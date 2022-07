La guerre en Ukraine plane sur la réunion de l’ONU sur l’héritage du traité sur les armes nucléaires

Commentez cette histoire Commentaire

NATIONS UNIES – Il y avait déjà beaucoup de problèmes à aborder lorsqu’une grande réunion de l’ONU sur le traité historique de non-prolifération nucléaire devait initialement avoir lieu en 2020. Maintenant, la conférence reportée en cas de pandémie commence enfin lundi alors que la guerre de la Russie en Ukraine a ravivé les craintes d’une confrontation nucléaire et accru l’urgence d’essayer de renforcer le traité vieux de 50 ans.

“C’est un moment très, très difficile”, a déclaré Beatrice Fihn, directrice exécutive de la Campagne internationale pour l’abolition des armes nucléaires, lauréate du prix Nobel de la paix.

L’invasion de la Russie, accompagnée de références inquiétantes à son arsenal nucléaire, “est si importante pour le traité et va vraiment mettre beaucoup de pression là-dessus”, a-t-elle déclaré. “La façon dont les gouvernements réagissent à la situation va façonner la future politique nucléaire.”

La réunion de quatre semaines vise à générer un consensus sur les prochaines étapes, mais les attentes sont faibles pour un accord substantiel – le cas échéant.

Pourtant, le président suisse Ignazio Cassis, les premiers ministres Fumio Kishida du Japon et Frank Bainimarama des Fidji, et plus d’une douzaine de ministres des affaires étrangères des nations font partie des participants attendus d’au moins 116 pays, selon un responsable de l’ONU qui a parlé sous couvert d’anonymat parce que il n’était pas autorisé à parler publiquement avant la conférence.

En vigueur depuis 1970, le Traité de non-prolifération bénéficie de la plus large adhésion de tous les accords de maîtrise des armements. Quelque 191 pays l’ont rejoint.

Les nations sans armes nucléaires ont promis de ne pas en acquérir, tandis que la Grande-Bretagne, la Chine, la France, la Russie (alors l’Union soviétique) et les États-Unis, dotés d’armes nucléaires, ont convenu de négocier en vue d’éliminer un jour leurs arsenaux. Tous ont soutenu le droit de chacun de développer l’énergie nucléaire pacifique.

L’Inde et le Pakistan, qui n’ont pas signé, ont ensuite récupéré la bombe. La Corée du Nord a fait de même, qui a ratifié le pacte mais a annoncé plus tard qu’elle se retirait. Israël non signataire est soupçonné d’avoir un arsenal nucléaire mais ne le confirme ni ne le nie.

Néanmoins, le Traité de non-prolifération a été crédité de limiter le nombre de nouveaux venus nucléaires (le président américain John F. Kennedy avait autrefois prévu jusqu’à 20 nations dotées d’armes nucléaires d’ici 1975) et de servir de cadre à la coopération internationale en matière de désarmement.

Le nombre total d’armes nucléaires dans le monde a diminué de plus de 75 % par rapport au pic du milieu des années 1980, en grande partie à cause de la fin de la guerre froide entre les États-Unis et l’ex-Union soviétique. Mais les experts estiment qu’il reste environ 13 000 ogives dans le monde, la grande majorité aux États-Unis et en Russie.

Des réunions pour évaluer le fonctionnement du traité sont censées avoir lieu tous les cinq ans, mais la conférence de 2020 a été retardée à plusieurs reprises par la pandémie de coronavirus.

Les défis n’ont fait que croître entre-temps.

Lors du lancement de la guerre en Ukraine en février, le président russe Vladimir Poutine a averti que toute tentative d’ingérence entraînerait des “conséquences que vous n’avez jamais vues” et a souligné que son pays était “l’une des puissances nucléaires les plus puissantes”. Quelques jours plus tard, Poutine a ordonné que les forces nucléaires russes soient mises en état d’alerte, une décision que le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a qualifiée de “glaçante”.

“La perspective d’un conflit nucléaire, autrefois impensable, est maintenant de retour dans le domaine du possible”, a-t-il déclaré.

