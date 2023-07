La guerre en Ukraine pèse sur Wimbledon alors qu’un joueur raconte la tension dans les vestiaires

Les joueurs de Wimbledon ont raconté à quel point la guerre en Ukraine pèse lourdement sur leurs esprits alors que les Russes sont à nouveau autorisés à concourir.

Après avoir été interdits en 2022, les Russes peuvent participer cette année à condition de signer des accords de neutralité. Mais Veronika Kudermetova, la joueuse russe classée deuxième, a laissé entendre que des tensions persistaient dans les vestiaires.

La joueuse de 26 ans a été interrogée sur sa relation avec les joueuses ukrainiennes après avoir battu l’Estonienne Kaia Kanepi lundi. « Je leur dis ‘salut’. Je dis bonjour’. Certains, répondent-ils; certains non », a-t-elle déclaré.

Pendant ce temps, l’Ukrainienne Elina Svitolina a raconté comment les horreurs de la guerre dans son pays lui pèsent chaque jour. « Quand je me réveille, je regarde toujours les nouvelles », a-t-elle déclaré après sa victoire sur Venus Williams lundi.

« Chaque instant que je ne suis pas sur le terrain, je vérifie comment va ma famille, comment la situation est en Ukraine, surveillant tout le temps ce qui se passe et comment moi et ma fondation, l’équipe autour de moi, comment nous pouvons aider à ce moment particulier pour certains enfants, pour ma famille, pour des amis, pour n’importe qui. C’est donc à peu près la vie que j’ai maintenant au jour le jour.

La joker de 28 ans, dont la ville natale est Odessa, a ajouté que la guerre la motive à s’entraîner et à s’améliorer. « Les gens vivent des moments horribles en Ukraine en ce moment, et pour moi, je n’ai aucune excuse pour me plaindre, car j’ai une vie incroyable », a-t-elle déclaré.

Veronika Kudermetova joue un revers contre Kaia Kanepi d’Estonie lors du match de premier tour du simple féminin le premier jour de Wimbledon. Photographie : Michael Regan/Getty Images

Svitolina a été huée alors qu’elle refusait de serrer la main de la Biélorusse Aryna Sabalenka, numéro 2 mondiale féminine et deuxième tête de série, après une défaite tendue en quart de finale à Roland-Garros en juin.

Mais l’ancienne demi-finaliste de Wimbledon, qui revenait dans les championnats après la naissance de sa fille en octobre, n’a pas voulu commenter le club permettant aux joueurs russes et biélorusses de s’affronter. « Je ressens le soutien, beaucoup de soutien de la part des gens en Angleterre, et beaucoup de gens m’expriment leur soutien ainsi qu’aux Ukrainiens », a-t-elle déclaré.

Le numéro 7 mondial russe, Andrey Rublev, a condamné l’interdiction, affirmant que Wimbledon n’avait fait de mal qu’à lui-même. « Il y avait de meilleures options pour Wimbledon, pas seulement pour interdire des joueurs », a-t-il déclaré après avoir battu l’Australien Max Purcell lundi. « Parce que, finalement, il n’y avait pas de différence. Ils n’ont fait que pire pour eux-mêmes. Si nous voulons vraiment aider ou faire ce qu’il y a de mieux pour le tennis et pour les gens, je pense qu’il y avait de meilleures options. »

Les joueurs et le personnel de soutien russes et biélorusses, en signant la déclaration de neutralité du All England Club, doivent convenir qu’ils n’exprimeront pas leur soutien à l’invasion de l’Ukraine par la Russie et ne recevront pas de financement du gouvernement russe ou d’entreprises affiliées au gouvernement pendant leur séjour en la Grande-Bretagne.

Mais Kudermetova a été critiquée pour ses liens avec la société pétrolière et gazière russe Tatneft, qui a été placée sous sanctions européennes pour avoir fourni des pneus à l’armée russe.

Interrogée à l’Open de Madrid en mai sur le port du logo de Tatneft sur sa tenue, elle a déclaré qu’elle n’avait enfreint aucune règle et qu’elle supprimerait le logo afin de concourir à Wimbledon.

L’ancien finaliste du double a également été photographié recevant un prix en décembre dernier du président de Tatneft, Rustam Minnikhanov, qui est un allié de Vladimir Poutine et fait l’objet de sanctions.

Le All England Club a déclaré: « Nous avons la confirmation écrite de tous les joueurs russes et biélorusses participant aux championnats qu’ils concourront en tant qu’athlète neutre et respecteront les principes de neutralité établis par le gouvernement britannique. »