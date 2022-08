La guerre en Ukraine est toujours le problème le plus important auquel notre pays est confronté – triez-le et beaucoup de nos autres problèmes se dissolvent également

Il y a exactement six mois, les chars russes sont entrés en Ukraine.

Les Russes nous avaient assuré, ainsi qu’aux Ukrainiens – et à leur propre peuple – qu’ils n’avaient aucune intention d’envahir.

Les chars russes sont entrés en Ukraine il y a exactement six mois Crédit : Reuters

Le franc-parler président ukrainien Volodymyr Zelensky Crédit : EPA

Comme pour à peu près tout le reste, ils ont menti.

La guerre en Ukraine a longtemps fait l’actualité.

Nous étions tous remplis d’admiration pour la bravoure du peuple ukrainien et de son président au franc-parler Volodymyr Zelensky.

Nous leur avons envoyé des armes.

Nous étions ravis alors qu’ils combattaient la puissance de l’armée russe et semblaient forcer un retrait.

Zelensky s’est adressé à la Chambre des communes, nous suppliant de déclarer une zone d’exclusion aérienne au-dessus de son pays.

Il s’est également adressé au Parlement européen.

Mais depuis lors, l’Ukraine a beaucoup glissé dans la liste des choses qui nous intéressent.

Nous avons nos propres problèmes.

Notre premier ministre a été démis de ses fonctions par ses propres députés.

La crise du coût de la vie et l’inflation – toutes causées en grande partie par le contrôle du gaz par Poutine – nous ont effrayés et confrontés à des difficultés.

Peut-être que nous n’avons plus beaucoup de temps pour les Ukrainiens.

Mais nous devrions. Parce que même avec l’inflation et la crise du carburant, la guerre en Ukraine reste le problème le plus important auquel notre pays est confronté.

Si Poutine parvient à annexer le sud et l’est de ce pays, il ne s’arrêtera pas là.

La Moldavie pourrait bien être la prochaine. Et après cela, les États baltes.

Tôt ou tard, nous devrons lui faire face – comme je l’ai écrit dans ma chronique ici il y a plus d’un an.

Tout ce qui permettrait à Poutine de revendiquer une victoire pour son peuple aveuglé serait catastrophique pour l’Occident – ​​et bien sûr pour l’Ukraine.

Ce tyran doit être vaincu et il doit être vu comme vaincu.

Nous devons envoyer le message que l’intimidation ne peut pas gagner.

C’est pourquoi nous devons renouveler un peu notre intérêt pour le conflit ukrainien.

L’intimidation ne peut pas gagner

Bien que nous soyons plus durs que d’habitude, nous devons redoubler d’efforts pour envoyer plus d’aide militaire aux Ukrainiens.

Ils ont besoin des armes et de la technologie les plus récentes et, si nécessaire, de conseillers pour leur montrer comment les utiliser.

Nous devrions ignorer Poutine et ses partisans qui nous menacent d’une confrontation nucléaire.

Tout n’est que fanfaronnade et Poutine le sait.

Dans une guerre contre l’Otan, la Russie serait rayée de la surface de la terre.

Nous devons être un peu plus courageux.

Jusqu’à présent, nous nous sommes contentés d’encourager l’Ukraine depuis la ligne de touche.

Nous devrions être plus proactifs dans notre soutien et assurer la sécurité des États baltes en stationnant davantage de nos troupes dans leurs pays.

Y compris la minuscule Moldavie, qui n’est pas membre de l’OTAN.

Alors que les Russes tentent de s’emparer de Donetsk et du fondateur de Louhansk, il est maintenant temps de serrer la vis plus fort sur les Russes.

Ils ont commis atrocités sur atrocités en Ukraine.

Ils ont envahi une nation souveraine indépendante et ne doivent pas être autorisés à s’en tirer.

Celui qui remportera la course à la direction du Parti conservateur devrait placer l’Ukraine en tête de liste.

Triez l’Ukraine et vous constaterez que beaucoup de nos autres problèmes se résolvent également.

Roi de la pop, Harry ? Tu dois plaisanter

HARRY STYLES est le nouveau « King of Pop », selon le magazine américain Rolling Stone.

Cela a agacé certains fans de Michael Jackson qui pensent que la couronne reste avec leur héros.

Harry Styles est le nouveau ‘King of Pop’, selon le magazine américain Rolling Stone Crédit : Getty

Original King of Pop Michael Jackson avec des bulles de chimpanzé pour animaux de compagnie 1 crédit

Je n’ai jamais vraiment adhéré à l’adulation de Wacko Jacko.

