La guerre en Ukraine et les problèmes transgenres ont alimenté l’augmentation des signalements de crimes haineux à Montréal, selon la police

La guerre en Ukraine et le discours récent sur les droits des transgenres ont alimenté une augmentation des plaintes pour crimes haineux, selon la police de Montréal.

L’unité des crimes haineux du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a été appelée à présenter ses travaux à la Commission de la sécurité publique de Montréal. Aucun chiffre officiel n’a été avancé lors de la réunion, car l’année 2022 est toujours en cours, a indiqué l’unité.

Marc Bellerose, qui travaille avec l’unité, le Module des incidents et crimes haineux (MICH), a déclaré que les événements mondiaux entraînent souvent des pics spécifiques de crimes et d’incidents haineux à Montréal.

Bellerose a déclaré que la réaction généralisée à l’invasion russe en Ukraine a entraîné une augmentation des signalements haineux de la part des Russes-Montréalais et des Ukrainiens-Montréalais.

La couverture médiatique récente autour des droits des transgenres – y compris les athlètes transgenres dans le sport, lors d’événements de drag et dans l’éducation – a également contribué à l’augmentation des signalements de personnes transgenres qui disent avoir été ciblées, a-t-il déclaré.

“Lorsque nous vivons des changements à grande échelle dans notre société, il est malheureusement dans la nature humaine de chercher quelqu’un à blâmer”, a-t-il déclaré. “C’est exactement ce que nous avons vu.”

Ce n’est pas la première fois que le MICH remarque la tendance. Bellerose a déclaré qu’en 2020, par exemple, il y a eu une augmentation significative des rapports des communautés d’Asie du Sud-Est et juives de la ville, qui ont été largement accusées d’avoir causé ou contribué à la pandémie de COVID-19.

Peu de temps après la fusillade de la mosquée de Québec en 2017, il y a eu un pic similaire dans les rapports des communautés arabes et musulmanes de la ville.

“Cela signifie que même si les chiffres sont relativement stables d’une année sur l’autre, ce qui se passe dans le monde et ce qui se passe dans les médias a un impact direct”, a-t-il déclaré.

Bellerose a déclaré que l’unité déployait davantage d’efforts dans la prévention, notamment en tentant d’anticiper les événements mondiaux qui conduiraient à des crimes de haine.

Cette année, par exemple, Bellerose a déclaré avoir traduit des brochures sur la façon de signaler un crime de haine en ukrainien et en russe avant même le début de l’invasion, anticipant un pic de ces groupes.

Bellerose a déclaré que quatre groupes – les résidents musulmans et arabes, la communauté noire, la communauté juive et la communauté LGBT – constituent l’essentiel des signalements haineux que le SPVM reçoit à tout moment.

Les incidents non criminels peuvent toujours être traités

Les responsables municipaux ont également interrogé le MICH sur la manière dont les crimes haineux sont traités lorsqu’ils sont signalés.

Le MICH a déclaré que les agents et les opérateurs du 911 sont formés pour toujours faire un rapport lorsque la victime identifie un incident comme un crime de haine, indépendamment de ce que l’agent pense de la situation. Le MICH reprendra alors l’enquête, a déclaré Bellerose.

Marc Bellerose, de l’unité des crimes haineux de la police de Montréal, a présenté mardi le travail de l’unité devant la Commission de la sécurité publique de Montréal. (Ville de Montréal)

Si l’événement était motivé par la haine ou lié à la haine, il est soit considéré comme un crime haineux, soit comme un incident motivé par la haine. Un crime, c’est quand une infraction au Code criminel a été commise, alors qu’un incident peut être haineux, mais n’enfreint pas la loi.

Quelqu’un disant qu’une insulte raciale serait un incident, tandis qu’une incitation à la violence ou à des graffitis serait un crime, a déclaré Bellerose. Les crimes haineux devraient augmenter à Montréal en 2022, tandis que les incidents haineux semblent avoir diminué, selon les projections du SPVM.

En cas d’incident, la police dispose de moins d’options, mais Bellerose a déclaré qu’elle pouvait toujours intervenir.

Il a dit qu’il y avait une “explosion” de commentaires haineux en ligne, par exemple. Si le contenu du message n’enfreint pas la loi, ils peuvent toujours tenter d’identifier la personne derrière le message et lui demander de venir au poste de police.

Parfois c’est un commentaire sur Internet, et on se dit : ‘vous vous rendez compte de ce que vous avez fait ? Vous vous rendez compte de l’impact ? -Marc Bellerose, SPVM

Il a déclaré que l’intervention de la police suffit souvent à dissuader les gens de continuer à diffuser des messages haineux. La grande majorité ne sont pas des récidivistes, a-t-il dit.

Avoir une trace écrite des incidents, même s’ils ne mènent pas à des accusations, peut également aider la police lorsqu’un crime se produit, car cela établit un modèle de comportement, a déclaré Bellerose.

Les délinquants non criminels peuvent également être dirigés vers un clinique de polarisation qui aborde les questions de haine et de radicalisation, a-t-il déclaré.

Manque de transparence critiqué

Alors que le MICH a présenté ses projections pour 2022, la police n’a avancé aucun chiffre officiel sur le nombre de crimes signalés, contre quelles communautés ou sur le taux de condamnation pour crimes de haine.

Fo Niemi, du Centre de recherche-action sur les relations raciales, avait demandé des informations supplémentaires lors de la présentation du MIHC, notamment des chiffres sur le nombre d’incidents signalés par quelles communautés.

Le SPVM a répondu qu’il devrait déposer une demande d’accès à l’information, un processus hautement bureaucratique qui pourrait prendre des mois.

“Nous ne savons pas exactement quel est le succès ou le résultat de [Montreal police] s’attaquer aux crimes haineux, aux incidents haineux à Montréal, parce qu’on ne sait pas et que le SPVM ne veut pas nous le dire », a-t-il dit.

CBC News a également demandé des informations sur le taux de condamnation pour les crimes haineux signalés à Montréal, et a également reçu l’ordre de déposer une demande d’accès à l’information.

Niemi a déclaré que la police devait également faire un meilleur travail pour travailler avec les communautés touchées, affirmant que moins de 10% des incidents haineux réels finissaient par être signalés à la police.

“Les gens ont peur, les gens hésitent, les gens ne font pas confiance à la police ou au système de justice pénale”, a-t-il déclaré. “Et certaines personnes ne savent tout simplement pas que ce qui leur est arrivé peut être classé comme un crime de haine.”

Il a dit que plus de collaboration – et plus de transparence – pourrait aller très loin.