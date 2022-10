La guerre en Ukraine domine l’agenda de la politique étrangère de l’Occident – mais la Chine reste la «plus grande menace à long terme» pour la sécurité | Adam Boulton | Nouvelles du monde

L’invasion brutale et illégale de l’Ukraine par la Russie, déchirant l’ordre international accepté, domine à juste titre l’agenda immédiat de la politique étrangère des dirigeants occidentaux.

Il est cependant frappant de voir à quelle vitesse leurs discussions se tournent vers l’identification d’un autre pays – la République populaire de Chine – comme la “plus grande menace à long terme pour notre sécurité économique et nationale”.

Avec ces mots, le directeur américain du FBI, Christopher Wray, a souscrit à une analyse de Ken McCallum, le directeur du MI5.

McCallum a déclaré que la Chine représente “le défi le plus révolutionnaire auquel nous sommes confrontés”. Il a récemment été soutenu par rares commentaires publics des chefs des deux autres agences de renseignement britanniques, le GCHQ et le MI6.

L’accent est mis sur la Chine cette semaine car le congrès quinquennal du Parti communiste chinois (PCC) s’ouvre à Pékin le mardi 18 octobre.

Ce qui est en fait le 20e Congrès national du PCC devrait approuver un troisième mandat de cinq ans sans précédent pour Xi Jinping en tant que secrétaire général du parti, le président de facto de la Chine.

Il n’y aura pas de répit dans sa politique dure de concurrence avec les démocraties occidentales.

Malgré de légères réserves exprimées par la Chine depuis l’invasion de l’Ukraine, Poutine et Xi ont déclaré “une amitié sans limites” entre leurs deux pays peu avant l’attaque.

Cela a été largement considéré comme le feu vert de Pékin à Moscou pour déclencher la guerre en Europe.

Les politiciens occidentaux réajustent rapidement leurs politiques en réponse aux mesures prises par les dirigeants chinois et russes.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





3:27

Dans son deuxième reportage de Taïwan, Cordelia Lynch visite les îles Kinmen, situées à quelques kilomètres seulement des côtes chinoises.



Les espoirs que la coopération économique pourrait bénéficier à la fois à l’Est et à l’Ouest sont remplacés par les craintes que l’agression chinoise n’entraîne la concurrence, la confrontation et, potentiellement, le conflit.

L’humeur des députés britanniques s’est résumée cette semaine à l’élection du nouveau président de la commission mixte des affaires étrangères de la Chambre des communes pour remplacer le faucon chinois Tom Tugendhat, qui est entré au gouvernement en tant que ministre de la sécurité.

Tugendhat est l’un des cinq députés sanctionnés par la Chine pour leurs critiques. Un autre est Nusrat Ghani, qui a été franc sur les Ouïghours. Elle a également rejoint le gouvernement en tant que ministre de la science et de l’investissement dans la sécurité, deux intérêts clés pour la Chine.

Au contraire, la nouvelle présidente Alicia Kearns, la députée conservatrice de Rutland et Melton, a été plus franche que son prédécesseur.

Au moment de la visite de haut niveau sur l’île contestée de Taiwan cet été par Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Mme Kearns a eu une prise de bec sur Twitter avec des responsables du gouvernement chinois.

Elle a réfuté avec force leurs affirmations selon lesquelles Taïwan devrait faire partie du tweet “Une Chine” : “Sauf que l’histoire montre clairement que Taïwan n’est pas une partie inséparable du territoire ou de l’histoire chinoise.

“En 1683, l’empereur Kangxi a déclaré que” Taiwan est en dehors de notre empire et sans grande conséquence “. Ce n’est qu’en 1943 et, plus encore, en 1949 que le PCC a commencé à le revendiquer.”

Lire la suite:

La guerre avec la Chine “n’est absolument pas une option”

Taïwan : dans la ligne de mire

Les forces américaines “défendraient Taiwan” face à l’invasion chinoise

Le Comité prévoit un voyage de style Pelosi à Taïwan cette année, lorsque les députés britanniques exprimeront leur solidarité avec le maintien de l’indépendance et de la démocratie avec l’île.

Au Congrès, Xi devrait qualifier Taiwan de “zone administrative spéciale” comme Hong Kong et Macao, laissant entendre à tort qu’elle est déjà sous le contrôle de Pékin.

Pendant ce temps, le président Biden a mis fin à l’ambiguïté soigneusement étudiée en répondant “oui” lorsqu’on lui a demandé si les États-Unis réagiraient militairement si la Chine attaquait Taiwan.

Tirant apparemment les leçons du manque relatif de préparation de l’Ukraine contre une attaque, les États-Unis aident déjà Taïwan à stocker des armes.

L’administration Biden vient d’approuver son sixième paquet d’armes pour Taïwan d’une valeur de 1,1 milliard de dollars, y compris des missiles anti-navires Harpoon.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:32

Des navires de guerre américains naviguent dans le détroit de Taiwan



Quelle est la position du Royaume-Uni sur la Chine ?

