La guerre en Ukraine entre dans une nouvelle phase. Biden doit repenser la position américaine | Stéphane Wertheim

SFaisant des efforts pour éviter une fermeture du gouvernement, le Congrès américain a refusé la semaine dernière d’approuver un nouveau programme d’aide de 6 milliards de dollars pour l’Ukraine. Près de la moitié des Républicains à la Chambre des Représentants ont également voté en faveur retirer l’argent de l’Ukraine d’un projet de loi de dépenses militaires incontournable. La révolte républicaine survient alors que la contre-offensive ukrainienne, lancée cet été, a donné des résultats médiocres. La Russie a effectivement gagné plus de territoire au cours de cette année civile que l’Ukraine, malgré l’immense quantité d’armes avancées que les États-Unis et l’Europe ont fournies aux forces ukrainiennes.

Ensemble, ces deux évolutions marquent une nouvelle phase de la guerre qui appelle une nouvelle réflexion. Le soutien politique du plus grand bailleur de fonds international de l’Ukraine, les États-Unis, n’est plus assuré à court terme, encore moins si Donald Trump revient au pouvoir lors des élections de l’année prochaine.

Pour Joe Biden, l’heure est au choix. Son administration et ses alliés seront tentés de redoubler d’efforts sur l’approche qu’ils ont adoptée ces derniers temps : présenter la guerre en termes quasi existentiels, jurer d’armer Kiev. »aussi longtemps qu’il faudra» et fustiger les opposants en les qualifiant d’extrémistes indifférents au sort de l’Ukraine et imprudents à l’égard de la sécurité nationale américaine. (En effet, certains dirigeants démocrates de la Chambre n’ont pas tardé à tourner en dérision ce qu’ils ont surnommé le «caucus pro-Poutine» et «Les petits assistants de Poutine».)

Mais cette approche a atteint ses limites. En l’absence de progrès sur le champ de bataille, l’armée ukrainienne n’a pas fait une percée Depuis l’automne dernier, des demandes toujours plus véhémentes pour une aide toujours plus importante, distribuée indéfiniment et quelles que soient les circonstances, donnent à la guerre un aspect potentiellement interminable et infructueux. Le problème n’est pas que les arguments en faveur de l’aide à l’Ukraine manquent de passion ou que les sceptiques ont été traités avec trop de gentillesse. C’est que les objectifs actuels pourraient être irréalisables, comme l’admet pratiquement le mantra de Biden « aussi longtemps qu’il le faudra ». Et si la mission n’est pas accomplie, alors les arguments en faveur d’une restriction de l’aide commencent à ressembler à la logique qui a conduit Biden lui-même à ordonner à l’armée américaine de se retirer d’Afghanistan en 2021 : il vaut peut-être mieux accepter des pertes douloureuses que de subir des pertes plus lourdes.

Heureusement, l’Ukraine n’est pas l’Afghanistan. L’effort de guerre de Kiev reste viable, bien plus que ne l’était celui du gouvernement de Kaboul, soutenu par l’Occident. Pourtant, pour conserver le soutien des Américains, Biden doit proposer une meilleure stratégie, en commençant par des objectifs plus définis et réalisables qui inspirent confiance.

Avant tout, il ne peut plus s’en remettre aux objectifs territoriaux adoptés par le gouvernement ukrainien. Kiev cherche actuellement à restaurer les frontières ukrainiennes de 1991, une perspective peu probable qui impliquerait de reprendre la Crimée, dont la Russie s’est emparée en 2014, qui abrite une base navale clé et qui pourrait revêtir suffisamment d’importance pour que Vladimir Poutine emploie des armes nucléaires dans une défense de dernier recours. Biden devrait indiquer clairement que les États-Unis continueront d’empêcher la Russie de conquérir l’Ukraine et d’éteindre son indépendance souveraine, mais que la reconquête du territoire doit être plus lourdement mise en balance avec les contraintes de ressources, les coûts humains et les risques d’escalade.

L’administration Biden devrait poursuivre la fin de la guerre avec autant de vigueur qu’elle arme l’Ukraine.

