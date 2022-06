La guerre en Ukraine a atteint un moment charnière

Washington

CNN

—



L’armée ukrainienne brûle des munitions de l’ère soviétique qui correspondent à des systèmes plus anciens alors que le pays supplie l’Occident d’envoyer plus d’armes lourdes et que la Russie accumule un avantage d’artillerie significatif autour de deux villes stratégiquement importantes dans l’est de l’Ukraine.

Les responsables des services de renseignement et militaires occidentaux pensent que la guerre de la Russie en Ukraine est à un stade critique qui pourrait déterminer l’issue à long terme du conflit, selon plusieurs sources familières avec les services de renseignement américains et occidentaux.

Ce moment charnière pourrait également forcer une décision difficile pour les gouvernements occidentaux, qui ont jusqu’à présent offert un soutien à l’Ukraine à un coût sans cesse croissant pour leurs propres économies et leurs stocks nationaux d’armes.

Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin est sur le point de diriger un groupe de travail de près de 50 pays pour discuter de la crise mercredi, alors que les États-Unis s’attendent à d’autres annonces de paquets d’armes et d’équipements pour l’Ukraine, selon un haut responsable américain de la défense. Les responsables ukrainiens ont exprimé leur frustration face au fait que ces munitions vitales semblent s’infiltrer dans le combat au coup par coup – et ont fait craindre que l’engagement occidental ne s’assouplisse à un moment décisif.

« Je pense que vous êtes sur le point d’en arriver au point où l’un ou l’autre sera couronné de succès », a déclaré un haut responsable de l’OTAN. « Soit les Russes atteindront Sloviansk et Kramatorsk, soit les Ukrainiens les arrêteront ici. Et si les Ukrainiens sont capables de tenir la ligne ici, face à ce nombre de forces, cela comptera.

Les responsables occidentaux surveillent de près trois scénarios possibles qui, selon eux, pourraient se dérouler :

La Russie pourrait continuer à faire des gains supplémentaires dans deux provinces orientales clés. Ou les lignes de bataille pourraient se durcir dans une impasse qui s’éternise pendant des mois ou des années, entraînant d’énormes pertes des deux côtés et une crise lente qui continuera à peser sur l’économie mondiale.

Ensuite, il y a ce que les responsables considèrent comme la possibilité la moins probable : la Russie pourrait redéfinir ses objectifs de guerre, annoncer qu’elle a remporté la victoire et tenter de mettre un terme aux combats. Pour l’instant, ce scénario semble être un peu plus qu’un vœu pieux, selon des sources.

Si la Russie est capable de consolider certains de ses gains à l’est, les responsables américains craignent de plus en plus que le président russe Vladimir Poutine puisse éventuellement utiliser ce territoire comme base de départ pour pénétrer plus avant en Ukraine.

« Je suis sûr que si l’Ukraine n’est pas assez forte, elle ira plus loin », a prévenu mardi le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans le but d’exhorter l’Occident à envoyer plus d’armes plus rapidement. « Nous leur avons montré notre force. Et il est important que cette force soit également démontrée avec nous par nos partenaires occidentaux également.

L’aide militaire occidentale, a-t-il dit, « doit venir plus vite » si les alliés de l’Ukraine veulent contrecarrer les ambitions territoriales de la Russie.

Les responsables occidentaux pensent généralement que la Russie est dans une position plus favorable à l’est, basée uniquement sur la masse. Pourtant, « les progrès russes ne sont pas gagnés d’avance », a déclaré un haut responsable de l’administration Biden.

Alors que les lignes de front du conflit se sont installées dans une guerre d’usure construite autour de tirs d’artillerie en va-et-vient, les deux parties ont subi d’énormes pertes et sont maintenant confrontées à des pénuries potentielles de main-d’œuvre. La Russie a également subi des pertes allant jusqu’à un tiers de ses forces terrestres, et les responsables du renseignement américain ont déclaré publiquement que la Russie aura du mal à réaliser des gains sérieux sans une mobilisation complète, une décision politiquement dangereuse que Poutine n’a jusqu’à présent pas voulu faire. .

Pour l’instant, les combats sont centrés sur deux villes sœurs situées de part et d’autre de la rivière Seversky Donets, Sievierodonetsk et Lysychansk. Les combattants ukrainiens sont presque complètement encerclés à Sievierodonetsk.

Même si les analystes occidentaux pensent que l’Ukraine a de meilleures chances de défendre Lysychansk, qui se trouve sur un terrain élevé, il y a déjà des signes troublants que la Russie tente de couper les lignes d’approvisionnement de la ville en avançant depuis le sud-est.

« À bien des égards, le sort de notre Donbass se décide » autour de ces deux villes, a déclaré Zelensky la semaine dernière.

Les responsables américains insistent sur le fait que les armes occidentales continuent d’affluer vers les lignes de front du combat. Mais les rapports locaux sur les pénuries d’armes – et les appels frustrés des responsables ukrainiens en première ligne – ont soulevé des questions sur l’efficacité du fonctionnement des lignes d’approvisionnement. L’Ukraine a mendié non seulement pour l’artillerie lourde, mais aussi pour des fournitures encore plus élémentaires, comme des munitions.

Une partie du problème, selon des sources, est que même si l’Ukraine manque d’anciennes munitions soviétiques adaptées aux systèmes existants, il y a également eu des obstacles à la transition de ses chasseurs vers des systèmes occidentaux conformes à l’OTAN. D’une part, former des soldats sur ces systèmes prend du temps et éloigne les combattants nécessaires du champ de bataille.

Dans certains cas, selon une source proche du renseignement américain, l’Ukraine choisit simplement de ne pas utiliser les systèmes occidentaux inconnus. Par exemple, malgré la réception de centaines de drones Switchblade, certaines unités préfèrent utiliser des drones commerciaux équipés d’explosifs plus conviviaux.

