La guerre en Ukraine, à travers les yeux des documentaristes du pays

Alisa Kovalenko se tient dans un cinéma de Toronto après la projection de son documentaire, Nous ne nous évanouirons pas. Elle est entourée de membres du public qui tendent la main pour lui serrer la main, beaucoup disant simplement: « Merci. »

Le documentaire du cinéaste de 35 ans fait partie du Made in Ukraine série au festival annuel Hot Docs, qui se termine dimanche à Toronto.

Nous ne nous évanouirons pas raconte l’histoire de cinq adolescents ukrainiens, à l’aube de l’âge adulte, vivant dans la région orientale du Donbass avant l’invasion russe de 2022, où ils rêvent de leur avenir et s’entraînent pour ce qu’ils appellent « un trek d’aventure thérapeutique » dans l’Himalaya, financé par une athlète vedette ukrainienne.

Le documentaire capture intimement les ménages intergénérationnels des adolescents, leurs nombreux chats de compagnie et leurs passe-temps. Un garçon répare une vieille moto. Une fille aime peindre. Un autre garçon compose de la musique pop. Ils passent leurs étés à nager dans la rivière, à s’allonger dans les hautes herbes et à se promener dans la campagne.

La cinéaste ukrainienne Alisa Kovalenko, a passé quatre mois dans un bataillon de volontaires, à partir de février 2022. (Soumis par Alisa Kovalenko) Le titre du documentaire est tiré d’une chanson écrite par le musicien en herbe, Ruslan. Il s’agit d’espérer laisser une trace dans le monde.

« J’ai trouvé leur quotidien encore plus intéressant [than the trek]; comment même dans ce monde déprimant et gris, ils ont réussi à s’amuser et à profiter de la vie, à faire des rêves et à illuminer toute cette obscurité avec leurs rêves », a déclaré Kovalenko au public de Hot Docs.

Puis vint l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie en février 2022.

Les rêves des adolescents ont été mis en attente; certaines de leurs maisons et villages ont été détruits.

« Je me sentais tellement impuissant et inutile en tant que cinéaste », a déclaré Kovalenko. « Alors j’ai senti que je ne pouvais plus filmer.… J’ai décidé d’aider les protagonistes à être évacués de la zone de guerre. J’ai rejoint l’armée et je suis allé combattre. Je suis devenu soldat. »

Elle est revenue à la suite de montage cinq mois plus tard.

« Je n’ai pas pu regarder le premier montage sans larmes, car trois des protagonistes étaient alors sous occupation russe à Zolote… et nous ne savions pas comment les aider », a déclaré Kovalenko.

« Et toute cette réalité que j’avais filmée était maintenant si précieuse. C’était comme une capsule temporelle. C’est comme une partie du monde qui n’existe plus. »

Tous les documentaires présentés dans la série Made in Ukraine — 10 au total — racontent les histoires d’une année de guerre et peuvent être visionnés en ligne au Canada jusqu’au 9 mai. (Le programme « Made in » de Hot Docs se concentre sur un pays différent chacun année.)

Certains des cinéastes ukrainiens avec des documentaires présentés au Hot Docs Festival à Toronto cette année. (Jennifer Clibbon/CBC)

Mais Myrocia Watamaniuk, programmatrice internationale senior chez Hot Docs qui a organisé la série, dit que tous ne sont pas des « films de guerre ».

« Il existe une telle diversité d’approches pour raconter les histoires des Ukrainiens en ce moment », a-t-elle déclaré. « Voilà à quel point la scène documentaire est dynamique en Ukraine.

« La guerre n’a pas empêché la réalisation de films, mais a en fait motivé les cinéastes à élargir encore leur éventail créatif pour faire connaître la vérité sur le terrain. »

Myrocia Watamaniuk est programmatrice internationale senior au Hot Docs Festival. Elle a organisé la série « Made in Ukraine » de cette année. (Soumis par Myrocia Watamaniuk)

Le cinéaste Mstyslav Chernov a présenté son documentaire, 20 jours à Marioupol, au festival sous une standing ovation. C’est un journaliste vidéo pour l’Associated Press qui a séjourné dans la ville portuaire orientale de Marioupol pour faire la chronique de son siège par l’armée russe. Il est tombé en Russie en mai dernier.

« C’est le documentaire le plus graphique que j’ai vu au cours de mes 21 années de programmation de films documentaires, sans conteste », a déclaré Watamaniuk.

Ce doit être ce graphique, ont expliqué elle et Chernov, car c’est la vérité sur ce qui s’est passé.