Mais quand même, je soupçonne que Bubbles, son chimpanzé de compagnie, avait plus de talent qu’Harry.

Laissons le débat s’apaiser

Avez-vous parfois le sentiment d’être unique ?

Qu’il n’y a personne dans le pays comme toi ?

Présentateur John Pienaar 1 crédit

J’ai eu ce sentiment mardi soir lorsque j’ai écouté le débat à la direction des conservateurs sur Times Radio.

« Je suis la seule personne au pays à écouter ça », me suis-je dit.

“À ce jour, même la famille proche de Liz et Rishi a rendu l’âme.”

Inlassablement, ils chuchotaient, parlant le même vieux bs.

Pas tant le jour de la marmotte que le jour où la terre s’arrêta.

Ou peut-être ce film sur un marathon de danse, They Shoot Horses, n’est-ce pas ?

Tout cela est un peu ironique, vraiment, car le présentateur John Pienaar a probablement fait le meilleur travail de tous les intervieweurs récents.

Pienaar pour PM, alors.

La vérité est que les premières étapes de la course à la direction, lorsqu’il y avait beaucoup de candidats, n’ont pas duré assez longtemps.

Alors que ce morceau est pire que le purgatoire.

Il y a de la graisse et de la fiction

Les adolescents qui dorment moins de sept heures par nuit courent un plus grand risque d’obésité, prévient une nouvelle étude.

Donc – nos enfants devraient être minces comme des whippets, alors.

Les adolescents qui dorment moins de sept heures par nuit courent un plus grand risque d’obésité, prévient une nouvelle étude Crédit : Getty

Ma seule question est, où les scientifiques ont-ils trouvé un adolescent qui dort moins de sept heures ?

J’écris ceci à 11h.

Il y a quelques instants, j’ai crié à ma fille de 16 ans pour savoir si elle voulait une tasse de thé.

Je suis censée la réveiller « au milieu de la nuit ».

Ils sont tous comme des loirs sous Prozac.

Si elle se promène à 15 heures pour un “petit-déjeuner”, ce sera un petit miracle.

Moi pour Ed boy, Govey

TOP Tory Michael Gove a déclaré qu’il se retirait de la politique de première ligne.

Je ne blâme pas le type, franchement – mais c’est quand même dommage.

Michael Gove a déclaré qu’il se retirait de la politique de première ligne Crédit : Getty

Il était l’un des rares politiciens à saisir la vraie nature des problèmes que nous avons.

Surtout lorsqu’il était secrétaire d’État à l’Éducation.

Il n’a commis qu’une seule erreur majeure dans sa carrière politique.

Lorsqu’il a été nommé secrétaire à l’éducation, je l’ai contacté et lui ai proposé de me nommer inspecteur en chef des écoles.

Curieusement, il n’a pas fait ce que je lui ai demandé.

Une honte pour moi et, en effet, pour notre pays.

Éteignez-la

JUSTE au moment où vous pensiez que les choses ne pouvaient pas empirer, cette obsédée de la liste Z, Meghan Markle, est de retour.

Avec un podcast dans lequel elle parle à Serena Williams – tout d’elle-même, encore une fois.

À quel point elle a été courageuse dans la lutte contre les injustices bien réelles de notre monde.

Et nous donne des conseils utiles, tels que : “Parfois, la bonne décision n’est pas la plus facile.”

Non, Meghan, mais parfois ça l’est, pensai-je – en l’éteignant.

Si Carlsberg faisait des sacs malades, c’est ce dont vous auriez besoin pour ce genre de choses.

Kev n’a aucun espoir

Un type poursuit l’Agence de l’environnement pour sexisme.

Kevin Legge dit que leurs processus d’entrevue favorisent les femmes par rapport aux mecs.

Un type poursuit l’Agence de l’environnement pour sexisme alléguant que les processus d’entretien favorisent les femmes Crédit : Getty

L’Agence pour l’environnement répondra en disant : “Ouais – et alors ?”

Parce qu’il y a des formes de discrimination qui sont permises et d’autres qui ne le sont pas.

Bonne chance à M. Legge.

Mais je n’ai pas beaucoup d’espoir, franchement.

Le jour même où les enfants ont ouvert leurs enveloppes pour découvrir qu’ils avaient obtenu un nombre suffisant de notes D pour contracter un prêt de 30 000 £ pour ce cours d’études queer recherché à la Birmingham City University, il a donc été signalé que notre pays manque actuellement de personnes pour pourvoir 160 000 emplois bien rémunérés et extrêmement utiles en ingénierie.

Puis-je suggérer, comme je l’ai fait la semaine dernière, que nous nous trompons d’équilibre?