La guerre en Ukraine et les attaques énergétiques russes menacent la conférence sur le climat COP27

Il s’agit de la première COP depuis que la Russie a envahi l’Ukraine en février – et la première fois que l’Ukraine a son propre pavillon à la conférence annuelle. Les délégués ukrainiens espèrent que leur présence servira non seulement de rappel brutal des coûts humains de la guerre, mais aussi des conséquences de la dépendance mondiale à l’égard des producteurs de combustibles fossiles tels que la Russie.

L’année dernière, « on nous a souvent dit de ne pas politiser [discussions]», a déclaré Alex Riabchyn, qui représente l’Ukraine à la COP depuis 2015. Cette année, cependant, des dizaines de dirigeants mondiaux ont condamné l’invasion russe. “Lorsque [attendees] voyez que vous avez le drapeau ukrainien sur votre veste, les gens viennent nous embrasser », a-t-il déclaré. “Les gens disent ‘Slava Ukraina’ et viennent dans notre pavillon juste pour serrer la main.”

La conférence coïncide également avec une période d’intense inquiétude en Europe face à la crise énergétique en cours, alors que l’hiver approche et que des millions de personnes pourraient avoir du mal à chauffer leur maison. Le mois dernier, la Russie a intensifié ses attaques contre les infrastructures énergétiques de l’Ukraine, détruisant méthodiquement les centres clés, y compris ceux qui alimentent les systèmes de chauffage du pays. La campagne de bombardements touche principalement les civils et équivaut à des crimes de guerre, ont déclaré des responsables occidentaux. Les dirigeants européens craignent également que les attaques ne provoquent une nouvelle vague de réfugiés ukrainiens.

“La guerre odieuse de Poutine en Ukraine et la hausse des prix de l’énergie dans le monde ne sont pas une raison pour ralentir le changement climatique”, a déclaré le Premier ministre britannique Rishi Sunak. “Ils sont une raison d’agir plus vite.”

Au début de cette semaine, quelque 4 millions d’Ukrainiens connaissaient des pannes d’électricité dans leurs maisons à la suite des attaques russes, dont Maxim Timchenko, PDG de DTEK, la plus grande société d’énergie d’Ukraine. Il assiste à la COP27, où il tente de rallier le soutien à des infrastructures de remplacement pour réparer les dégâts et éviter les pannes à long terme.

Olha Boiko, 26 ans, qui travaille pour l’ONG Ecoaction basée à Kiev et est coordinatrice régionale du Climate Action Network, a déclaré que les militants pour le climat ont eu du mal au début de la guerre à défendre leur cause, mais qu’ils trouvent maintenant leur voix.

“Quand un énorme empire des combustibles fossiles vous attaque et que tout ce qui y est lié est quelque chose que nous devons combattre”, a-t-elle déclaré, il devient plus facile “de prouver aux gens que dépendre des combustibles fossiles et avoir un système centralisé est dangereux non seulement parce que d’un ouragan ou quelque chose comme ça, mais aussi à cause de la guerre.