La guerre en Ukraine pourrait devenir un conflit plus large, craint le chef de l’OTAN

Kyiv, Ukraine –

Le chef de l’OTAN a exprimé sa crainte que les combats en Ukraine ne deviennent incontrôlables et ne deviennent une guerre entre la Russie et l’OTAN, selon une interview publiée vendredi.

“Si les choses tournent mal, elles peuvent terriblement mal tourner”, a déclaré le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, lors d’une allocution à la chaîne de télévision norvégienne NRK.

“C’est une guerre terrible en Ukraine. C’est aussi une guerre qui peut devenir une guerre à part entière qui se transforme en une guerre majeure entre l’OTAN et la Russie”, a-t-il déclaré. “Nous y travaillons tous les jours pour éviter cela.”

Stoltenberg, un ancien Premier ministre de Norvège, a déclaré dans l’interview qu'”il ne fait aucun doute qu’une guerre à part entière est une possibilité”, ajoutant qu’il était important d’éviter un conflit “qui implique plus de pays en Europe et devient un conflit à part entière”. -la guerre à part entière en Europe.”

Le Kremlin a accusé à plusieurs reprises les alliés de l’OTAN de devenir effectivement une partie au conflit en fournissant à l’Ukraine des armes, en entraînant ses troupes et en fournissant des renseignements militaires pour attaquer les forces russes.

S’adressant vendredi par liaison vidéo aux chefs de la défense et de la sécurité de plusieurs anciens pays soviétiques, le président russe Vladimir Poutine a de nouveau accusé l’Occident d’utiliser l’Ukraine comme un outil contre son pays.

“Pendant de nombreuses années, l’Occident a exploité et pompé sans vergogne ses ressources, encouragé le génocide et la terreur dans le Donbass et transformé le pays en colonie”, a-t-il déclaré. “Maintenant, il utilise cyniquement le peuple ukrainien comme chair à canon, comme bélier contre la Russie en continuant à fournir à l’Ukraine des armes et des munitions, en envoyant des mercenaires et en la poussant sur une voie suicidaire.”

Les Ukrainiens disent qu’ils se battent pour la liberté contre un envahisseur et un agresseur indésirables.

De violents combats se sont poursuivis vendredi dans l’est et le sud de l’Ukraine, principalement dans des régions que la Russie a illégalement annexées en septembre.

Le bureau présidentiel ukrainien a déclaré que cinq civils avaient été tués et 13 autres blessés par des bombardements russes au cours des dernières 24 heures.

Le gouverneur régional de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, a déclaré que les Russes pressaient une offensive sur Bakhmut avec des attaques quotidiennes, malgré de lourdes pertes.

“Vous pouvez mieux décrire ces attaques comme de la chair à canon”, a déclaré Kyrylenko dans des propos télévisés. “Ils comptent principalement sur l’infanterie et moins sur les blindés, et ils ne peuvent pas avancer.”

Dans la ville voisine de Luhansk, dans l’est de l’Ukraine, le gouverneur régional Serhiy Haidai a déclaré que l’armée ukrainienne poussait sa contre-offensive vers Kreminna et Svatove.

Il a exprimé l’espoir que l’Ukraine puisse reprendre le contrôle du Kreminna d’ici la fin de l’année, puis d’ici la fin de l’hiver dans les zones de récupération de la région qui ont été capturées par la Russie depuis le début de la guerre.

Dans le sud, le gouverneur régional de Kherson, Yaroslav Yanyshevych, a déclaré que huit civils avaient été blessés par des bombardements russes au cours des dernières 24 heures, et dans la ville de Kherson que l’Ukraine a reprise le mois dernier, un hôpital pour enfants et une morgue ont été endommagés.

Dans la région voisine de Zaporizhzhia, les forces russes ont bombardé Nikopol et Chervonohryhorivka, qui se trouvent de l’autre côté du Dniepr depuis la centrale nucléaire de Zaporizhzhia occupée par la Russie.

Le gouverneur de Zaporizhzhia, Valentyn Reznichenko, a déclaré que les bombardements russes avaient endommagé des bâtiments résidentiels et des lignes électriques.

Dans la région de Kharkiv, dans le nord-est de l’Ukraine, le gouverneur Oleh Syniehubov a déclaré que trois civils avaient été blessés par des bombardements russes, dont un est décédé plus tard.

L’écrivain d’Associated Press Jan M. Olsen à Copenhague, au Danemark, a contribué.