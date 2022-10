La guerre en Ukraine à un tournant avec une escalade rapide du conflit

En un peu plus d’un mois, la guerre en Ukraine est passée brusquement d’une bataille d’artillerie exténuante et en grande partie statique qui devrait durer jusqu’à l’hiver, à un conflit à plusieurs niveaux qui s’intensifie rapidement et qui a défié les stratégies des États-Unis, de l’Ukraine et de la Russie. Le lancement par la Russie de frappes massives contre des infrastructures civiles lundi dans près d’une douzaine de villes ukrainiennes éloignées des lignes de front a provoqué choc et indignation. Les frappes, que le secrétaire d’État Antony Blinken a qualifiées de “vagues après vagues de missiles”, ont frappé “des terrains de jeux pour enfants et des parcs publics”, ont fait au moins 14 morts et près de 100 blessés, et coupé l’électricité et l’eau dans une grande partie du pays.

“En lançant des attaques de missiles sur des civils dormant chez eux ou en se précipitant vers des enfants allant à l’école, la Russie a prouvé une fois de plus qu’elle est un État terroriste qu’il faut dissuader de la manière la plus énergique possible”, a déclaré l’ambassadeur ukrainien aux Nations Unies, Sergiy Kyslytsya. ouverture d’une session de l’Assemblée générale prévue avant l’assaut pour promouvoir la condamnation mondiale de Moscou.

La Russie frappe Kyiv et des villes à travers l’Ukraine après l’attaque du pont de Crimée

Les attentats étaient les derniers de nombreux événements vertigineux – des victoires ukrainiennes sur le terrain à la menace d’utilisation d’armes nucléaires par le président russe Vladimir Poutine – qui ont changé la nature et le rythme de la guerre ces dernières semaines et ont soulevé des questions quant à savoir si les États-Unis Les États et leurs partenaires devront peut-être aller au-delà du concept d’aider l’Ukraine à se défendre, et plutôt faciliter avec plus de force une victoire ukrainienne.

Jusqu’à présent, l’effort d’approvisionnement américain a été délibéré et axé sur les processus dans les types d’armes qu’il fournit et la vitesse à laquelle il les fournit, afin de ne pas saper sa priorité absolue d’éviter un affrontement direct entre la Russie et l’Occident. Cette stratégie fera probablement partie de l’ordre du jour de la réunion d’urgence de mardi des dirigeants du G7 et d’une réunion des ministres de la Défense de l’OTAN plus tard dans la semaine.

Les responsables américains continuent d’exprimer leur prudence face aux mouvements précipités. “Les tournants de la guerre sont généralement des points de danger”, a déclaré un haut responsable de l’administration Biden, l’un des nombreux responsables américains et ukrainiens qui ont parlé sous couvert d’anonymat pour discuter des délibérations politiques. “Vous ne pouvez pas prédire ce qui se passe au coin de la rue.”

Les dirigeants russes ont cité leur propre tournant. Viktor Bondarev, chef de la commission des affaires étrangères de la chambre haute du Parlement russe, a écrit lundi dans un article de Telegram que les grèves marquaient le début d’une “nouvelle phase” de ce que le Kremlin appelle sa “opération militaire spéciale” en Ukraine, avec une action plus “résolue” à venir.

Poutine, s’adressant lundi matin à son conseil de sécurité, a déclaré que les attaques étaient des représailles à ce qu’il a appelé le “terrorisme” ukrainien, y compris l’explosion ce week-end du pont stratégique de Crimée qui est une voie logistique cruciale pour les forces d’occupation russes dans le sud de l’Ukraine.

La destruction du pont, dont l’Ukraine n’a revendiqué qu’indirectement la responsabilité, est intervenue après un flux constant de gains ukrainiens qui ont soutenu à la fois Kyiv et ses partisans occidentaux. Dans une contre-offensive surprise commencée début septembre, les forces ukrainiennes ont repris plus de 1 000 milles carrés de territoire occupé par la Russie dans le nord-est, suivies d’autres gains dans le sud.