L’administration Biden a annoncé un nouveau programme d’aide au début du mois qui comprenait le système de fusée d’artillerie à haute mobilitéou HiMARS, capable de lancer un barrage de roquettes et de missiles et que l’Ukraine réclamait en urgence depuis des semaines. Mais bien qu’un petit groupe de soldats ukrainiens ait commencé à s’entraîner sur le système presque immédiatement après l’annonce du paquet, il nécessite trois semaines d’entraînement et n’est pas encore entré dans le combat. Le haut responsable de la défense dirait seulement que le système entrera « bientôt » en Ukraine.

Pendant ce temps, il existe encore un nombre limité de munitions de l’ère soviétique ailleurs dans le monde qui peuvent être envoyées en Ukraine. Les États-Unis exhortent les pays disposant de stocks plus anciens à déterminer ce qu’ils ont à offrir à l’Ukraine, mais la bataille d’artillerie punitive « efface les trucs soviétiques de la surface de la terre » pour l’Ukraine et les alliés qui l’approvisionnent, selon un responsable américain.

Bien que les États-Unis aient une image claire des pertes russes sur le champ de bataille, ils ont eu du mal depuis le début à évaluer la force de combat de l’Ukraine. Les responsables ont reconnu que les États-Unis n’ont pas une idée claire de l’endroit où vont les armes occidentales ni de l’efficacité avec laquelle elles sont utilisées une fois qu’elles ont traversé la frontière avec l’Ukraine – ce qui rend les prédictions de renseignement sur les combats difficiles et les décisions politiques sur la manière et le moment de réapprovisionner l’Ukraine de manière égale. difficile.

Le haut responsable de l’administration Biden a déclaré à CNN que les États-Unis essayaient de « mieux comprendre leur [the Ukrainians’] taux de consommation et rythme opérationnel », lorsqu’on lui a demandé spécifiquement si l’Ukraine manquait de munitions et d’armes. « C’est difficile à savoir », a déclaré cette personne. Il est clair que l’Ukraine utilise massivement l’artillerie que les États-Unis et d’autres pays occidentaux ont fournie, car une grande partie de celle-ci entre et sort du pays pour des réparations.

Cet angle mort est en partie dû au fait que l’Ukraine ne dit pas tout à l’Occident, disent les responsables occidentaux. Et parce que les combats sont concentrés dans une si petite zone relativement proche de la Russie, les services de renseignement occidentaux n’ont pas la même visibilité qu’ailleurs.

« Au fur et à mesure que vous descendez au niveau tactique, en particulier à l’endroit où se déroulent la majorité des combats, c’est plus loin de nous, plus proche de la Russie, et les forces sont plus densément regroupées très, très proches les unes des autres », a déclaré le a déclaré un haut responsable de l’OTAN. « Il est donc difficile d’obtenir une bonne image granulaire de l’état des combats occasionnels dans l’est. »

Il est également difficile de prédire comment l’armée ukrainienne se comportera en ce moment charnière, car à mesure que les pertes augmentent, des volontaires civils formés à la hâte sont envoyés au combat, a ajouté le responsable de l’OTAN. Leur performance sous le feu est une quantité inconnue.

« C’est une chose d’avoir des gens disponibles, mais la question est : sont-ils prêts pour le combat ? Je pense que vous allez voir cela comme un facteur », a déclaré le responsable.

Pendant ce temps, les responsables américains et occidentaux ne voient aucun signe indiquant que l’engagement de Poutine à poursuivre la guerre coûteuse a diminué.

« En ce qui concerne les objectifs stratégiques que nous jugeons que Poutine a vis-à-vis de l’Ukraine, je ne vois aucun signe indiquant qu’ils ont changé », a déclaré le responsable de l’OTAN. « Poutine croit toujours qu’il finira par réussir et qu’il contrôlera physiquement ou obtiendra une forme de contrôle politique sur l’Ukraine dans une partie significative ou idéalement dans son intégralité. »

Mais même si l’engagement de Poutine reste à toute épreuve, on prend de plus en plus conscience que celui de l’Occident pourrait ne pas l’être.

Alors que les combats se prolongent, le coût pour les gouvernements occidentaux continue d’augmenter. Certains gouvernements occidentaux – y compris les États-Unis – se sont inquiétés du fait que le flux d’armes données à l’Ukraine ait épuisé les stocks nationaux essentiels à leur propre défense.

« C’est une préoccupation valable » pour les Etats-Unis, a reconnu le haut responsable de l’administration.

Ensuite, bien sûr, il y a la piqûre des prix élevés de l’énergie et de la forte inflation. Alors que ces coûts commencent à toucher les citoyens ordinaires, aux États-Unis et en Europe, et que l’attention des médias commence à s’éloigner du train-train quotidien des combats, certains responsables craignent que le soutien occidental à l’Ukraine ne diminue.

Le porte-parole de la légion internationale de l’armée ukrainienne s’est moqué lundi d’un « sentiment de complaisance » parmi les patrons militaires de l’Ukraine, affirmant que le pays avait besoin de beaucoup plus de soutien s’il voulait vaincre l’invasion russe.

« Il y a un certain sentiment de complaisance qui semble s’être abattu sur nos partenaires occidentaux sur le fait que les livraisons d’armes dont l’Ukraine a déjà bénéficié sont en quelque sorte suffisantes pour gagner la guerre », a déclaré Damien Magrou, porte-parole de la Légion internationale pour la défense de l’Ukraine. , lors d’une conférence de presse.

« Ils ne sont pas! Ils ne s’approchent de rien qui nous permettrait de vaincre les Russes sur le champ de bataille.