Les événements en Ukraine créent un choix délicat pour la conférence à venir, a déclaré Patricia Lewis, une ancienne responsable de la recherche sur le désarmement de l’ONU qui travaille actuellement au groupe de réflexion sur les affaires internationales Chatham House à Londres.

“D’une part, afin de soutenir le traité et ce qu’il représente, les gouvernements devront faire face au comportement et aux menaces de la Russie”, a-t-elle déclaré. “D’un autre côté, cela risque de diviser les membres du traité.”

Autre dynamique inconfortable : la guerre a renforcé les appréhensions de certains pays quant à l’absence d’armes nucléaires, en particulier depuis que l’Ukraine a autrefois abrité mais renoncé à un trésor de bombes nucléaires soviétiques.

Les participants à la conférence peuvent insister sur d’autres stratégies de sécurité ou souligner les coûts et les dangers de l’acquisition d’armes nucléaires, mais « il est important de ne pas être trop moralisateur », a déclaré Michael O’Hanlon du groupe de réflexion Brookings Institution à Washington.

“L’idée que nous pouvons simplement regarder d’autres pays en face et dire:” Vous êtes mieux sans la bombe “- c’est un peu un argument difficile à porter en ce moment catégoriquement”, a déclaré O’Hanlon, un chercheur principal spécialisé dans la défense et la sécurité.

L’Ukraine n’est pas le seul sujet brûlant.

Les États-Unis et la Russie n’ont plus qu’un seul traité restreignant leurs armes nucléaires et ont développé de nouvelles technologies. L’année dernière, la Grande-Bretagne a relevé un plafond auto-imposé sur ses stocks. La Chine dit qu’elle est en train de moderniser – ou, selon les États-Unis, d’étendre – le troisième plus grand arsenal nucléaire du monde.

Daryl Kimball, qui dirige l’association à but non lucratif Arms Control Association à Washington, ne se souvient pas d’une autre fois où le traité de non-prolifération a été révisé avec “tant de difficultés dans tant de domaines différents, et où nous avons vu des tensions aussi graves entre les principaux joueurs.”

L’ambassadeur américain Adam Scheinman, représentant spécial présidentiel pour la non-prolifération nucléaire, a déclaré que Washington espère un résultat “équilibré” qui “fixe des objectifs réalistes et fait progresser nos intérêts de sécurité nationaux et internationaux”.

« Vous ne pouvez avoir aucun doute que les actions de la Russie affecteront le climat de la conférence et les perspectives d’un document final convenu. D’autres problèmes difficiles peuvent également compliquer cela. Mais je suis prêt à être quelque peu optimiste », a-t-il déclaré lors d’un point de presse téléphonique.

L’Associated Press a envoyé des demandes de renseignements à la mission russe de l’ONU sur les objectifs de Moscou pour la conférence. Il n’y a pas eu de réponse immédiate.

À Pékin, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré que son pays souhaitait œuvrer à l’amélioration de la gouvernance nucléaire mondiale et au maintien de l’ordre international et qu’il “sauverait fermement les intérêts et les droits légitimes en matière de sécurité et de développement de la Chine et du monde en développement”.

Si le monde ne peut pas parler d’une seule voix, les défenseurs du désarmement affirment qu’une déclaration forte d’un grand groupe de pays pourrait envoyer un message significatif.

Ces dernières années, la frustration suscitée par le Traité de non-prolifération a catalysé un autre pacte qui interdit purement et simplement les armes nucléaires. Ratifié par plus de 60 pays, il est entré en vigueur l’année dernière, mais sans aucune nation dotée d’armes nucléaires à bord.

Lors d’une récente réunion à Vienne, les pays participants ont condamné “toutes les menaces nucléaires” et ont signé un plan de longue haleine qui comprend l’examen d’un fonds d’affectation spéciale international pour les personnes lésées par les armes nucléaires.

Fihn, dont le groupe basé à Genève a fait campagne pour le traité d’interdiction nucléaire, espère que la vigueur à Vienne servira d’inspiration – ou d’avis – aux pays pour faire des progrès lors de la conférence des Nations Unies.

“Si vous ne le faites pas ici”, a-t-elle dit, “nous continuons sans vous ailleurs.”