l’une des armes fournies ait entraîné la mort de civils.

M. Kelin a ajouté que le nouveau gouvernement britannique, lorsqu’il sera formé après l’élection d’un nouveau chef conservateur, devrait être réaliste dans sa politique à l’égard de l’Ukraine car “le conflit ne durera pas éternellement”.

Il a nié avoir menti lorsqu’il a déclaré à Sky News en janvier que Russie n’a pas l’intention d’envahir Ukraine, insistant sur le fait qu’il n’a dit que ce qu’il savait “à ce moment-là”.

Il a décrit le soutien indéfectible du Premier ministre britannique Boris Johnson à la tentative du gouvernement ukrainien de repousser l’invasion russe comme “totalement erroné”.

Il a déclaré: “C’est une erreur de calcul, une erreur de calcul stratégique, de ce qui se passe là-bas, parce que… la Russie gagne et gagne assez rapidement.

“Le Royaume-Uni essaie de fournir des armes à l’Ukraine, mais plus il fournira d’armes à l’Ukraine, plus l’Ukraine souffrira.

“Il est désormais clair que l’Ukraine perd du terrain et [we are] gagner du terrain dans le Donbass… Pour moi, il est intéressant de savoir quelle sera la stratégie de sortie du gouvernement britannique s’il continue à répéter que l’Ukraine doit l’emporter ? C’est tout simplement irréaliste.”

Image:

Des soldats ukrainiens ont utilisé des armes fournies par l’Occident dans la région du Donbass



Interrogé sur les crimes de guerre que certains des candidats à la direction conservatrice ont par le passé accusé la Russie d’avoir commis, il a déclaré que c’était l’Ukraine qui avait commis des crimes de guerre..

Il a continué: “D’abord et avant tout, nous avons un record de crimes qui ont été commis pendant huit ans lorsque les Ukrainiens ont bombardé le Donbass, bombardé des innocents là-bas, tuant des citoyens pacifiques.

“Et ils continuent de faire la même chose maintenant… dans le Donbass en particulier. Cela continue pendant huit ans. Nous avons ce record et nous appliquerons à cela.

“Nous avons une longue liste de crimes ukrainiens commis pendant, après [the] coup d’état là-bas et pendant la guerre civile.“

Malgré cela, jeudi, plus de 40 autorités judiciaires américaines et européennes ont convenu de coordonner les enquêtes sur les crimes de guerre russes présumés en Ukraine.

Sur la question des navires incapables d’atteindre les ports de la mer Noire en raison du blocus russe, il a déclaré qu’il était de la responsabilité de l’Ukraine de retirer les mines qui empêchaient le passage des cargaisons.

Ses commentaires sont intervenus alors que la Russie, l’Ukraine, la Turquie et les Nations Unies travaillaient sur un accord visant à reprendre les exportations de céréales de l’Ukraine.

M. Kelin a déclaré qu’il était convaincu qu’un accord serait conclu pour permettre aux navires céréaliers de passer.

Il a dit: “Les navires marchands seront escortés, je pense, et cela maintenant sur la table des négociations, mais probablement [the] Les Turcs y participeront. Nous établissons actuellement un centre de contrôle en Turquie pour cela.”

Interrogé sur la question de savoir si la Russie armera l’approvisionnement en gaz de l’Europe à l’automne, M. Kelin a déclaré que c’était la décision de l’UE de réduire sa dépendance au gaz russe, et non celle du Kremlin.

On craint de plus en plus que les pénuries de gaz en cours ne fassent basculer l’Europe dans une profonde récession – dont les signes émergent déjà.

Il a déclaré: “C’est l’Union européenne qui a déclaré que d’ici 2030, je pense, ils minimiseront totalement la consommation de gaz, de pétrole et d’énergie de la Russie et d’ici cette année, ils y mettront fin.

“Ils réduisent donc progressivement la consommation de nos sources d’énergie.

“Maintenant, bien sûr, nous aimerions remplir tous nos contrats… Nous avons la réputation [as a] fournisseur fiable et nous continuerons à le fournir. Mais d’un autre côté, nous devrions également prendre des mesures pour trouver des alternatives, car au moment où ils le réduisent, nous devons trouver d’autres marchés pour cela.”

