La guerre en Ukraine fait rage sans qu’une fin claire soit en vue. Voici 6 façons dont cela pourrait se dérouler.

Alors que la guerre de la Russie en Ukraine se poursuit, il ne semble pas y avoir de fin claire en vue.

Un expert militaire a déclaré que Vladimir Poutine était “trop ​​​​profond” et qu’il était peu probable qu’il se retire sans succès clairs.

Voici six façons dont le conflit pourrait se dérouler et à quoi pourrait ressembler la victoire de chaque côté.

Alors que la guerre de la Russie en Ukraine se dirige vers son premier anniversaire en février, il n’y a toujours pas de fin claire au carnage en vue. Des dizaines de milliers de soldats sont morts ou mutilés, des villes entières ont été réduites à des tas de décombres tordus, il y a eu des allégations de tortures et atrocités par les occupants russes, et des millions sont devenus des réfugiés.

Alors que la Russie a occupé des pans de territoire dans le sud et l’est du pays, l’Ukraine a mené un combat plus fort que prévu et a souvent humilié les forces d’invasion du président russe Vladimir Poutine qui, sur le papier, étaient censées submerger l’Ukraine en quelques jours.

Non seulement les défenseurs ukrainiens ont repoussé une conquête totale de la Russie, mais ils ont également repris des parties du pays en lançant des contre-offensives bien organisées et audacieuses à l’est et au sud.

Cependant, malgré les défaites sur le champ de bataille, la Russie dispose toujours de capacités militaires destructrices auxquelles elle peut faire appel. Au cours des dernières semaines, il a lancé un bombardement de missiles et de drones de L’infrastructure énergétique de l’Ukraine.

Alors que la plus grande guerre en Europe depuis 1945 semble être entrée dans une phase d’attrition, le conflit pourrait se dérouler de plusieurs manières.

Cessez-le-feu

Si les combats aboutissent à une impasse, il pourrait y avoir un cessez-le-feu temporaire négocié entre la Russie et l’Ukraine, selon Seth Jones, directeur du Centre d’études stratégiques et internationales, ou SCRS, Programme de sécurité internationale.

“Ce ne serait probablement pas une fin, cependant, ce serait l’état de guerre active en déclin, au moins temporairement, et cela deviendrait quelque chose de plus proche d’un conflit gelé qui peut s’échauffer ou se refroidir en fonction de l’éventail de facteurs”, a-t-il déclaré. m’a dit.

Jones a évoqué les deux guerres tchétchènes qui ont eu lieu dans les années 1990. La Russie a négocié un cessez-le-feu en 1994, qui a mis fin à la première guerre, mais a ensuite relancé une autre guerre trois ans plus tard et a intensifié son assaut.

Dans ce scénario, la Russie pourrait espérer que les États-Unis et d’autres pays occidentaux se désintéresseraient du conflit et du soutien à l’Ukraine.

“Cela finirait par changer l’équilibre des forces en faveur de la Russie et lui permettrait de reconquérir le territoire comme elle le souhaitait idéalement en février”, a déclaré Jones.

Un accord de paix

Il est possible que la guerre se termine par un accord de paix, bien qu’un règlement soit difficile en raison des objectifs différents de la Russie et de l’Ukraine et de ce qu’ils considèrent tous deux comme leur territoire légitime.

“Je pense que Vladimir Poutine est trop impliqué en ce moment. Il a engagé beaucoup trop de capitaux politiques et militaires en ce moment pour se retirer de la guerre sans succès très clairs”, a déclaré Jones.

Jones a déclaré que même s’il n’est pas clair ce que Poutine accepterait comme un “succès”, il pourrait se contenter que la Russie prenne des parties des oblasts de Donetsk, Luhansk, Zaporijia et Kherson, qu’il pourrait alors définir comme ses objectifs.

La question la plus compliquée est de savoir à quoi l’Ukraine serait prête à renoncer dans tout accord de paix. Jones a déclaré qu’il serait presque “politiquement suicidaire” pour tout dirigeant de Kyiv de céder n’importe quel territoire ukrainien.

Victoire russe

Lorsqu’elle a commencé son invasion non provoquée de l’Ukraine, l’objectif de la Russie était de s’emparer complètement du pays.

Jones a déclaré qu’il est important de noter que l’Ukraine a déjà remporté une victoire significative en empêchant la Russie d’atteindre cet objectif.

“On peut dire que, au moins jusqu’en février 2022, la troisième armée militaire la plus puissante au monde derrière les États-Unis et les Chinois était les Russes. Ils ont donc déjà empêché une opération éclair russe de prendre la capitale, de renverser le gouvernement, et soit l’intégrer à la Russie ou établir un gouvernement fantoche”, a-t-il déclaré.

Il est peu probable maintenant que la Russie soit en mesure de renverser complètement la guerre et d’atteindre ses objectifs initiaux, mais elle pourrait accepter une “victoire” sous la forme d’un accord de paix dans lequel elle prendrait plus de territoire qu’elle n’en avait avant le début de l’invasion.

