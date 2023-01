La guerre en Ukraine devrait « durer un certain temps », prévient le secrétaire d’État américain Antony Blinken | Nouvelles du monde

La guerre de la Russie en Ukraine est susceptible de « durer un certain temps » et le moment est venu d’augmenter l’aide militaire, a déclaré le secrétaire d’État américain.

Antony Blinken a déclaré que les combats « féroces » se poursuivent le long du front oriental de l’Ukraine – mais les partenaires occidentaux sont déterminés à « s’assurer que les Ukrainiens ont ce dont ils ont besoin pour récupérer ce qu’ils ont perdu et faire face à l’agression russe ».

Apparaissant lors d’une conférence de presse à Washington DC aux côtés de James Cleverly, le ministre britannique des Affaires étrangères, M. Blinken a également averti que la Russie continuerait “d’utiliser l’énergie pour essayer de punir les pays soutenant l’Ukraine”.

“Je prévois que cela va malheureusement durer un certain temps”, a déclaré M. Blinken.

“Mais nous sommes déterminés ensemble… à faire en sorte que les Ukrainiens aient ce dont ils ont besoin pour récupérer ce qu’ils ont perdu et faire face à l’agression russe. Cela n’a pas changé.”

M. Cleverly s’est rendu à Washington pour des entretiens sur la guerre et s’est entretenu aux côtés de M. Blinken dans le but d’encourager les dirigeants occidentaux à renforcer leur soutien.

Pointant vers le Royaume-Uni expédition de 14 réservoirs à l’Ukraine, M. Cleverly a déclaré qu’il était important de fournir “le bon équipement au bon moment” afin que Kyiv puisse s’engager dans le type de combat nécessaire.

M. Blinken a salué la décision du Royaume-Uni de fournir à l’Ukraine les chars de combat principaux Challenger 2 de l’armée britannique.

Le secrétaire d’État américain a indiqué que les États-Unis feraient des annonces dans les prochains jours, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin devant organiser des pourparlers avec des alliés clés à Ramstein en Allemagne plus tard cette semaine.

“Nous avons continuellement fourni ce dont l’Ukraine a besoin et nous le faisons d’une manière qui garantit que nous sommes réactifs à ce qui se passe réellement sur le champ de bataille et que nous projetons où cela pourrait aller”, a-t-il déclaré.

“Nous sommes déterminés à faire en sorte que l’Ukraine ait ce dont elle a besoin pour réussir sur le champ de bataille.”

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé quelque 300 chars de combat occidentaux modernes pour permettre à ses forces de prendre l’offensive contre l’agresseur russe.

En pratique, cela signifie probablement des chars Abrams américains et des Leopard 2 allemands – ou une combinaison des deux – qui sont potentiellement disponibles en bien plus grand nombre que le Challenger 2.

M. Cleverly, qui est à Washington pour exhorter les Américains à aller “plus loin et plus vite” dans leur soutien à l’Ukraine, a salué les efforts américains à ce jour, soulignant qu’il s’agissait du plus grand fournisseur d’assistance – à la fois militaire et économique – à l’Ukraine.

Il a déclaré que les États-Unis et le Royaume-Uni avaient travaillé “main dans la main” – avec d’autres alliés – depuis le début du conflit pour s’assurer que l’Ukraine avait le soutien dont elle avait besoin.

“Jamais de mémoire d’homme la Russie n’a été plus isolée et l’Alliance atlantique plus unie”, a-t-il déclaré.

“Si Poutine croyait que le monde succomberait à la fatigue de l’Ukraine et perdrait la volonté de résister à ses ambitions, c’était encore une fois une autre erreur de jugement colossale de sa part.”