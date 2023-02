La guerre en Ukraine a anéanti la moitié des chars de combat modernes russes, selon des experts | Nouvelles du monde

La guerre en Ukraine a anéanti la moitié de la flotte russe de chars de combat modernes, selon des analystes présentant leur évaluation annuelle de la puissance militaire dans le monde.

L’estimation stupéfiante a été faite par l’Institut international d’études stratégiques (IISS).

Son « Bilan militaire 2023 » est la bible annuelle tant attendue des observateurs militaires.

L’équipe d’observateurs de chars de l’institut estime Russie a perdu jusqu’à 2 300 de ses chars T72 et T80 les plus avancés.

L’estimation est en corrélation avec des preuves visuelles sur le terrain en Ukraine qui sont jonchées de carcasses de blindés russes détruits, dont une grande partie a été emportée par des missiles NLAW antichars fournis par les Britanniques.

Il estime que l’Ukraine n’a pas perdu plus de 700 chars. Mais il dit que le conflit s’enlise.

“Sur le plan stratégique, la guerre en Ukraine est actuellement dans une impasse. Nous pouvons nous attendre à une autre année sanglante à venir, avec des tactiques d’action-réaction des deux côtés”, a déclaré Ben Barry, chercheur principal pour la guerre terrestre à l’IISS.

Les analystes ont confirmé qu’ils s’attendaient à voir des offensives majeures tentées par les deux parties au cours du mois à venir.

Il y avait des doutes quant à savoir si l’un ou l’autre réussirait.

M. Barry a déclaré que son “évaluation est que la Russie va avoir du mal à concentrer une force crédible et compétente pour repousser les Ukrainiens”.

La capacité offensive de la Russie a été émoussée, disent les auteurs du rapport annuel, tant en termes de matériel que de personnel. On peut se demander si “leurs unités de combat terrestres sont capables d’opérations offensives”.

Mais Ukraine fait également face à des défis.

Il a demandé à ses alliés suffisamment de matériel pour former 10 brigades blindées afin de lui permettre de lancer des contre-offensives et de repousser l’armée russe à ses frontières.

“Les engagements actuels des alliés fourniraient 25% de cela”, a déclaré M. Barry.

“Il n’est pas clair que Kiev dispose d’une puissance de combat suffisante pour éjecter rapidement les forces russes.”

Les analystes ont déclaré que le jury ne savait pas si l’Occident fournirait à l’Ukraine les moyens d’atteindre ses objectifs de guerre cette année – l’expulsion de la force d’invasion et d’occupation russe.

Ce qui est certain, disent-ils, c’est la mort de beaucoup plus de civils et des mois de combats plus intenses à venir.