Retraite russe, victoire ukrainienne

Tant que Poutine est à la tête du pays, il est très peu probable que les forces russes se retirent entièrement, a déclaré Jones.

“En Russie, de mauvaises choses arrivent aux dirigeants qui perdent des guerres”, avait précédemment déclaré Mark Cancian, colonel de la Marine américaine à la retraite et conseiller principal du SCRS. Initié.

Mais malgré le mécontentement de l’homme fort de la Russie à la maison en raison de la montée blessés de guerre, le mobilisation partielle des réservisteset une économie endommagé par les sanctionsil semble ne montrer aucun signe de recul.

Bien que les chances qu’il soit renversé par un coup d’État soient peut-être plus élevées que jamais, les experts ont précédemment déclaré que le dirigeant russe avait fait de son régime “à l’épreuve des coups” à travers une culture de méfiance entre les agences de renseignement russes.

Cependant, une retraite russe totale pourrait être possible si Poutine devait être évincé ou mourir. Des rumeurs ont également longtemps circulé à propos de son prétendus problèmes de santébien que les experts américains du renseignement et de l’armée aient averti qu’il n’y avait pas preuve crédible qu’il est malade.

Les Ukrainiens pensent qu’une victoire pure et simple est possible. Svitlana Morenetsun journaliste ukrainien qui travaille pour le magazine d’information The Spectator au Royaume-Uni, s’est exprimé vendredi lors d’un débat intitulé «Est-il temps de faire la paix en Ukraine.”

Le plan n’est pas pour des années de bataille mais pour la défaite militaire de la Russie, a-t-elle déclaré. Elle a mis en lumière la position de Poutine récente escalade sur le “corridor céréalier” comme un exemple de la faiblesse croissante de la Russie.

Guerre de longue durée

Toutes les guerres ne se terminent pas par une nette victoire d’un côté. Une autre possibilité est que les combats continuent de faire rage sans aucun cessez-le-feu ni règlement, ce qui, selon Jones, pourrait durer des années.

Cela pourrait impliquer des forces spéciales combattant dans les deux sens sur les lignes de contact, une action de guérilla depuis l’Ukraine dans les territoires contrôlés par la Russie et un bombardement à longue portée du territoire ukrainien depuis la Russie ou la Biélorussie.

Dans sa phase actuelle, le conflit semble être devenu une guerre d’usure. Plutôt que de prendre plus de territoire, les objectifs de la Russie au stade actuel de la guerre semblent être d’affaiblir les ressources, l’économie et l’armée de l’Ukraine.

On ne sait pas quel côté serait capable de tenir plus longtemps, bien que la Russie ait subi des pertes importantes en termes de soldats et armes.

Selon le Fondation Carnegie pour la paix internationale, le nouveau général russe Sergey Surovikin prévoit de construire une ligne de défense solide dans les territoires occupés et de geler efficacement la guerre pendant l’hiver.

La Russie ne chercherait pas à lancer une nouvelle offensive à grande échelle sur le territoire ukrainien pour le moment et prendrait le temps de renforcer ses capacités de combat, a déclaré le groupe de réflexion.

Guerre nucléaire et/ou intervention de l’OTAN

Poutine a proféré à plusieurs reprises des menaces nucléaires depuis qu’il a commencé l’invasion de l’Ukraine et, en septembre, a affirmé que c’était “pas un bluff.”

Les pays occidentaux et les experts sont divisés sur le sérieux avec lequel prendre les menaces.

Jones a déclaré que l’utilisation d’armes nucléaires comportait de gros risques, en particulier si Poutine les faisait exploser dans des territoires qu’il prétendait être russes. Il y aurait également un risque de retombées nucléaires sur le territoire russe en raison de la proximité.

Si les forces russes sont confrontées à une déroute militaire à grande échelle, Poutine pourrait utiliser une arme nucléaire sur le champ de bataille, mais Jones a déclaré que les risques liés à l’utilisation d’armes nucléaires l’emporteraient probablement sur les avantages.

“Il y a beaucoup de risques à faire de ce tabou nucléaire, politiquement, diplomatiquement. Qu’est-ce que cela signifierait pour le régime de Vladimir Poutine ? Je pense que les États-Unis ont déjà communiqué avec assez de force que tous les paris sont ouverts si la Russie devait utiliser des armes nucléaires.” il a dit.

Il n’est pas clair si l’OTAN serait impliquée dans ce scénario, a déclaré Jones. Un haut responsable a précédemment déclaré qu’une frappe nucléaire russe pourrait déclencher un “réponse physique” de l’OTAN elle-même.

Cependant, Jones a déclaré que la déclaration de guerre de l’OTAN à la Russie pourrait créer une guerre majeure qui pourrait entraîner d’autres pays comme la Chine, ce qui est un résultat que l’organisation veut probablement éviter.

Pour éviter ce scénario, l’OTAN se tournerait probablement d’abord vers des sanctions accrues et soutiendrait l’Ukraine avec des armes.