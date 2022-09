La guerre en Ukraine ne peut pas fournir de “prétexte à un retour en arrière” lors des pourparlers sur le climat de l’ONU COP27, exhorte l’Egypte hôte | Actualité Climatique

Les crises énergétique et alimentaire alimentées par la guerre en Ukraine sont un “prétexte inacceptable pour reculer” lors des pourparlers sur le climat de la COP27 des Nations Unies, a averti le pays hôte, l’Égypte.

À un peu plus d’un mois du prochain sommet annuel, l’ambassadeur Wael Aboulmagd, représentant spécial de l’Égypte pour la COP27, a reconnu les “facteurs de complication” qui pourraient entraver les pourparlers de cette année.

Dans un message à peine voilé aux personnes impliquées dans la guerre, M. Aboulmagd a exhorté les pays à “mettre de côté les divergences politiques” lors des pourparlers de Charm el-Cheikh et à “accélérer” plutôt que de ralentir la transition vers l’énergie verte.

Le contexte géopolitique a radicalement changé depuis les pourparlers sur le climat de la COP26 à Glasgow l’année dernière, la guerre en Ukraine mettant souvent le changement climatique à l’ordre du jour.

Image:

Wael Aboulmagd, représentant spécial auprès du président de la COP27. (photo de fichier)



Les prix de l’énergie ont grimpé en flèche alors que la Russie a coupé les livraisons à l’Europe en représailles aux sanctions occidentales suite à son invasion.

Pendant ce temps, des dizaines de pays ont été frappés par des inondations dévastatrices, des incendies de forêt et des sécheresses, surchargés par le changement climatique.

Alors que la pénurie de gaz a accéléré les plans de transition vers une énergie propre dans l’Union européenne et au-delà, certains pays augmentent également la production de combustibles fossiles ou allument d’anciennes centrales au charbon.

Mais il est “grand temps” de mettre en œuvre l’accord de Paris, conclu en 2015 lors de la COP21, “dans sa totalité”, a déclaré M. Aboulmagd lors d’un point de presse.

“On voit que le [climate] la dévastation est énorme et que nous avons d’énormes lacunes en matière de réduction des émissions… d’adaptation au changement climatique et bien sûr, le déficit financier dont tout le monde est conscient”, a-t-il déclaré aux journalistes.

Les pays en développement espèrent que le tour de l’Égypte à revenu intermédiaire inférieur d’accueillir les pourparlers annuels exercera une pression sur les pays riches et pollueurs pour qu’ils obtiennent l’argent promis depuis longtemps pour les aider à faire face aux retombées de la dégradation du climat.

Les pays riches, responsables d’une quantité disproportionnée d’émissions de réchauffement climatique, manquent d’environ 16 milliards de dollars à leur objectif de canaliser 100 milliards de dollars par an d’ici 2020 vers leurs homologues les plus pauvres pour les aider à faire face au changement climatique .

L’Égypte a promis d’en faire un objectif clé pour faire avancer le débat controversé sur les réparations climatiques, les pays pauvres demandant aux pays riches de payer pour les pertes et les dommages qu’ils subissent et qui dépassent le cadre de l’adaptation.

Ce débat a été cristallisé par les inondations violentes et meurtrières de cet été au Pakistan, qui ont infligé des dégâts estimés à 10 milliards de dollars, déplacé 33 millions de personnes et tué au moins 1 300 personnes dans un pays qui a très peu contribué au réchauffement climatique.

Image:

L’Égypte accueille les pourparlers de la COP de cette année en novembre



Qui devrait payer pour une « catastrophe climatique » ? Les inondations sauvages au Pakistan relancent le débat

L’ambassadeur a déclaré que les plus durement touchés par le changement climatique sont “les pays les plus vulnérables et les moins développés économiquement en termes de PIB”.

“Le Pakistan, bien sûr, est un témoignage très triste de tout cela… Nous, en tant que présidence entrante, comprenons ce problème et nous voyons ce qui doit être fait, et c’est à mettre en œuvre”, a-t-il ajouté.

Les pourparlers sur le climat de la COP26 de l’année dernière à Glasgow ont lancé un “dialogue” sur les pertes et les dommages, mais le financement est encore presque introuvable.

Tasneem Essop, directeur exécutif du Climate Action Network, a déclaré que “tous les regards sont tournés vers la présidence égyptienne” pour mettre les besoins des personnes “en première ligne de la crise climatique au centre de l’agenda de la COP”.

Cela signifie assurer le financement climatique, en particulier pour l’adaptation et les pertes et dommages, et progresser dans l’élimination progressive de tous les combustibles fossiles, a déclaré le chef de la CAN, qui représente 1 800 groupes mondiaux sur le climat et participe aux pourparlers des Nations Unies.

La présidence égyptienne doit garantir “une COP inclusive et transparente – en commençant par l’accès à un logement abordable, des procédures de visa fluides et la participation pleine et active de la société civile”, a-t-elle déclaré, faisant allusion à préoccupations concernant les restrictions sur les manifestations et les prix exorbitants des hôtels.

M. Aboulmagd a déclaré que l’Égypte s’assurait que des hébergements bon marché dans les auberges de jeunesse étaient disponibles et accélérait le processus d’accréditation.

