La guerre en Ukraine a été un désastre pour la Russie – et rien ne suggère un changement de cap en 2023

La saison des fêtes est une période d’introspection, même en temps de guerre.

À une époque censée être synonyme de paix sur Terre et de bonne volonté pour tous, de nombreux observateurs de la Russie se demandent à quel point Moscou sera introspectif au cours des prochaines semaines – à quel point les dirigeants russes sont prêts à envisager la catastrophe qu’ils se sont déchaînés en lançant il y a près d’un an des hostilités majeures avec l’Ukraine.

Les récents commentaires du président russe Vladimir Poutine suggèrent qu’il est conscient que la guerre qu’il a déclenchée sera longue. Mais rien de ce qu’il a dit à ce jour n’indique qu’une réinitialisation complète est en vue en 2023, a déclaré Leigh Sarty, un ancien diplomate et expert de l’Europe de l’Est, maintenant professeur auxiliaire à l’Université Carleton d’Ottawa.

Il a dit qu’il était sage d’être sceptique quant à toute affirmation selon laquelle Poutine et ses conseillers “réfléchissent et réalisent à quel point… ils ont mal fait et à quel point ils sont en deçà de leurs aspirations initiales”.

Sarty a déclaré qu’il croyait que c’était dans le caractère russe de traverser l’adversité, quel qu’en soit le prix, et qu'”ils vont s’accroupir et faire tout ce qu’il faut pour réaliser quelque chose qu’ils peuvent appeler la victoire”.

Ce genre d’esprit sanglant était une caractéristique de la guerre en 2022 et pourrait devenir une caractéristique du conflit en 2023, a déclaré Sarty, qui a fait deux séjours à l’ambassade du Canada à Moscou.

Avec ses retraites de Kyiv, Kharkiv et Kherson, a-t-il dit, l’armée russe a fait preuve d’une conscience tactique.

Depuis lors, les Russes sont passés à une stratégie consistant à maintenir la ligne au sol tout en martelant les villes et les infrastructures ukrainiennes par le haut avec une campagne brutale de frappes de missiles et de drones. Ce changement “sauvage”, a déclaré Sarty, montre que Moscou est capable de s’adapter – mais c’est toujours une pièce de théâtre d’un vieux livre de jeu, un écho des tactiques russes d’aplatissement des villes et de massacre de civils en Tchétchénie et en Syrie.

Un immeuble d’appartements endommagé par des bombardements russes dans le quartier de Saltivka à Kharkiv, en Ukraine, le 22 décembre. (Evgeny Maloletka/Associated Press)

Si quelqu’un réfléchit cette saison à Moscou sur la sagesse de l’invasion de Poutine, ce seront probablement les représentants du gouvernement russe, les technocrates et les chefs d’entreprise qui s’inquiètent des dommages que la guerre a causés à l’économie et au tissu politique et social du pays.

Sarty a déclaré qu’il voyait des lueurs de prise de conscience de la gravité de la situation parmi les dirigeants russes, associées à des tentatives cosmétiques de les aborder par le biais de messages politiques.

Le média russe indépendant The Moscow Times a rapporté à la mi-décembre que le Kremlin avait demandé aux gouverneurs régionaux de proposer un programme de nouvelles et d’événements «positifs» auxquels Poutine pourrait participer.

Le président russe Vladimir Poutine assiste à la campagne caritative nationale de l’arbre des souhaits du Nouvel An au Manezh Central Exhibition Hall à Moscou le 22 décembre. (Valeriy Sharifulin, Spoutnik, photo de la piscine du Kremlin via l’Associated Press)

Et le 17 décembre, le président russe a été photographié avec le chef d’état-major général des forces armées russes, le général Valery Gerasimov, le ministre de la Défense, le général Sergei Shoigu et le général Sergei Surovikin, le commandant du groupe de forces interarmées opérant en Ukraine.

Il s’agissait d’une tentative de montrer Poutine et ses chefs militaires unis, unis et résolus, selon des analystes de l’Institut pour l’étude de la guerre, basé à Washington, qui produit un résumé quotidien des événements importants du conflit.

La stratégie globale de Moscou pour une longue guerre serait de creuser un fossé entre l’Ukraine et les pays occidentaux en la soutenant avec des armes et de l’argent.

Jusqu’à présent, les pays de l’OTAN sont restés tout aussi résolus et sont restés sur la même longueur d’onde. Le récent voyage du président ukrainien Volodomyr Zelenskyy à Washington pour prononcer un discours devant le Congrès américain a été un signal majeur d’unité et de soutien soutenu.

REGARDER | Volodomyr Zelenskyy est accueilli en héros à Washington, DC : Zelenskyy se rend à Washington et prononce un discours passionné devant le Congrès américain Dans ce que certains appellent une visite historique à Washington, le président ukrainien Volodomyr Zelenskyy a rencontré le président américain Joe Biden pour renforcer le soutien à la bataille de son pays contre la Russie et a prononcé un discours passionné devant le Congrès américain.

