La guerre en Ukraine se joue cette semaine sur le champ de bataille politique : voici une scène

C’était une scène cool d’une guerre chaude, une confrontation glaciale sur un front de plus en plus critique du conflit russo-ukrainien : le champ de bataille politique.

L’Ukrainien Volodymyr Zelenskyy effectue cette semaine une tournée en Amérique du Nord dans le cadre d’une mission existentielle, tentant de maintenir le soutien de ses alliés, tant financiers que militaires.

L’étape la plus cruciale de cette offensive de charme aura lieu jeudi à Washington. Il s’est également rendu dans un hôpital pour anciens combattants de New York et a participé à des interviews à la télévision américaine. Il sera à Ottawa vendredi.

Mercredi a produit une confrontation unique.

Le dirigeant ukrainien et les responsables russes ont fait valoir leurs arguments dans la même salle, ennemis de guerre devant un organe de paix assiégé : le Conseil de sécurité des Nations Unies.

« Les règles ne s’appliquent pas » à l’Ukraine, dit la Russie

Cela a commencé par une dispute. L’ambassadeur de Russie auprès des Nations Unies est intervenu à quatre reprises, cherchant à retarder le discours de Zelensky pour des raisons de procédure.

Vassily Nebenzia a demandé pourquoi un visiteur devrait avoir le droit de s’exprimer devant les membres permanents du Conseil de sécurité. « Sur quelle base? »

Il a accusé l’Occident et ses alliés de bafouer les procédures visant à donner à Zelensky la vedette.

« Les règles ne s’appliquent pas à eux », a déclaré le Russe. « Ils essaient de transformer [this] en un one-man stand-up show.… La réunion d’aujourd’hui ne sera rien de plus qu’un spectacle.

La chaise l’a repoussé. Edi Rama, le Premier ministre albanais qui présidait la session, a lu un extrait d’un règlement de l’ONU qui autorisait cela.

Il s’en est pris au gouvernement russe, en tant qu’agresseur dans une guerre illégale : « Venant de vous, tous ces discours sur la violation des règles dans ce bâtiment sont assez impressionnants. [thing] ».

« Arrêtez la guerre »: la Russie a appelé au Conseil de sécurité de l’ONU Le président albanais Edi Rama, qui préside le Conseil de sécurité de l’ONU, a interpellé mercredi l’ambassadeur de Russie auprès de l’ONU après qu’il s’est plaint de la présence du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy. « Vous arrêtez la guerre et le président Zelensky ne prendra pas la parole. »

Il a sarcastiquement proposé à Nebenzia une issue : « Vous arrêtez la guerre, et le président Zelensky ne prendra pas la parole. »

Finalement, Zelensky a pris la parole.

Il a exposé les détails de sa proposition Plan de paix en 10 points ce qui inclut le retrait de la Russie de tout le territoire ukrainien.

Il a critiqué l’ONU comme étant terriblement inefficace.

« L’humanité ne place plus ses espoirs dans l’ONU lorsqu’il s’agit de défendre les frontières souveraines des nations », a déclaré Zelensky.

Il a déclaré que l’institution résout les problèmes par la rhétorique plutôt que par les solutions et les compromis avec les tueurs.

Il a proposé des réformes, telles que des moyens de suspendre un membre voyou du Conseil de sécurité comme la Russie et un moyen pour l’Assemblée générale d’annuler l’un de ses veto.

Ne retenons pas notre souffle : de telles réformes de la Charte des Nations Unies nécessiteraient le soutien de tous les membres du Conseil de sécurité et un vote des deux tiers à l’Assemblée générale.

Les délégations russe et ukrainienne ne se sont pas rapprochées. Zelensky s’est adressé à la salle d’un bout de la table tandis que l’ambassadeur de Russie à l’ONU écoutait de l’autre. (PA)

‘Laisse les mourir’

Zelensky est parti après avoir parlé. Lui et sa délégation, vêtus des couleurs militaires vert olive emblématiques, sont sortis par une porte.

De l’autre côté de la pièce, par une autre porte, le ministre russe des Affaires étrangères est entré quelques instants plus tard. Sergueï Lavrov et Zelensky ne se sont jamais croisés.

Lavrov s’est toutefois présenté aux États-Unis. En entrant dans la pièce et en s’asseyant, le secrétaire d’État Antony Blinken a accusé la Russie de crimes de guerre.

Blinken a partagé des histoires émouvantes qu’il a entendues lors de sa visite en Ukraine : des civils entassés dans un sous-sol pendant des semaines ; des corps laissés traîner ; des femmes et des enfants utilisés comme boucliers humains ; et des soldats russes narguant les gens, l’un d’eux criant : « Laissez-les mourir ».

En Ukraine, la guerre s’est installée à un rythme lent et effréné. L’Ukraine cherche davantage d’armes et de financements. Ici, un homme visite la tombe d’un militaire ukrainien dans un cimetière de l’est de l’Ukraine plus tôt cette année. (Bernat Armangue/AP)

Blinken a résumé l’état de la guerre : Vladimir Poutine, a-t-il déclaré, parie que s’il continue à redoubler de violence, le monde s’effondrera et l’Ukraine cessera de se battre.

« Mais les Ukrainiens n’abandonnent pas », a déclaré le responsable américain.

« Nous n’abandonnons pas non plus. »

Cela reste à déterminer. Les États-Unis auront des élections dans un peu plus d’un an et le candidat républicain Donald Trump a exprimé à plusieurs reprises son scepticisme quant à l’armement de l’Ukraine.

Pendant ce temps, le Congrès est confronté à une crise de financement.