Dans son précédent poste de ministre des Affaires étrangères, la nouvelle Première ministre britannique Liz Truss a durci la position diplomatique britannique envers la Chine.

Elle a qualifié le pays de “menace” et a critiqué l’Organisation mondiale du commerce pour être “trop ​​indulgente” à son égard.

Elle était partie au nouveau pacte de sécurité AUKUS pour contrer l’expansionnisme chinois, qui a été amèrement dénoncé par la Chine comme ayant “sapé la paix et la sécurité régionales”.

Truss semble tirer le rideau final sur “l’âge d’or” salué par David Cameron et George Osborne.

Sous leur direction complaisante, la Grande-Bretagne aspirait à être le “meilleur partenaire au monde” de la Chine pour le commerce et l’investissement et a défié les États-Unis en participant à la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures.

Xi a même été honoré d’une visite d’État en Grande-Bretagne en 2014.

Les relations entre les deux pays se sont détériorées depuis lors, malgré les tentatives de certains de continuer à mettre l’accent sur l’argent.

Theresa May a refusé de signer un pacte d’investissement avec la Chine et a bloqué les investissements chinois dans une centrale nucléaire et des télécoms.

En tant que Premier ministre, Boris Johnson a fait volte-face sur l’implication de Huawei dans la 5G, annulant d’abord l’interdiction de mai, puis la rétablissant, après l’épidémie de COVID.

Le nouveau secrétaire aux affaires, Jacob Rees-Mogg, est actuellement confronté à une tâche délicate, équilibrant son enthousiasme pour le libre-échange avec la sécurité nationale pour décider du sort d’un fabricant de semi-conducteurs révolutionnaire basé au Pays de Galles.

Son département BEIS a “appelé” le projet de vente de Newport Wafer Fab après l’acquisition de sa société mère par la société chinoise Wingtech.

Liz Truss a nommé deux ministres au ministère des Affaires étrangères pour travailler sur la Chine.

Lord Zach Goldsmith continuera d’exiger que la Chine honore ses engagements en matière d’environnement. Son adjoint à la Chambre des communes, le député Jesse Norman, s’inquiète de l’équilibre entre le commerce et la sécurité nationale et avertit que l’initiative chinoise “Belt and Road aid” enferme les nations pauvres dans un nœud coulant d’endettement.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:57

Certains civils à Taïwan se préparent à prendre les armes et suivent une formation aux premiers secours.



D’autres pays sont également déchirés par la Chine

Le Royaume-Uni n’est pas le seul pays déchiré par ses relations avec la Chine. Le chancelier allemand relativement nouveau du SPD, Olaf Scholz, prévoit de copier son prédécesseur démocrate-chrétien, Angela Merkel, en emmenant un avion chargé de chefs d’entreprise allemands lors d’un voyage commercial en Chine le mois prochain, qui comprendra des réunions avec Xi.

Les Chinois tiennent à célébrer 50 ans de relations diplomatiques “gagnant-gagnant” avec l’Allemagne, qui se sont ouvertes après la visite du président américain Richard Nixon en Chine en 1972.

Les Verts, les partenaires juniors de la coalition de Scholz, sont beaucoup plus méfiants à l’égard de la Chine, tout comme les autres pays de l’UE.

Annalena Baerbock, co-dirigeante des Verts et ministre allemande des Affaires étrangères, fait face à une session délicate la semaine prochaine lorsque les ministres des Affaires étrangères de l’UE se réuniront à Luxembourg pour discuter de la Chine.

Cliquez pour vous abonner au Sky News Daily partout où vous obtenez vos podcasts

Josep Borell, le chef de la politique étrangère de l’UE, a récemment affirmé que la Chine est “notre rival systémique… les Chinois essaient d’expliquer au monde que leur système est meilleur que le nôtre. Parce que, eh bien, peut-être que vous n’allez pas choisir votre chef de gouvernement, mais vous aurez de la nourriture, du chauffage et des services sociaux ».

Il y a une résistance en Chine au gouvernement par Xi et le PCC. Helen-Ann Smith, correspondante de Sky pour l’Asie repéré une bannière affiché brièvement par des manifestants disant : « Renverser le dictateur et voleur du pays, Xi Jinping ».

Mais personne ne doute que Xi consolidera sa position au sein du Comité permanent du Politburo, faisant de lui le président à vie de la Chine. Il a déjà 69 ans et l’âge habituel de la retraite du Politburo est de 68 ans.

Le Dr Ju Jie du groupe de réflexion sur les affaires étrangères Chatham House, basé à Londres, a déclaré : « Le PCC cherche à créer un environnement extérieur stable pour favoriser son développement économique national.

La question pour l’Occident est de savoir dans quelle mesure “la création de cet environnement” endommagera notre mode de vie et celui des autres dans le monde.