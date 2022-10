La guerre en Ukraine pourrait être terminée d’ici NOËL alors que l’armée russe fait face à un effondrement total dans l’humiliation de Poutine

LA guerre en Ukraine pourrait être terminée d’ici Noël alors que l’armée russe fait face à un effondrement total dans une humiliation massive pour Vladimir Poutine.

Les forces de Mad Vlad pourraient être repoussées à la frontière russe d’ici la fin de l’année si Kyiv poursuit sa contre-offensive, a affirmé une source gouvernementale britannique.

La guerre en Ukraine pourrait être terminée d’ici Noël, selon un responsable britannique Crédit : AP

Soldats ukrainiens victorieux avec leur drapeau sur un véhicule blindé Crédit : AP

Ben Hodges, un ancien chef militaire américain en charge des forces américaines en Europe, a déclaré que les lignes russes s’effondraient rapidement.

“Sur la base de tout ce que nous voyons, il a le sentiment d’un effondrement, du moins dans la région du Donbass, et je pense que les Russes seront poussés au-delà de la ligne du 23 février d’ici la fin de l’année”, a déclaré Hodges au Time. , faisant référence à la date précédant le début de l’invasion impossible à gagner de la Russie.

Il a déclaré que l’armée de Poutine – autrefois surnommée la “deuxième meilleure du monde” – était celle “qui a été vaincue”.

Le commandant expérimenté a déclaré qu’il pourrait falloir à l’Ukraine jusqu’à l’été prochain pour reprendre la Crimée compte tenu de l’accumulation de forces russes de qualité près de la péninsule.

Mais s’ils reprennent Kherson – la ville portuaire de la mer Noire étant fermée – alors ils pourraient pousser à portée de la Crimée et arroser les points de contrôle russes avec des roquettes à longue portée fournies par la Grande-Bretagne et l’Amérique qui peuvent toucher des cibles à 50 milles.

“Une fois qu’ils l’ont fait, les habitants de Crimée sont pris au piège”, a déclaré Hodges.

Les lignes russes s’effondreraient dramatiquement dans l’est de l’Ukraine alors que les hommes du président Zelensky poursuivent leur contre-offensive éclair dans la région.

Les combattants ukrainiens ont repris des échantillons de territoire dans la région nord-est de Kharkiv et se rapprochent de Kherson – ce qui, s’il était capturé – serait une défaite monumentale et embarrassante pour le Kremlin.

Poutine a limogé le commandant du district militaire oriental à la suite des pertes horribles.

Mais une victoire ukrainienne d’ici Noël a été évoquée par certains analystes qui ont qualifié l’idée “d’impossible”.

Mattia Nelles, un analyste spécialisé dans l’Ukraine, a déclaré que la Russie avait encore des tonnes de troupes et d’armes à Kherson et était prête à se battre jusqu’au bout.

“Peut-être que l’Ukraine pourra épuiser ces forces d’ici la fin de l’année et [make] qu’ils se retirent à l’est du Dnipro mais cela ne suffit pas pour faire s’effondrer le front au sud”, a-t-il dit.

Il a déclaré que l’Ukraine devrait organiser une nouvelle offensive depuis la ville méridionale de Zaporizhzhya vers Melitopol si elle avait une chance de repousser les troupes russes d’ici Noël.

“Si cela se produit et réussit, nous pourrions assister à un effondrement complet du front sud. Mais nous en sommes loin”, a ajouté Nelles.

Cela survient alors que les services de renseignement britanniques ont déclaré que les chars russes constituaient désormais une grande partie du blindage ukrainien.

Le ministère de la Défense a déclaré que Kyiv avait capturé et réutilisé au moins 440 chars de combat russes et 650 véhicules blindés.

Cela survient alors que le pont prisé de Poutine reliant la Russie à la Crimée a explosé dans un enfer massif après que l’Ukraine a menacé de le frapper.

Le pont de Kertch a explosé dans une boule de feu et s’est partiellement effondré tôt samedi alors qu’un train passait dessus dans ce qui est surnommé un coup de spéculateur aux efforts de guerre de Poutine.

Je crois que les Russes seront poussés au-delà de la ligne du 23 février d’ici la fin de l’année Dan Hodges, ancien commandant américain des troupes américaines en Europe

L’explosion – qui survient juste un jour après l’anniversaire de Poutine – a emporté une section d’un pont routier parallèle à la voie ferrée sinistrée – l’effondrant dans la mer Noire.

Le pont étant hors d’usage touchera sérieusement les voies d’approvisionnement de Poutine vers les troupes russes sous le feu de Kherson et de Zaporizhzhia.

C’est aussi un coup dur pour le prestige de Poutine, qui a misé sa réputation sur la protection de la péninsule contre les attaques ukrainiennes.

Les ponts ferroviaire et routier sont tous deux des symboles détestés de l’occupation russe de la Crimée et ont été des voies d’approvisionnement essentielles lors de l’invasion russe de l’Ukraine.

Des images extraordinaires de la scène montrent un train – prétendument transportant du carburant – englouti par les flammes et les fondations du pont se déformant sous la seule force du feu.

Des témoins ont rapporté avoir entendu des explosions vers 6 heures du matin, heure locale, qui pouvaient être entendues à des kilomètres de distance.

Un autre clip suggère qu’un camion a explosé alors qu’il se trouvait sur le tronçon routier du pont alors qu’il se dirigeait vers Kertch en Crimée.

La Russie a pris le contrôle de la Crimée par la force en 2014 et a construit ce qui est toujours le plus long pont que Moscou ait jamais construit quatre ans plus tard.

La travée ferroviaire fait partie d’une paire de ponts parallèles, traversant le détroit de Kertch reliant Krasnodar en Russie et la Crimée.

Long d’environ 18 km, le pont routier a été ouvert par le président russe Vladimir Poutine en 2018, le pont ferroviaire ayant ouvert deux ans plus tard.

Yuri Podolyaka, un blogueur populaire pro-Rus, a déclaré : « Il semble que ce soit le prélude à la grève principale des Ukrainiens dans le sud.

“Si, au cours des prochains jours, l’Ukraine ne plonge pas dans l’obscurité et que des frappes ne sont pas menées sur les ponts sur le Dniepr, je considérerai personnellement que c’est le signe d’une [epic failure].”

L’influenceur épris de Poutine a suggéré que l’explosion avait été causée par un attentat-suicide.

“Je ne suis pas tout à fait sûr qu’il y ait eu un kamikaze ou des kamikazes derrière le volant du camion qui a explosé sur le pont de Crimée”, a-t-il déclaré.

“Très probablement, les gens ont été utilisés” dans le noir ” [unaware of the deadly cargo]… et l’explosion a été maîtrisée.

Il a suggéré que ceux qui étaient derrière l’acte aient fait exploser les explosifs au moment de leur choix.

« A Kyiv, ils n’hésitent pas à prendre leurs responsabilités.

“Ils appellent l’explosion une ‘opération spéciale du SBU’ [Ukrainian secret services].

“L’écriture n’est pas tout à fait typique des services spéciaux de l’Ukraine.

“Mais, d’un autre côté, les capacités de l’ennemi sont grandes, et cela doit être reconnu.”