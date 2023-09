La guerre en Ukraine devrait bloquer le consensus au G20 alors que Trudeau se rend en Asie

Le premier ministre Justin Trudeau se rend cette semaine à deux sommets internationaux pour promouvoir un commerce accru et des liens plus étroits avec certaines parties de l’Asie – des objectifs qui risquent d’être éclipsés par la guerre de la Russie contre l’Ukraine.

Trudeau et la ministre du Commerce international Mary Ng participeront au sommet de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) à Jakarta, en Indonésie, les 5 et 6 septembre. Ils seront à New Delhi, en Inde, du 9 au 10 septembre pour le sommet du G20, avec une escale à Singapour les 7 et 8 septembre pour chasser de nouveaux investissements étrangers.

La plupart des sommets internationaux se terminent par un communiqué conjoint décrivant les objectifs et les mesures convenus par tous les pays membres. Le G20 de l’année dernière, organisé par l’Indonésie, a réussi à parvenir à un consensus sur un certain nombre de questions mondiales et a même inclus un texte sur l’Ukraine.

Alors que l’assemblée du G20 reste divisée sur la guerre en Ukraine et d’autres questions brûlantes, telles que le changement climatique, les experts n’ont pas beaucoup d’espoir d’un résultat similaire cette année.

Trudeau, le président américain Joe Biden et le premier ministre britannique Rishi Sunak, de gauche à droite, assistent à une réunion d’urgence des dirigeants au sommet du G20 à Nusa Dua, Bali, Indonésie, le 16 novembre 2022. (Léon Neal/Pool/Associated Press)

« Obtenir une déclaration commune cette année au G20 sera encore plus difficile que la dernière fois », a déclaré un haut responsable du gouvernement qui n’était pas autorisé à s’exprimer publiquement sur la question.

Paul Samson, président du Centre pour l’innovation en matière de gouvernance internationale (CIGI), a déclaré qu’il doutait également que le G20 puisse s’entendre sur un communiqué cette fois-ci.

Samson, qui a coprésidé pendant de nombreuses années un groupe de travail du G20 sur l’économie mondiale, a souligné les sommets ministériels des derniers mois qui se sont terminés par ce que l’on appelle des « documents finaux » et des résumés décrivant les positions de chaque gouvernement sur diverses questions.

« C’est dommage parce que… vous perdez la réforme multilatérale [on issues] comme le changement climatique », a-t-il déclaré. « Ce genre de choses sur lesquelles il aurait pu y avoir un accord entre toutes les parties, est mis de côté en raison du désaccord sur ces autres domaines. »

Il s’agit du premier G20 depuis une initiative récente de la Chine visant à élargir les BRICS – un groupe composé du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud qui se considère comme un contrepoids au G7 au sein du G20. L’Argentine, l’Égypte, l’Éthiopie, l’Iran, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont été invités à les rejoindre.

Bien qu’un consensus au G20 semble peu probable, le Canada espère progresser au sommet de l’ASEAN vers la conclusion d’un accord commercial avec l’Indonésie et la région dans son ensemble.

« Nous sommes conscients des critiques faites au Canada en tant qu’ami parfois qui apparaît puis disparaît », a déclaré le haut responsable gouvernemental. « Pas plus. »

Le responsable a déclaré que puisque le Canada est désormais officiellement un partenaire stratégique de l’ASEAN, « nous reviendrons chaque année ».

Attirer l’attention de l’Asie du Sud-Est

La priorité du Canada lors du sommet de l’ASEAN est de s’assurer que les dirigeants de l’Asie du Sud-Est considèrent ce pays comme un candidat de choix pour les relations commerciales, ont déclaré des responsables gouvernementaux. Au moins un ministre canadien a plaisanté en disant que les dirigeants internationaux ne se réveillent pas en pensant au Canada.

« Cela n’est peut-être nulle part plus vrai qu’en Asie du Sud-Est, qui est géographiquement très éloignée du Canada », a déclaré Jeff Nankivell, président et chef de la direction de la Fondation Asie-Pacifique du Canada.

« Ces sommets sont une occasion importante d’attirer l’attention des dirigeants de la région. »

Nankivell a déclaré que le Canada s’intéresse à l’Asie du Sud-Est en raison de son potentiel d’exportation agroalimentaire – la région connaît de graves problèmes de sécurité alimentaire, aggravés par la guerre en Ukraine – tandis que la région s’intéresse au Canada en tant que fournisseur de services et de biens de technologies propres. .