« Il faut voir toute la brutalité pour apprécier le fait que les médias russes ont projeté les mêmes images en temps réel, mais ont affirmé qu’il s’agissait tous d’acteurs, de fausses nouvelles », a déclaré Watamaniuk.

Mstyslav Chernov est le réalisateur de 20 jours à Marioupol. Le documentaire relate ses 20 jours pendant le siège de Marioupol par la Russie, lorsqu’il y était en tant que journaliste vidéo pour l’Associated Press. (Festival Hot Docs via l’Associated Press)

Mais aussi présenté était Invités de Kharkiv (réalisatrice Halyna Lavrinets), un portrait parfois drôle de personnes évacuées de la deuxième plus grande ville d’Ukraine vers une ferme familiale où elles sont souvent plus ennuyeuses qu’utiles – trop paresseuses pour aider à creuser des pommes de terre et elles se plaignent beaucoup.

Anna Palenchuk est la productrice de Donbass euro, un film sur la présence historique des Européens dans le Donbass. Elle a quitté Kiev pour Toronto il y a huit mois, accompagnée de ses trois enfants.

« Mon film, Donbass euro, a été filmé avant la guerre », a-t-elle déclaré dans une interview. « Presque toutes les villes du film sont maintenant détruites. Mes personnages sont maintenant des réfugiés et des personnes déplacées. »

De nombreux documentaires de la série ont été réalisés à la sauvette, a-t-elle ajouté, sans financement immédiat.

« La Russie a déjà détruit la plupart des lieux de ces films », a déclaré Watamaniuk. « Ces films prouvent donc que les films, la culture, sont des preuves ; la culture est la preuve de l’expérience humaine et doit être traitée comme telle. »

Des vêtements en lambeaux et des maisons détruites sont montrés dans une scène du film When Spring Came to Bucha, un documentaire sur les habitants reconstruisant et nettoyant leur ville après l’occupation russe. (Hot Docs Festival via Mila Teshaieva)

Un autre film, Quand le printemps est venu à Bucha, est centré sur la ville à la périphérie de Kiev qui a été occupée par les troupes russes pendant plusieurs semaines peu après le début de la guerre. Lorsque ces forces se sont retirées, une traînée de mort et de destruction a été laissée derrière.

Par nécessité, la réalisatrice Mila Teshaieva a travaillé sur son film sans aucune pré-production.

« Elle s’est lancée dans le tournage quand elle a réalisé qu’elle était témoin oculaire d’un meurtre de masse », a déclaré Palenchuk.

Selon Palenchuk, tous les documentaires de la série montrent « à quel point les cinéastes ukrainiens sont courageux ».

« Comment ils peuvent raconter des histoires dans des situations vraiment difficiles – avec des pannes de courant, avec des bombardements », a-t-elle déclaré. « C’est notre façon de combattre la Russie, de continuer à faire des films. »

Jeanne Dovyhch ne s’est pas rendue à Toronto pour le festival, mais fait également partie de la communauté restreinte des documentaristes ukrainiens. Son dernier film, Paix pour Nina, est déjà en post-production. Il s’agit du combat d’une mère pour la justice après que son fils a été torturé et tué en captivité à Donetsk sous occupation russe, en 2015.

Zhanna (Jeanne) Maksymenko-Dovhych est une cinéaste ukrainienne vivant à Kiev. Son film, Peace For Nina, sur une mère ukrainienne demandant justice pour le meurtre de son fils dans la région occupée du Donbass en 2015, est actuellement en post-production. (Soumis par Zhanna Maksymenko-Dovhych)

Aujourd’hui, de nombreux cinéastes ukrainiens ne filment rien, a-t-elle déclaré dans une interview par e-mail depuis Kiev, « mais se battent les armes à la main ».

Elle a noté qu’à la fin de l’année dernière, un éditeur qu’elle connaissait, Viktor Onysko, avait été tué ; il était devenu commandant de compagnie pendant la guerre.

« L’armée ukrainienne est une armée composée principalement de civils qui sont allés défendre l’Ukraine contre la destruction », a-t-elle déclaré. « Non seulement des militants professionnels meurent, mais aussi d’anciens journalistes, des acteurs de cinéma et de théâtre, des enseignants, des scientifiques, des hommes d’affaires… Le coût de cette guerre est terrible. »

Malgré la poursuite du conflit, tous les réalisateurs ukrainiens présentés dans la série Hot Docs disent qu’ils resteront en Ukraine. Et Palenchuk dit que cela l’inclura aussi un jour.

« C’est mon rêve de retourner en Ukraine », a-t-elle déclaré. « C’est le plus beau pays, avec de belles personnes. »