La guerre en Ukraine continue de ralentir la croissance mondiale, selon un nouveau rapport

La hausse de l’inflation et le ralentissement de la croissance sont le lourd tribut que l’économie mondiale paie pour la guerre de la Russie en Ukraine, a déclaré mardi l’Organisation de coopération et de développement économiques.

L’inflation record, alimentée par la plus grande crise énergétique depuis les années 1970, crée des difficultés financières pour des millions de personnes, a déclaré l’organisation basée à Paris dans un nouveau rapport. Les gouvernements et les décideurs politiques doivent faire de leur priorité absolue la réduction de l’inflation, tout en protégeant les ménages et les entreprises avec des dépenses ciblées, a ajouté l’OCDE.

« Faire passer l’économie de la situation actuelle à une reprise durable sera difficile », a déclaré Mathias Cormann, secrétaire général de l’OCDE, lors d’une conférence de presse. “Les risques restent orientés à la baisse et l’activité économique pourrait s’avérer encore plus faible si les prix de l’énergie augmentent encore ou si des perturbations énergétiques affectent les marchés du gaz et de l’électricité en Europe et en Asie”, a-t-il déclaré.

“La fin de la guerre et une paix juste pour l’Ukraine seraient le moyen le plus efficace d’influer sur les perspectives économiques”, a ajouté M. Cormann. “Mais jusqu’à ce que cela se produise, les gouvernements devraient déployer des mesures pour une reprise plus forte et durable.”