Matthew Schmidt, un expert d’Europe de l’Est à l’Université de New Haven, Connecticut, a déclaré que les enjeux politiques pour le président américain Joe Biden avaient été augmentés par le voyage – car cela signifie que les États-Unis ne peuvent pas permettre à l’Ukraine de tomber.

“L’Amérique est à fond maintenant et une perte ukrainienne serait dévastatrice pour la sécurité américaine maintenant, car les 30 prochaines années de la politique américaine dans la région dépendront de manière critique de notre relation avec Kyiv”, a déclaré Schmidt.

La grande question que les dirigeants des capitales alliées se poseront cette saison des fêtes est de savoir si l’Europe restera résolue pendant le long et froid hiver et jusqu’en 2023 face à une inflation élevée, aux bouleversements du marché de l’énergie et aux chaînes d’approvisionnement perturbées.

Mais avec le produit intérieur brut de la Russie sur le point de diminuer de 5 %, l’autre question brûlante est de savoir qui va clignoter en premier : l’Occident ou la Russie.

“C’est la question à six milliards de dollars, n’est-ce pas?” a déclaré l’ancienne ambassadrice du Canada auprès de l’OTAN, Kerry Buck. Le peuple russe a l’habitude de supporter une énorme quantité de douleur et de difficultés, qui a été renforcée par les horreurs vécues par les Russes ordinaires pendant la Seconde Guerre mondiale.

Un cadet militaire se tient devant un panneau d’affichage faisant la promotion du service militaire contractuel à Saint-Pétersbourg le 5 octobre. (Olga Maltseva/AFP/Getty Images)

Mais « l’opération militaire spéciale » en Ukraine (comme le Kremlin insiste pour l’appeler) n’est pas véritablement une guerre de survie nationale. C’est une guerre de choix.

« Le problème est que ce n’est pas une guerre concentrée. Ce n’est pas une menace aiguë pour les Russes », a déclaré Buck, faisant valoir un point qui a été mis en évidence par la vue de centaines de milliers d’hommes en âge de conscription fuyant le pays lorsque la conscription limitée a été annoncée.

Le président du Conseil de sécurité nationale russe, l’ancien président Dmitri Medvedev, a tenté de semer la discorde entre les alliés de l’OTAN à la mi-décembre en publiant une liste de ce qu’il a décrit comme des cibles militaires légitimes – qui comprenait “les forces armées d’autres pays qui sont officiellement entrées la guerre » en Ukraine.

Medvedev a demandé de manière rhétorique si l’aide militaire occidentale à l’Ukraine avait transformé les pays donateurs en co-belligérants, faisant des membres de l’OTAN des cibles militaires légitimes.

Des cadets du ministère russe des situations d’urgence se tiennent sous la forme de la lettre V, qui est devenue un symbole de l’armée russe, lors d’une célébration de la Journée de l’unité nationale à Moscou le 4 novembre. (Viktor Berezkin/Associated Press)

Le lieutenant-général à la retraite de l’armée américaine Ben Hodges a déclaré que les chances que la Russie entraîne délibérément l’OTAN dans la guerre restent assez minces.

“Si la Russie ne peut pas vaincre l’Ukraine, la dernière chose qu’elle souhaite est d’entrer dans un conflit total avec l’Alliance”, a-t-il déclaré à CBC News.

Malgré les rumeurs persistantes d’une offensive hivernale – qui pourrait ou non impliquer le voisin du nord de l’Ukraine, la Biélorussie – Hodges a déclaré qu’il ne voyait pas Moscou remporter une victoire claire sur le terrain en raison de la manière décousue dont son armée avait mené la campagne.

Il ne voit pas non plus de signes indiquant que les Russes ont appris quoi que ce soit de l’expérience.

“Je ne pense pas qu’il y ait eu un seul jour depuis le 24 février où les Russes ont mené une opération conjointe”, a déclaré Hodges. « La flotte de la mer Noire, ils font leur propre truc. Le [Russian] L’Air Force semble faire son truc qui n’est pas lié aux opérations au sol.

“Heureusement, ils ne semblent pas plus près de résoudre ce problème qu’ils ne l’étaient il y a 10 mois.”

Au-delà de la coordination, Hodges a déclaré qu’il doutait que la Russie puisse rassembler une force suffisamment importante pour une poussée hivernale, une « avec une réelle capacité de combat, en raison de la logistique requise. Ils n’ont pas de personnel pour entraîner ces nouveaux soldats nouvellement mobilisés.

Les Russes ne sont pas des gens stupides, a déclaré Hodges, mais il reste quelque peu mystifié par le manque apparent de réflexion à Moscou.

“Toute personne sérieuse devrait être en mesure de voir que cela a été une catastrophe”, a-t-il déclaré.