Le pont des rêves de Poutine explose en flammes

Les victoires ukrainiennes, ainsi que les rapports persistants de soldats russes mal équipés et au moral bas qui ont fui l’assaut, abandonnant leur équipement et laissant derrière eux leurs morts, ont suscité des critiques publiques sur la conduite de la guerre depuis l’intérieur de la Russie, y compris de la part de certains hauts conseillers de Poutine. En quelques jours, Poutine avait appelé à la mobilisation militaire de jusqu’à 300 000 civils pour renforcer ses forces défaillantes. L’humiliation a été aggravée par une mise en œuvre chaotique et la fuite de centaines de milliers d’hommes en âge de servir à travers les frontières voisines.

Dans ce qui a été largement interprété comme une référence aux armes nucléaires, Poutine a menacé d’utiliser « tous les moyens disponibles » pour défendre le territoire occupé par la Russie, alors même qu’il s’apprêtait à annexer quatre régions ukrainiennes. “Je tiens à vous rappeler que notre pays dispose également de divers moyens de destruction… et lorsque l’intégrité territoriale de notre pays est menacée, pour protéger la Russie et notre peuple, nous utiliserons certainement tous les moyens à notre disposition”, a-t-il déclaré le 1er septembre. 21. “Ce n’est pas un bluff.”

La mobilisation et les menaces nucléaires, a déclaré le haut responsable de l’administration, étaient « des signes de deux choses : Poutine sait à quel point il va mal. … C’était un point d’interrogation avant.

“Deuxièmement, c’est définitivement un signe qu’il double. Que nous ne sommes pas près de la fin, et pas près des négociations. Ces réalités ne réconfortent personne ici », a déclaré le responsable.

L’hiver approche en Ukraine – et une bataille d’endurance vous attend

Rose Gottemoeller, ancienne haut fonctionnaire du Département d’État pour les questions de contrôle des armements et de non-prolifération, et ancienne secrétaire générale adjointe de l’OTAN, a déclaré : « L’utilisation des armes nucléaires est une impasse. Il montre l’échec final de [Putin’s] politique s’il est en quelque sorte poussé dans ce coin », a déclaré Gottemoeller. “C’est le dernier coup de dés”, pensant que “d’une manière ou d’une autre… tout le monde paniquera et tous leurs partisans forceront les Ukrainiens à demander la paix… Je ne vois pas cela se produire”.

“Je pense que nous devons prendre ces menaces très, très au sérieux”, a-t-elle déclaré.

Avec les frappes de lundi à l’intérieur de l’Ukraine, Poutine essayait clairement de reprendre l’initiative, mais aussi de renforcer l’image d’une stratégie et d’un leadership unifiés. Dans ses remarques au conseil de sécurité, rapportées par les médias russes, il a déclaré que l’attaque au missile avait été conçue et recommandée par son “ministère de la Défense, conformément au plan de l’état-major russe”. Il a fait référence en particulier au rôle du ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, dont l’absence de la vue publique ces derniers jours avait conduit à des spéculations selon lesquelles il avait été limogé.

Pour sa part, l’Ukraine a longtemps combiné sa profonde gratitude pour l’aide occidentale en matière d’armement avec des demandes pour une livraison accrue de fournitures plus nombreuses et plus sophistiquées. La contre-offensive au sol a entraîné des appels pour que les chars de combat se déplacent en territoire contesté, ce que les États-Unis et leurs alliés ont été réticents à envoyer. Cette semaine, Kyiv a accordé une nouvelle urgence aux systèmes sophistiqués de défense aérienne.

Un responsable ukrainien, se référant à une liste fournie par le commandement militaire supérieur, a déclaré que les éléments prioritaires de l’Ukraine comprennent le système de missiles sol-air Patriot, les missiles MIM-23 Hawk, les drones d’attaque et le NASAMS (National Advance Surface-to-Air Missile Systems) comme ainsi que les systèmes de défense aérienne israéliens.

