La guerre en Ukraine pourrait être une “bénédiction” pour le climat (chef de la météo)

GENÈVE –

Le chef de l’agence météorologique de l’ONU a déclaré que la guerre en Ukraine “peut être considérée comme une bénédiction” d’un point de vue climatique, car elle accélère le développement et l’investissement dans les énergies vertes à plus long terme – même si les combustibles fossiles sont utilisés à une période de forte demande maintenant.

Les commentaires de Petteri Taalas, secrétaire général de l’Organisation météorologique mondiale, sont intervenus alors que le monde fait face à une pénurie d’énergie – provoquée en partie par des sanctions économiques contre le principal producteur de pétrole et de gaz naturel, la Russie – et que les prix des combustibles fossiles ont ressuscité.

Cela a conduit certains pays à se tourner rapidement vers des alternatives comme le charbon. Mais la hausse des prix des combustibles émetteurs de carbone comme le pétrole, le gaz et le charbon a également rendu les énergies renouvelables plus chères comme le solaire, l’éolien et l’hydrothermique plus compétitives sur le marché de l’énergie.

La pénurie d’énergie a également conduit de nombreux grands pays consommateurs d’Europe et d’ailleurs à prendre des mesures de conservation, et des discussions sur le rationnement ont émergé dans certains endroits.

Taalas a reconnu que la guerre en Ukraine a été un “choc pour le secteur énergétique européen” et a provoqué une reprise de l’utilisation des énergies fossiles.

“Sur l’horizon de cinq à dix ans, il est clair que la guerre en Ukraine va accélérer notre consommation d’énergie fossile.” À plus long terme, cependant, “cela accélère cette transition verte”, a déclaré Taalas.

“Nous allons donc investir beaucoup plus dans les énergies renouvelables, les solutions d’économie d’énergie”, et certains réacteurs nucléaires à petite échelle devraient être mis en service d’ici 2030 dans le cadre de “la solution”, a-t-il déclaré.

“Ainsi, du point de vue climatique, la guerre en Ukraine peut être considérée comme une bénédiction”, a ajouté Taalas.

Il parlait alors que l’OMM publiait un nouveau rapport selon lequel l’approvisionnement en électricité à partir de sources d’énergie plus propres devait doubler au cours des huit prochaines années pour freiner l’augmentation des températures mondiales.

Le dernier rapport annuel “State of Climate Services” – basé sur les contributions de 26 organisations différentes – se concentre cette année sur l’énergie.

Taalas a déclaré que le secteur de l’énergie est actuellement responsable d’environ les trois quarts des émissions de gaz à effet de serre piégeant la chaleur, et il a appelé à une “transformation complète” du système énergétique mondial.