La préservation de la souveraineté de l’Ukraine est importante : les États-Unis aident la victime d’une agression flagrante (tragiquement soulignée par la frappe de missile russe à Kharkiv jeudi qui a coûté la vie à 51 personnes), maintiennent les forces russes à l’écart du territoire de l’OTAN, défendent le droit international et montrent aux envahisseurs potentiels que le crime ne paie pas. Dans le même temps, Biden doit noter qu’aucun de ces objectifs n’exige que les États-Unis soutiennent une tentative ukrainienne de libérer la Crimée. L’Ukraine ne doit pas non plus nécessairement récupérer, avant un cessez-le-feu ou un règlement, chaque centimètre de territoire qu’elle a perdu depuis février 2022. Un tel résultat, si tant est qu’il soit militairement réalisable, entraînerait d’immenses coûts en vies humaines et en trésors. L’administration Biden ne s’est engagée sur aucun résultat territorial particulier, mais elle n’a pas non plus exclu les options maximalistes. Il serait sage de commencer à le faire.

En outre, l’administration Biden devrait poursuivre la fin de la guerre – par des mesures diplomatiques pour relancer les pourparlers – avec autant de vigueur qu’elle arme l’Ukraine. Pour l’instant, ni Kiev ni Moscou ne sont disposés à arrêter les combats, mais les conditions ne seront peut-être jamais réunies à moins que les parties ne communiquent à l’avance avec l’encouragement et la participation des États-Unis. La diplomatie prend du temps pour réussir, comme le démontre la richesse de l’expérience acquise lors de l’armistice a mis fin à la guerre de Corée à l’accord nucléaire avec l’Iran. Les États-Unis sont les seuls à pouvoir rassembler les parties. Il lui reste encore à essayer sérieusement. Même si cet effort ne produirait presque certainement pas de résultats rapides et spectaculaires, il montrerait que Biden souhaite sérieusement mettre un terme au conflit et fait tout son possible pour éviter le conflit. risques d’escalade et coûts financiers d’une longue guerre.

Enfin, Biden devrait souligner le des engagements substantiels de l’aide apportée par les alliés européens des États-Unis, et les appelle à donner davantage à l’Ukraine et à prendre plus largement la tête de la défense européenne. Les enjeux de ce conflit sont plus grands pour les Européens que pour les Américains, et la prudence exige que les gouvernements européens anticipent l’éventualité d’un tarissement du soutien américain. Lorsque Biden appelle au contraire à aider l’Ukraine au motif que « nous sommes la nation indispensable au monde », comme il l’a fait, récemment répété, il laisse entendre que les États-Unis devraient supporter presque n’importe quel fardeau et devraient continuer à le supporter à perpétuité. Il est préférable, sur le plan politique, de faire pression sur les États européens pour qu’ils assument la responsabilité de défendre leur propre région tandis que les États-Unis répondent aux besoins intérieurs et à la sécurité en Asie.

Ironiquement, cette approche ressemble à celle adoptée par la Maison Blanche au cours des premiers mois de la guerre, lorsque les responsables parlaient d’infliger à la Russie un «échec stratégique» plutôt qu’une défaite territoriale totale, et envisageait le conflit se terminant par une règlement négocié. Depuis lors, le discours officiel s’est intensifié et le soutien interne s’est accru. érodé. Même si l’aide à l’Ukraine allait devenir de plus en plus controversée au fil du temps, le retour à des objectifs plus réalisables ferait une différence politique.

De nombreux Républicains qui ont récemment voté contre le dernier plan d’aide ont voté en faveur des précédents. Ils pourraient être disposés à aider à nouveau l’Ukraine. Même les 29 membres du Congrès qui ont juré de s’opposer à une aide supplémentaire dans un contexte lettre ouverte le mois dernier, l’accent a été mis sur les failles de la stratégie américaine. Plutôt que de remettre en question l’opportunité du succès ukrainien, ils ont rechigné devant « un engagement illimité à soutenir la guerre en Ukraine de nature indéterminée, basé sur une stratégie qui n’est pas claire, pour atteindre un objectif qui n’a pas encore été articulé au public ou à l’opinion publique ». Congrès ».

Biden devrait répondre à ces préoccupations. Il ne fera pas disparaître la partisanerie, mais il peut isoler les critiques partisans de ceux qui sont fondés sur des principes et placer l’effort de guerre sur une base durable. Rien ne pourrait être plus dangereux pour l’Ukraine que de permettre aux opposants catégoriques de l’aide de ressembler au moindre de deux extrêmes et aux gardiens des meilleurs intérêts américains.