Les appels de l’Ukraine ont trouvé un nouvel écho dans certains quartiers de Washington après les attentats de lundi, les hauts responsables démocrates, en particulier, exigeant que Biden agisse plus rapidement pour approvisionner l’Ukraine. “Je suis horrifié par l’escalade dépravée et désespérée de la Russie contre les infrastructures civiles à travers l’Ukraine – y compris à Kyiv”, a déclaré le président de la commission sénatoriale des relations étrangères, Robert Menendez (DN.J.), dans un communiqué. “Je m’engage à utiliser tous les moyens à ma disposition pour accélérer le soutien au peuple ukrainien et affamer la machine de guerre russe.”

La représentante Elissa Slotkin (D-Mich.), ancienne haut fonctionnaire de la CIA et du Pentagone, a tweeté que le besoin de défense aérienne « est urgent compte tenu de l’ampleur de ces attaques. La mise à disposition de ces systèmes est une étape défensive – et non escalade – et nos amis européens doivent se joindre à nous pour fournir aux Ukrainiens ce dont ils ont besoin.

Mais il y avait peu de signes initiaux que l’administration ait l’intention de modifier le processus d’approbation relativement long par lequel elle décide quelles armes envoyer à l’Ukraine, et quand. Le processus comprend une analyse américaine, basée sur ses propres rapports sur les conditions sur le champ de bataille, sur ce dont l’Ukraine a besoin, a déclaré un haut responsable américain de la défense, et “deuxièmement, avons-nous ce genre de choses?”

« Troisièmement, savent-ils déjà comment l’utiliser ? Si non, quel est notre plan pour les former ? Quatrièmement, comment vont-ils maintenir le matériel ? Gardez-le dans le champ? Le maintenir ? Répare le? Pièces de rechange? … Si nous ne pouvons pas faire ces choses, qui parmi nos alliés et partenaires peut le faire ? dit le responsable de la défense.

Une fois ces questions répondues, la demande et la recommandation sont examinées pour les commentaires et les préoccupations des autres ministères avec des actions dans la décision avant de se rendre à la Maison Blanche, où le président Biden prend une décision finale.

Lorsque la décision est prise, la livraison peut être effectuée en quelques jours pour les équipements provenant des stocks de défense américains, des mois si une formation approfondie à l’utilisation et à la maintenance est nécessaire, ou des années si des éléments particuliers doivent être fabriqués. Par exemple, Biden a approuvé l’envoi du système de défense aérienne NASAMS au début de l’été, et les responsables de la défense ont déclaré que deux seront expédiés cet automne, une fois que les systèmes seront prêts et que la formation sera terminée.

Six NASAMS supplémentaires, annoncés par le Pentagone fin août, prendront des années à fabriquer. Les systèmes Patriot sont déjà rares au sein de l’OTAN et voyagent généralement avec leurs propres équipes opérationnelles américaines ou OTAN – un engagement que l’Occident est peu susceptible de prendre.

Israël, dont le Premier ministre a condamné lundi pour la première fois la Russie pour les attaques de missiles, a ses propres relations compliquées avec Moscou.

“Nous comprenons certainement que nous sommes à un point d’inflexion potentiel ici dans la guerre, à de nombreux niveaux”, a déclaré le haut responsable de l’administration Biden. “Cette pensée est intégrée dans [our] la prise de décision. … L’Ukraine a certainement fait mieux et a été plus agressive récemment, et Poutine ressent la chaleur sur le champ de bataille, chez lui et à l’étranger. Il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un ensemble de conditions différent.

“Mais nous pensons que ces changements sur le champ de bataille et en Russie n’ont fait que valider encore plus notre processus de prise de décision”, a déclaré le responsable.