Le plus grand défi de Zelensky cette semaine : le Parti républicain

Selon certaines mesures, les États-Unis a donné plus l’aide militaire à l’Ukraine est supérieure à celle du reste du monde réuni, avec plus de 100 milliards de dollars d’aide.

Le président Joe Biden en demande maintenant un autre au Congrès 24 milliards de dollars pour l’Ukraine environ la moitié à usage militaire.

Cette situation se heurte à de réels problèmes à la Chambre des représentants : les Républicains se montrent aigris à l’égard de l’Ukraine et les sceptiques ont une nouvelle influence.

Le président républicain, Kevin McCarthy, est confronté à de sérieux défis. Il y a des appels isolés au sein du parti pour l’évincer. Il ne parvient pas à faire passer même les votes budgétaires les plus simples.

Et ce n’est pas une de ces questions simples.

Selon le moment et le libellé d’un sondage, vous pouvez soit trouver un forte majorité américaine en faveur de a continué soutien à l’Ukraine – ou opposition à cela.

Ce qui est incontestablement vrai, c’est le soutien américain, notamment parmi les Républicains se sont adoucis ces derniers mois.

Le leader républicain du Congrès a déclaré qu’il avait l’intention de faire pression sur le dirigeant ukrainien lors d’une réunion prévue jeudi.

« Zelensky est-il élu au Congrès ? Est-il notre président ? Je ne pense pas devoir engager quoi que ce soit et je pense que j’ai des questions à lui poser », a déclaré McCarthy. dit journalistes .

« Où est la responsabilité concernant l’argent que nous avons déjà dépensé ? Quel est le plan pour la victoire ? Je pense que c’est ce que le public américain veut savoir. »

Pendant ce temps, il y a également un nouvel obstacle au Sénat.

Sénateur républicain : « Quand les demandes d’aide prendront-elles fin ? »

Alors que Zelensky s’exprimait à l’ONU mercredi, le sénateur Rand Paul était au Sénat, promettant d’utiliser des tactiques procédurales pour bloquer un vote sur le budget si le Sénat tentait de regrouper le financement de l’Ukraine dans un projet de loi de dépenses sans rapport.

Il a qualifié d’inexplicable le fait que les États-Unis, criblés de dettes, ajoutent de nouvelles dettes afin de financer une guerre sans issue claire.

« Quand les demandes d’aide prendront-elles fin ? Quand la guerre prendra-t-elle fin ? Quelqu’un peut-il expliquer à quoi ressemble la victoire en Ukraine ? Le président Biden ne peut certainement pas le faire », a déclaré le républicain du Kentucky.

« Sans issue claire en vue, il semble de plus en plus que l’Ukraine sera un énième bourbier sans fin financé par le contribuable américain. »

Sentant cette division aux États-Unis, le ministre russe des Affaires étrangères a creusé le fossé.

REGARDER | Les dirigeants de l’ONU lancent un avertissement désastreux sur la situation mondiale :

Les dirigeants de l’ONU lancent un avertissement désastreux sur la situation mondiale Au premier jour de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, les dirigeants mettent en garde contre une situation désastreuse dans les affaires mondiales. Les présidents Joe Biden des États-Unis et Volodymyr Zelenskyy d’Ukraine étaient en tête d’affiche du premier jour de discours.

S’adressant au Conseil de sécurité après Blinken, Lavrov a fait allusion aux divisions politiques au sein des États-Unis. Il a fait une référence moqueuse au Parti démocrate, c’est-à-dire à l’administration Biden, pour avoir accueilli sommets sur la démocratie .

Lavrov a prononcé son discours à une vitesse fulgurante, lisant des notes si rapidement que l’interprète russe-anglais avait parfois du mal à suivre.

Lavrov ne s’est pas penché sur les anecdotes comme Blinken. Il a relayé un mélange de justifications, de cas d’hypocrisie occidentale et de torts envers la Russie.

Selon lui, la Russie avait le droit d’envahir.

La réplique de la Russie : les Occidentaux sont des hypocrites

Il a accusé l’Occident de soutenir les élections anticonstitutionnelles en Ukraine en 2004 et le renversement du gouvernement ukrainien en 2014 ; fulminé contre les lois discriminatoires contre les russophones d’Ukraine ; et d’actes qu’il a qualifiés de violations des articles de l’ONU.

« Nous entendons des slogans : ‘Invasion’. ‘Agression.’ Pas un mot sur les causes profondes », a déclaré Lavrov.

« L’Occident porte désormais l’entière responsabilité de l’effondrement de l’Ukraine et de la guerre civile qui y règne… La Russie n’a pas été écoutée, ou a été trompée, depuis des décennies. »

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov s’adresse mercredi au Conseil de sécurité des Nations Unies. (Brendan McDermid/Reuters)

En accusant ses rivaux d’hypocrisie, il a demandé : Quand les Britanniques quitteront-ils le territoire qu’ils ont envahi en Argentine (en faisant référence à la les îles Falkland ) ?

Il a creusé un nouveau fossé, cette fois non pas aux États-Unis mais en Europe : il a qualifié d’injuste envers la Turquie et la Serbie le fait qu’elles attendent en vain depuis des années leur adhésion à l’Union européenne, et pourtant on parle maintenant de y compris l’Ukraine.

Blinken était assis tranquillement à quelques sièges. Lavrov s’est levé et est parti après son discours. Blinken est resté pour écouter le ministre français des Affaires étrangères, puis est parti également.

Le Premier ministre Justin Trudeau a pris la parole plus tard dans la journée, en compagnie du dirigeant allemand et d’un ministre italien.

Zelensky? Il était déjà parti. Prochaine étape : Washington.