Trudeau arrive pour une cérémonie de signature avec le premier ministre de Singapour, Lee Hsien Loong, à Singapour le 14 novembre 2018. (Adrian Wyld/La Presse Canadienne)

Après l’Indonésie, le premier ministre fera un arrêt rapide à Singapour pour une réunion bilatérale avec le premier ministre Lee Hsien Loong afin de promouvoir les opportunités d’investissement au Canada.

« Il n’y a pas de centre mondial plus important pour la finance et les affaires dans cette région que Singapour », a déclaré le haut responsable du gouvernement.

Tout cela est motivé par la stratégie indo-pacifique du Canada, vieille d’un an. C’est pourquoi le nouvel envoyé spécial du Canada pour l’Indo-Pacifique, l’ambassadeur au Japon Ian McKay, fera partie de la délégation en Indonésie et à Singapour.

Mais le G20 de New Delhi, avec sa géopolitique complexe et tendue, risque d’éclipser ces étapes précédentes.

L’Inde au milieu

L’Inde, pays hôte, qui est à la fois membre des BRICS et pays ayant des liens étroits avec l’Occident, devrait rechercher un terrain d’entente et défendre les intérêts des pays en développement, notamment en matière de changement climatique et d’insécurité alimentaire.

Cela impliquera de faire pression sur les pays développés comme le Canada pour qu’ils finissent par verser les 100 milliards de dollars qu’ils ont promis pour aider les pays en développement à atténuer les effets du changement climatique.

Les discussions sur l’insécurité alimentaire seront plus délicates puisqu’elles ramèneront inévitablement à la guerre en Ukraine, en particulier au refus de la Russie de renouveler l’accord qui permettait à l’Ukraine de continuer à exporter des céréales depuis son port de la mer Noire.

REGARDER | Zelensky appelle le monde à « tenir tête » à la Russie : Zelensky appelle le « G19 » à tenir tête à la Russie Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a utilisé à plusieurs reprises le chiffre 19 dans son discours vidéo aux dirigeants du monde lors du sommet du G20 à Bali, les exhortant à condamner la Russie pour son invasion de l’Ukraine.

Et contrairement au sommet du G20 de l’année dernière à Bali, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy n’a pas été invité à comparaître par vidéo lors de celui-ci.

Le consensus de groupe étant moins probable, les réunions individuelles entre pays deviennent plus importantes. Le Canada recherche des rencontres bilatérales avec la Corée du Sud et le Japon, deux pays qui pourraient se tourner vers le Canada en tant que fournisseur fiable de technologies propres. L’Australie figure également sur la liste des pays prioritaires du Canada pour les négociations en marge du G20.

Le premier ministre Trudeau aura probablement un « moment » au G20 avec le premier ministre indien Narendra Modi, a déclaré le responsable du gouvernement – ​​soit par le biais d’une réunion bilatérale formelle, soit par ce qu’on appelle un « retrait ».

Le Premier ministre indien Narendra Modi, à droite, rencontre Trudeau lors de la cérémonie d’ouverture du Sommet des Nations Unies sur le climat COP26, à Glasgow, le 1er novembre 2021. (Alberto Pezzali/Associated Press)

Les relations entre les deux pays se sont détériorées au cours de la dernière année, en partie à cause du soutien exprimé par Trudeau aux agriculteurs protestataires en Inde et aux inquiétudes exprimées par l’Inde concernant les sympathisants des Canadiens envers le mouvement séparatiste sikh.

Mais l’Inde – le pays le plus peuplé du monde et l’économie à la croissance la plus rapide du G20 – est un allié et un partenaire important. Le Canada est en pourparlers avec l’Inde pour négocier un accord de libre-échange limité. Le Canada a demandé une pause dans ces négociations au cours du mois dernier. Les responsables ont simplement déclaré qu’ils souhaitaient faire le point sur l’état des négociations commerciales.

Et les experts affirment que Trudeau souhaite probablement que cette visite se déroule mieux que son dernier voyage en Inde en 2018 – lorsqu’il a été mis au pilori pour son choix de tenues et que sa femme a été photographiée aux côtés d’un extrémiste sikh condamné.

L’impact de ce sommet du G20 pourrait être compromis par l’absence prévue du président chinois Xi Jinping. Le Premier ministre Li Qiang sera probablement présent à sa place.

Le président russe Vladimir Poutine n’est pas présent non plus ; il fait face à un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale de La Haye, qui l’accuse d’avoir supervisé l’enlèvement d’enfants ukrainiens. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov sera présent à la place, comme il l’a fait en 2022.

« Le fait que nous nous réunissions tous nous rappelle que nous pensons que ce forum mondial est utile », a déclaré le haut responsable gouvernemental.

« Que chacun d’entre nous sorte des rivalités régionales et fasse ce qui est bon pour nous tous, tel est le potentiel du G20. »