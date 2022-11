La guerre en Ukraine offre un aperçu d’un monde de “tyrannie et de troubles”, déclare le chef du Pentagone

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a lancé samedi un avertissement sévère sur la normalisation du chantage nucléaire, le genre de chantage nucléaire que les dirigeants occidentaux ont accusé la Russie de pratiquer pendant la guerre en Europe de l’Est.

S’exprimant lors du Forum annuel sur la sécurité internationale d’Halifax, il a déclaré que la guerre de près de neuf mois en Ukraine a donné à la communauté mondiale un aperçu d’un avenir peut-être sombre où la force fait le bien.

“L’invasion de la Russie offre un aperçu d’un monde possible de tyrannie et de troubles – des troubles dans lesquels aucun d’entre nous ne veut vivre”, a déclaré Austin aux participants du forum, y compris des dirigeants politiques et militaires des États-Unis, du Canada et d’Europe.

Le Kremlin a proféré des menaces répétées – à la fois voilées et parfois spécifiques – concernant l’utilisation possible d’armes nucléaires. De nombreux dirigeants et experts y voient un moyen d’intimider les alliés occidentaux et de les empêcher de soutenir l’Ukraine.

Les autocrates, a-t-il dit, ont pris des notes – à la fois militaires et diplomatiques – sur la façon dont la guerre s’est déroulée et pourraient arracher des pages du livre de jeu du président russe Vladimir Poutine à l’avenir.

“C’est une invitation à un monde de plus en plus incertain hanté par l’ombre de la prolifération nucléaire”, a déclaré Austin.

“Parce que les autres autocrates de Poutine regardent, et ils pourraient bien conclure que l’obtention d’armes nucléaires leur donnerait leur propre permis de chasse – et cela pourrait entraîner une spirale dangereuse de prolifération nucléaire.”

Un réserviste russe nouvellement mobilisé tire un lance-grenades propulsé par fusée lors d’un exercice d’entraînement sur un champ de tir dans la région ukrainienne de Donetsk, contrôlée par la Russie, le 4 octobre. (Alexander Ermochenko/Reuters)

Aucune preuve de prolifération

Le chef du conseil militaire de l’OTAN, l’amiral Rob Bauer des Pays-Bas, a qualifié cette notion de “préoccupante”, mais n’a pas tardé à ajouter que l’alliance militaire occidentale n’a vu aucune preuve que des pays autocratiques sans armes nucléaires se précipitent pour les développer.

Il a dit qu’il semblait clair à quelles nations Austin faisait probablement référence avec son avertissement.

“Nous savons essentiellement qu’il s’agit de l’Iran. Il s’agit de la Corée du Nord”, a déclaré Bauer, qui a organisé samedi une table ronde avec des journalistes canadiens en marge du forum.

La Corée du Nord est devenue de plus en plus belliqueuse, lançant ses propres menaces de réponse “nucléaire totale” à ce qu’elle appelle l’agression américaine. Pyongyang a tiré des volées de missiles dans l’océan au large de la Corée du Sud et du Japon et a accusé Washington d’utiliser le chantage nucléaire.

Autres leçons

Plus que le cliquetis des sabres nucléaires, Bauer a déclaré que les autocrates pourraient également prendre des notes sur d’autres aspects de la guerre en Ukraine, qui a commencé le 24 février lorsqu’elle a été envahie par la Russie, afin de tirer parti de ce qu’ils veulent des pays voisins.

Il a déclaré que “l’utilisation de l’énergie et de la nourriture par la Russie pour menacer d’autres nations et la population de ces nations” a été une autre caractéristique de la guerre.

La ministre canadienne de la Défense, Anita Anand, à droite, et Austin tiennent une réunion bilatérale au Forum sur la sécurité internationale d’Halifax samedi. (Andrew Vaughan/La Presse canadienne)

Bauer faisait référence à la façon dont Moscou a tenté de creuser un fossé entre les pays européens en utilisant le gaz naturel et l’approvisionnement en énergie, ainsi qu’au blocus de l’exportation de céréales ukrainiennes – un long différend qui menaçait de famine dans certaines régions d’Afrique.

Le discours d’Austin visait à souligner pourquoi il était important d’aider l’Ukraine à chasser les forces russes et est intervenu alors que les participants au forum débattaient de la manière dont les nations occidentales restent résilientes face à la hausse des prix de l’énergie et des denrées alimentaires.

Sans le soutien occidental, l’Ukraine perdrait la guerre assez rapidement, a déclaré Bauer.

“Et si les gens pensent que cela se traduira par une baisse des prix de l’essence, et [fewer] problèmes de nourriture et de migration, alors je dirais qu’ils ont tort », a-t-il déclaré.

“Parce que si l’Ukraine perd cette guerre, il y a la prochaine en ligne, qui est la Moldavie ou la Géorgie. Les Russes ne s’arrêteront pas.”